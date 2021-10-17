УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14788 відвідувачів онлайн
Новини
2 278 18

Посол Польщі в ЄС Садось: Режим Лукашенка й далі намагається дестабілізувати ЄС і використовує дітей у міграційній кризі

Посол Польщі в ЄС Садось: Режим Лукашенка й далі намагається дестабілізувати ЄС і використовує дітей у міграційній кризі

Польща постійно інформує в Брюсселі про наміри режиму Лукашенка дестабілізувати країни ЄС, відправляючи на кордон Польщі потоки нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"Режим Олександра Лукашенка не відступає, і для досягнення своєї мети він і далі намагається дестабілізувати Польщу, Литву, Латвію і весь Європейський союз. Він свідомо і цинічно використовує дітей для цієї мети", - сказав постійний представник Республіки Польща при ЄС Анджей Садось.

Дипломат 15 жовтня представив послам країн-членів ЄС інформацію про ситуацію на польсько-білоруському кордоні.

Читайте також: Криза триватиме довго, - Польща про наплив мігрантів із Білорусі

За даними агентства PAP, посол Садось підкреслив, що хоча ЄС за останні роки пережив хвилі нелегальної міграції, нинішня ситуація на білорусько-польському кордоні інша, оскільки вперше міграційною кризою керує державний суб'єкт, тобто Білорусь.

За даними PAP, Садось повідомив, що Лукашенко свідомо і цинічно використовує дітей для цієї мети, привозячи цілі родини в Білорусь і обіцяючи їм легкий доступ до території ЄС. Насправді це змушує їх багато днів бродити по лісі і перетинати "зелений кордон" нелегально.

За неофіційною інформацією, дискусія на цю тему на зустрічі послів була тривалою. Серед інших, виступили представники Латвії, Німеччини, Литви, Нідерландів, Бельгії, Естонії, Греції, Угорщини і Європейської комісії. "Усі голоси були в дусі розуміння серйозності ситуації", - сказав один із дипломатів PAP після зустрічі.

Посол Садось теж зазначив, що Польща постійно звертається до міжнародних організацій, зокрема до відповідних установ ООН, щоб негайно вжити заходів для вирішення ситуації у співпраці з Білоруссю. У цих зверненнях наголошується, що продовження дій режиму Лукашенка і подальше переміщення мігрантів з Близького Сходу і з Африки в Білорусь можуть мати дуже серйозні наслідки в майбутньому і привести до гуманітарної кризи в Білорусі.

Читайте також: Прем'єр Польщі Моравецький про будівництво стіни на кордоні з Білоруссю: Це захист від Лукашенка і Путіна. Не хочемо, щоб нас шантажували

На зустрічі Польща також закликала ЄС до політичної підтримки для протидії кампанії дезінформації білоруської влади, в якій зазначено, що держави-члени ЄС несуть відповідальність за ситуацію на зовнішніх кордонах союзу.

Нагадаємо, Сейм Польщі схвалив законопроєкт Ради міністрів про будівництво паркану на державному кордоні. Він передбачає, що на польському кордоні, який є зовнішнім кордоном ЄС, зведуть інженерну перешкоду для захисту від нелегальної міграції з території Білорусі. Паркан обладнають сучасною технікою, електронікою, датчиками і моніторингом. Приблизна вартість запланованої інвестиції повинна становити більш як 330 млн євро.

Білорусь (8029) мігранти (1138) Польща (8754) Євросоюз (14012)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Гібридна війна московської орди з євроцивілізацією триває !!!)))
показати весь коментар
17.10.2021 12:33 Відповісти
+6
Лука такий же інструмент для війни у ***** як і маладиє ріспублікі на Домбасі, а він тут ніяким боком. Крембль все робить чужими руками лохів.
показати весь коментар
17.10.2021 12:42 Відповісти
+4
кгбэшники сраные...
показати весь коментар
17.10.2021 12:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гібридна війна московської орди з євроцивілізацією триває !!!)))
показати весь коментар
17.10.2021 12:33 Відповісти
Когось ти мені нагадуєш...
показати весь коментар
17.10.2021 12:45 Відповісти
кгбэшники сраные...
показати весь коментар
17.10.2021 12:36 Відповісти
Откуда у детей такие деньги?

показати весь коментар
17.10.2021 12:37 Відповісти
***** дає.
показати весь коментар
17.10.2021 12:43 Відповісти
Железная логика!
показати весь коментар
17.10.2021 12:44 Відповісти
А то. Для дестабілізації Європи йому нічого не шкода.
показати весь коментар
17.10.2021 12:47 Відповісти
***** даёт деньги детям, дети отдают лукашенко, а лукашенко возвращает деньги *****...
Как тебе такая версия?
показати весь коментар
17.10.2021 12:53 Відповісти
Лука такий же інструмент для війни у ***** як і маладиє ріспублікі на Домбасі, а він тут ніяким боком. Крембль все робить чужими руками лохів.
показати весь коментар
17.10.2021 12:42 Відповісти
Головні в ляльковому балагані ,не лялькі ,а сценаристи з режисерами !!))
показати весь коментар
17.10.2021 12:54 Відповісти
Заочно осудить и расстрелять. Другим не повадно будет. Хоть и вертуально, а какая насолода.
показати весь коментар
17.10.2021 13:24 Відповісти
Є вихід: збудувати ПП 3...
показати весь коментар
17.10.2021 13:27 Відповісти
И об этом...

https://www.rbc.ua/rus/news/kitay-vedet-aktivnye-peregovory-ssha-dolgosrochnyh-1634459602.html Китай ведет активные переговоры с США о долгосрочных поставках сжиженного газа, - вообще газ нужен ЕС и Украине, а Китай и Расея играют в ФСБшные игры https://www.rbc.ua/rus/news/krasnye-linii-proishodit-kitayskoy-ekonomike-1634066129.html ..
показати весь коментар
17.10.2021 13:31 Відповісти
Я думаю, что Западу с Беларусью следует вести себя более гибко. Они требуют для Беларуси демократию не думая об очень возможных последствиях.
Демократия для Беларуси может привести к катастрофе для страны. Мы же знаем, что большинство беларусов очень любят московию и хутина.
При очень широкой демократии, после очередного повышения цен на газ, беларусы на референдуме могут проголосовать за вхождение в состав московии. Нам или Западу это надо?
А пока, конечно, Лука энергично шаркается пеиед хутиным, но беларусскую государственность держит.
Время играет на Беларусь. Когда в Беларуси останется не более 5% рожденных в СССР, беларусы перестанут заглядываться на восток, тогда может быть полная демократия.
показати весь коментар
17.10.2021 14:38 Відповісти
Нам следует понимать, что для Украины важнее всего, чтобы в Беларуси и дальше была государственность, чтобы московские танки не смотрели на нас со стороны Беларуси. Да и по той причине, что нам необходимо желать беларусам добра.
показати весь коментар
17.10.2021 14:48 Відповісти
Щоб білоруси так нам бажали, як ми їм бажаємо добра... Бла-бла-бла, бла-бла-бла. А білоруси вже давно з росіянами в одному оборонному союзі і виходити з нього геть не збираються. Тому, хочеш миру - готуйся до війни.
показати весь коментар
17.10.2021 17:21 Відповісти
 
 