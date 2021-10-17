Посол Польщі в ЄС Садось: Режим Лукашенка й далі намагається дестабілізувати ЄС і використовує дітей у міграційній кризі
Польща постійно інформує в Брюсселі про наміри режиму Лукашенка дестабілізувати країни ЄС, відправляючи на кордон Польщі потоки нелегальних мігрантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
"Режим Олександра Лукашенка не відступає, і для досягнення своєї мети він і далі намагається дестабілізувати Польщу, Литву, Латвію і весь Європейський союз. Він свідомо і цинічно використовує дітей для цієї мети", - сказав постійний представник Республіки Польща при ЄС Анджей Садось.
Дипломат 15 жовтня представив послам країн-членів ЄС інформацію про ситуацію на польсько-білоруському кордоні.
За даними агентства PAP, посол Садось підкреслив, що хоча ЄС за останні роки пережив хвилі нелегальної міграції, нинішня ситуація на білорусько-польському кордоні інша, оскільки вперше міграційною кризою керує державний суб'єкт, тобто Білорусь.
За даними PAP, Садось повідомив, що Лукашенко свідомо і цинічно використовує дітей для цієї мети, привозячи цілі родини в Білорусь і обіцяючи їм легкий доступ до території ЄС. Насправді це змушує їх багато днів бродити по лісі і перетинати "зелений кордон" нелегально.
За неофіційною інформацією, дискусія на цю тему на зустрічі послів була тривалою. Серед інших, виступили представники Латвії, Німеччини, Литви, Нідерландів, Бельгії, Естонії, Греції, Угорщини і Європейської комісії. "Усі голоси були в дусі розуміння серйозності ситуації", - сказав один із дипломатів PAP після зустрічі.
Посол Садось теж зазначив, що Польща постійно звертається до міжнародних організацій, зокрема до відповідних установ ООН, щоб негайно вжити заходів для вирішення ситуації у співпраці з Білоруссю. У цих зверненнях наголошується, що продовження дій режиму Лукашенка і подальше переміщення мігрантів з Близького Сходу і з Африки в Білорусь можуть мати дуже серйозні наслідки в майбутньому і привести до гуманітарної кризи в Білорусі.
На зустрічі Польща також закликала ЄС до політичної підтримки для протидії кампанії дезінформації білоруської влади, в якій зазначено, що держави-члени ЄС несуть відповідальність за ситуацію на зовнішніх кордонах союзу.
Нагадаємо, Сейм Польщі схвалив законопроєкт Ради міністрів про будівництво паркану на державному кордоні. Він передбачає, що на польському кордоні, який є зовнішнім кордоном ЄС, зведуть інженерну перешкоду для захисту від нелегальної міграції з території Білорусі. Паркан обладнають сучасною технікою, електронікою, датчиками і моніторингом. Приблизна вартість запланованої інвестиції повинна становити більш як 330 млн євро.
Как тебе такая версия?
https://www.rbc.ua/rus/news/kitay-vedet-aktivnye-peregovory-ssha-dolgosrochnyh-1634459602.html Китай ведет активные переговоры с США о долгосрочных поставках сжиженного газа, - вообще газ нужен ЕС и Украине, а Китай и Расея играют в ФСБшные игры https://www.rbc.ua/rus/news/krasnye-linii-proishodit-kitayskoy-ekonomike-1634066129.html ..
Демократия для Беларуси может привести к катастрофе для страны. Мы же знаем, что большинство беларусов очень любят московию и хутина.
При очень широкой демократии, после очередного повышения цен на газ, беларусы на референдуме могут проголосовать за вхождение в состав московии. Нам или Западу это надо?
А пока, конечно, Лука энергично шаркается пеиед хутиным, но беларусскую государственность держит.
Время играет на Беларусь. Когда в Беларуси останется не более 5% рожденных в СССР, беларусы перестанут заглядываться на восток, тогда может быть полная демократия.