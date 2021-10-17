Чоловік та дружина зазнали струсу мозку внаслідок обстрілу в окупованому Докучаєвську, - СММ ОБСЄ

Подружжя постраждало внаслідок обстрілу в окупованому Докучаєвську Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на звіт моніторингової місії, чоловік і дружина розповіли по телефону, що вранці 11 вересня вони були у дворі свого будинку на вулиці Грибній у південній частині Докучаєвська, коли вони почули звуки обстрілу і сховалися в гаражі. За словами обох, вони знепритомніли, перебуваючи в гаражі. Жінка повідомила, що погано себе почувала, коли прийшла до тями, і побачила, що її чоловік закривавлений.

"15 вересня медпрацівники лікарні в Докучаєвську повідомили по телефону, що того ж дня в лікарню доставили жінку і чоловіка (50-59 років) зі струсами мозку. 12 жовтня спостерігачі бачили медичні довідки жінки і чоловіки, в яких було зазначено, що в обох були симптоми, відповідні наслідків важкого струсу мозку", - йдеться в публікації.

Також безпілотник СММ зафіксував дві пробоїни на покрівлі будинку потерпілих.

