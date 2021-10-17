Посол Польщі в ЄС Садось: Режим Лукашенка й далі намагається дестабілізувати ЄС і використовує дітей у міграційній кризі

Польща постійно інформує в Брюсселі про наміри режиму Лукашенка дестабілізувати країни ЄС, відправляючи на кордон Польщі потоки нелегальних мігрантів.

"Режим Олександра Лукашенка не відступає, і для досягнення своєї мети він і далі намагається дестабілізувати Польщу, Литву, Латвію і весь Європейський союз. Він свідомо і цинічно використовує дітей для цієї мети", - сказав постійний представник Республіки Польща при ЄС Анджей Садось.

Дипломат 15 жовтня представив послам країн-членів ЄС інформацію про ситуацію на польсько-білоруському кордоні.

За даними агентства PAP, посол Садось підкреслив, що хоча ЄС за останні роки пережив хвилі нелегальної міграції, нинішня ситуація на білорусько-польському кордоні інша, оскільки вперше міграційною кризою керує державний суб'єкт, тобто Білорусь.

За даними PAP, Садось повідомив, що Лукашенко свідомо і цинічно використовує дітей для цієї мети, привозячи цілі родини в Білорусь і обіцяючи їм легкий доступ до території ЄС. Насправді це змушує їх багато днів бродити по лісі і перетинати "зелений кордон" нелегально.

За неофіційною інформацією, дискусія на цю тему на зустрічі послів була тривалою. Серед інших, виступили представники Латвії, Німеччини, Литви, Нідерландів, Бельгії, Естонії, Греції, Угорщини і Європейської комісії. "Усі голоси були в дусі розуміння серйозності ситуації", - сказав один із дипломатів PAP після зустрічі.

Посол Садось теж зазначив, що Польща постійно звертається до міжнародних організацій, зокрема до відповідних установ ООН, щоб негайно вжити заходів для вирішення ситуації у співпраці з Білоруссю. У цих зверненнях наголошується, що продовження дій режиму Лукашенка і подальше переміщення мігрантів з Близького Сходу і з Африки в Білорусь можуть мати дуже серйозні наслідки в майбутньому і привести до гуманітарної кризи в Білорусі.

На зустрічі Польща також закликала ЄС до політичної підтримки для протидії кампанії дезінформації білоруської влади, в якій зазначено, що держави-члени ЄС несуть відповідальність за ситуацію на зовнішніх кордонах союзу.

Нагадаємо, Сейм Польщі схвалив законопроєкт Ради міністрів про будівництво паркану на державному кордоні. Він передбачає, що на польському кордоні, який є зовнішнім кордоном ЄС, зведуть інженерну перешкоду для захисту від нелегальної міграції з території Білорусі. Паркан обладнають сучасною технікою, електронікою, датчиками і моніторингом. Приблизна вартість запланованої інвестиції повинна становити більш як 330 млн євро.