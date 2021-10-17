УКР
Чоловік та дружина зазнали струсу мозку внаслідок обстрілу в окупованому Докучаєвську, - СММ ОБСЄ

Подружжя постраждало внаслідок обстрілу в окупованому Докучаєвську Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на звіт моніторингової місії, чоловік і дружина розповіли по телефону, що вранці 11 вересня вони були у дворі свого будинку на вулиці Грибній у південній частині Докучаєвська, коли вони почули звуки обстрілу і сховалися в гаражі. За словами обох, вони знепритомніли, перебуваючи в гаражі. Жінка повідомила, що погано себе почувала, коли прийшла до тями, і побачила, що її чоловік закривавлений.

"15 вересня медпрацівники лікарні в Докучаєвську повідомили по телефону, що того ж дня в лікарню доставили жінку і чоловіка (50-59 років) зі струсами мозку. 12 жовтня спостерігачі бачили медичні довідки жінки і чоловіки, в яких було зазначено, що в обох були симптоми, відповідні наслідків важкого струсу мозку", - йдеться в публікації.

Також безпілотник СММ зафіксував дві пробоїни на покрівлі будинку потерпілих.

Читайте також: Блокування роботи місії ОБСЄ: Окупанти влаштували пікет перед готелем в Донецьку, де проживають спостерігачі. Встановили 22 намети

