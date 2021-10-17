Чоловік та дружина зазнали струсу мозку внаслідок обстрілу в окупованому Докучаєвську, - СММ ОБСЄ
Подружжя постраждало внаслідок обстрілу в окупованому Докучаєвську Донецької області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на звіт моніторингової місії, чоловік і дружина розповіли по телефону, що вранці 11 вересня вони були у дворі свого будинку на вулиці Грибній у південній частині Докучаєвська, коли вони почули звуки обстрілу і сховалися в гаражі. За словами обох, вони знепритомніли, перебуваючи в гаражі. Жінка повідомила, що погано себе почувала, коли прийшла до тями, і побачила, що її чоловік закривавлений.
"15 вересня медпрацівники лікарні в Докучаєвську повідомили по телефону, що того ж дня в лікарню доставили жінку і чоловіка (50-59 років) зі струсами мозку. 12 жовтня спостерігачі бачили медичні довідки жінки і чоловіки, в яких було зазначено, що в обох були симптоми, відповідні наслідків важкого струсу мозку", - йдеться в публікації.
Також безпілотник СММ зафіксував дві пробоїни на покрівлі будинку потерпілих.
Ну разве что путлера- чтобы его разорвало на мелкие куски,все остальное полный хаос в стране мы сделали сами. Кто тупостью,кто продажностью,кто своей ненавистью к Украине.
Говоря примитивнее надо сплачитваться и делать генеральную уборку в своем доме , нравится нам или нет,но за нас это никто не сделает.
Приведите пример Румынии, пример цивилизованных стран в борьбе за независимость,зачем приводить пример росиян и китайцев,у нас с ними разный менталитет, украинцы никогда не были рабами.
А главное развивать страну экономически, повышать жизненный уровень народа. Тогда, при начале военного освобождения ОРДЛО, все их военизированные формирования сдадутся вместе с мелкими и средними командирами.
Для того чтобы провести изменения следует сделать наши выборы демократическими не на брехливых словах, а на деле. Иного выхода нет.
=======================================================
отже з цього випливає, що стріляли ЗСУ. І тут така дивина: як тільки є можливість показати, що стріляли ЗСУ-ОБСЄ тут як тут, але коли стріляють з ОРДЛО-ОБСЄ це не бачить.