ОБСЄ (3524) Донбас (22361)
+5
Народ практично ЗАВЖДИ має ту владу, на яку заслуговує. Цю азбучну істину ще ніхто не заперечив. Приклади Росії, Білорусії та Україні лише підкріплюють її.
17.10.2021 12:26 Відповісти
+2
Ну,и?..
17.10.2021 12:04 Відповісти
+2
Военное освобождение в принципе возможно. Но для этого необходимо развивать армию.
А главное развивать страну экономически, повышать жизненный уровень народа. Тогда, при начале военного освобождения ОРДЛО, все их военизированные формирования сдадутся вместе с мелкими и средними командирами.
17.10.2021 12:14 Відповісти
Ну,и?..
17.10.2021 12:04 Відповісти
И прозрели, подумали и нафиг нам был нужен руцкий мир.
17.10.2021 12:31 Відповісти
Прозрели. Но и поняли,что деваться собственно и некуда. Живя в гавне,не сильно отличается и от Украины...К сожалению. Страна не поменялась. И особого смысла стремиться туда для них нет.Этот далеко не ФРГ и гдр. Где люди под пулями убегали к свободе. Бо была ошеломляющая разница !
17.10.2021 12:48 Відповісти
Надо больше было за Зе голосовать,а потом ждать от уклониста и офшорника ,котрый радовался сбитым украинским танкам , помощи,и спасения, и снова тыкаем в Украину.Наибольший процент голосовавших за Зе- русскоязычные регионы,в том числе и Донбас.Война ничему не научила ни Донбас ,ни прочих сепаров живущих в Украине,хотели нагадить Украине,но тк. живут в Украине то нагадили под себя.
17.10.2021 15:38 Відповісти
Не Украина виновата в том что тут тяжело жить,а люди которым Украина не нужна, но по крайней мере тут не случаются сотрясения мозга от взрывов .
17.10.2021 15:40 Відповісти
Вы не понимаете простых вещей...То,что в Украине не взрывается - это лишь временное явление. Украинские олигархи ничем не лучше донецких. Они тоже начнут звать путина,чтобы сохранить свои империи от справедливого суда.
17.10.2021 15:45 Відповісти
Это вы не понимаете простых вещей, за все в жизни надо отвечать, вы же не ребенок и должны знать что это закон жизни. Кто позвал войну,тот и живет под снарядами,кто выбрал дурака теперь ему подчиняется.
17.10.2021 15:48 Відповісти
Да я не за Зеленского ! Я против олигархов. А олигархи и в Украине. Это очень опасно. - Я читал Ваши посты раннее. Они мне нравились. Но сейчас не поймешь к чему Вы клоните.
17.10.2021 15:54 Відповісти
Игорь ,я не верю в беспомощность народа,он сильнее всех олигархов, мы получаем всегда то, что заслуживаем, и этот случай не исключение а подтверждение моих слов. Некого винить.
Ну разве что путлера- чтобы его разорвало на мелкие куски,все остальное полный хаос в стране мы сделали сами. Кто тупостью,кто продажностью,кто своей ненавистью к Украине.
Говоря примитивнее надо сплачитваться и делать генеральную уборку в своем доме , нравится нам или нет,но за нас это никто не сделает.
17.10.2021 15:58 Відповісти
про "беспомощность" народа разное можно сказать, например в КНДР народ позволяет себя насиловать как угодно, россиянам тоже по нутру бутылка в заднице, белорусы долго определяются, но т.к. "майданить" им не рекомендовали их протестные лидеры, то тоже будут привыкать к бутылке, а украинцам гонять олигархов не позволит их власть, которая этими олигархами прикармливается в каждой каденции
17.10.2021 19:06 Відповісти
Олигархи ничто без людей,если только эти люди не продажны,.
Приведите пример Румынии, пример цивилизованных стран в борьбе за независимость,зачем приводить пример росиян и китайцев,у нас с ними разный менталитет, украинцы никогда не были рабами.
17.10.2021 21:08 Відповісти
Военное освобождение в принципе возможно. Но для этого необходимо развивать армию.
А главное развивать страну экономически, повышать жизненный уровень народа. Тогда, при начале военного освобождения ОРДЛО, все их военизированные формирования сдадутся вместе с мелкими и средними командирами.
17.10.2021 12:14 Відповісти
Но с нашими современными политиками это невозможно. Они только крадут.
Для того чтобы провести изменения следует сделать наши выборы демократическими не на брехливых словах, а на деле. Иного выхода нет.
17.10.2021 12:14 Відповісти
Говорят, что наш народ глупый, не за тех голосует. Каким бы ни был наш народ, он заслуживает намного лучших политиков чем имеет. А имеет таких, в первую очередь, вследствие крайне недемократической системы выборов.
17.10.2021 12:16 Відповісти
Народ практично ЗАВЖДИ має ту владу, на яку заслуговує. Цю азбучну істину ще ніхто не заперечив. Приклади Росії, Білорусії та Україні лише підкріплюють її.
17.10.2021 12:26 Відповісти
Народ ничего не решает.Решают сильные личности. Способные увлечь за собой. Благо - если они грамотные и бескорыстные. Как Бандера. И вариант быть обманутым лжецами-олигархами. Тридцать лет у них это получается....
17.10.2021 12:34 Відповісти
Це дуже спрощений погляд. До нашого випадку це не відноситься. Наші політики не походять від нашого народу. У нас політикуу захопила комуняцька номенклатура бувшого СССР, селекційно-жорстокими методами виведена для нас московією із всяких мерзотників і зрадників. Головний критерій для селекції була ненависть відібраних до українського народу.
17.10.2021 12:50 Відповісти
Очень грамотный анализ. И понимание ситуации. Снимаю шляпу.
17.10.2021 12:52 Відповісти
Олигархи всегда будут опасны. Они могут иметь собственные сми и целые армии. Предавать страну,если это касается их личных интересов. Что и произошло в Донецкой области. А люди будут страдать.Их и обвинить то не за что. А какую ответственность они могут нести,если их с детства науськивали,что на Западе Украины живут Бандеры тупые ? _ Сначала это делал совок. Затем донецкие олигархи натихоря - им нужны элементы с непониманием истории и ситуации. Вот и получилось,что неграмотных натравили на Украину. К тому же глядя на разваленную олигархами Украину,создавалось мнимое благополучие Кацапии. Чем не пример ? - Я не говорю,что преступники не должны понести ответственность. Наоборот - каждый кто референдил ,должен как минимум быть отстранен на 10 лет от политики. Но ! Мы и должны четко понимать то,чья рука направляла темное население и дезинформировала его.
17.10.2021 12:30 Відповісти
Правильно говорите. При этом следует понимать главную причину темноты нашего населения. Как известно - быт определяет сознание. Так вот наш быт это выворачивание мозгов населению всевозможными способами с применением многочисленных подлых технологий, для интересов олигархов и гадких политиков. Наше население жертва, а не виновник.
17.10.2021 13:12 Відповісти
в оккупированном Докучаевске

=======================================================

отже з цього випливає, що стріляли ЗСУ. І тут така дивина: як тільки є можливість показати, що стріляли ЗСУ-ОБСЄ тут як тут, але коли стріляють з ОРДЛО-ОБСЄ це не бачить.
17.10.2021 12:32 Відповісти
так вас там же не было в момент обстрела. Почему включили в отчет?"СММ не наблюдала за происходящим напрямую. Она получила информацию от Вооруженных сил Украины и от вооруженных формирований только после того, как это произошло. В соответствии с ее методологией отчетности неподтвержденная косвенная информация не может быть включена в отчеты Миссии" Источник:
17.10.2021 12:34 Відповісти
СММ ОБСЕ не включила в свой отчет информацию о задержании наемника РФ Андрея Косяка украинскими военнослужащими, так как не наблюдала за инцидентом напрямую. Источник:
17.10.2021 12:34 Відповісти
две пробоины - два сотрясения, совпадение? Не думаю...)))
17.10.2021 13:10 Відповісти
Так обстреляли немцы или марсиане?
17.10.2021 18:43 Відповісти
 
 