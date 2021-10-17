УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14788 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 770 120

70% ковідних ліжок завантажені на Херсонщині. Хворіє дуже багато дітей, надходять молоді люди у важкому стані, - заступник голови ОДА Якименко

70% ковідних ліжок завантажені на Херсонщині. Хворіє дуже багато дітей, надходять молоді люди у важкому стані, - заступник голови ОДА Якименко

З 15 жовтня Херсонська область першою цього сезону в Україні увійшла в червону зону епідемічної небезпеки поширення коронавірусу.

Місцева влада планує відкрити ще одну лікарню для інфікованих коронавірусом. Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів голова обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), заступник голови обласної державної адміністрації Микола Якименко в інтерв'ю "Главкому".

"Зараз в області заповнено 70% ліжок в лікарнях, призначених для пацієнтів з COVID-19. Усього в області розгорнуто 2006 ліжок для пацієнтів з цією хворобою. Станом на п'ятницю, 15 жовтня було зайняте тисяча двісті вісімдесят одне ліжко", - підкреслив чиновник.

Якименко повідомив, що планують розгорнути 400 додаткових ліжок.

"Додатково плануємо розгорнути до 400 ліжок. Це буде в інших лікарнях, оскільки в тих, які працюють з ковідом, зараз ми все вже додали", - говорить чиновник.

За його словами збільшилася кількість інфікувань серед дітей.

Читайте також: Близько 7-10% хворих на COVID-19 в Україні - це діти, - Ляшко

"Хворіє дуже багато дітей. Наприклад, в п'ятницю, 15 жовтня в лікарні надійшли дві дитини середньої тяжкості, але обидві вже киснево залежні. Найбільше надходить у лікарні не літніх, а молодих людей. Знову ж приміром, кілька днів тому в інфекційну лікарню надійшли два спортсмени в дуже важкому стані. Нинішня хвиля коронавірусу чіпляє всі категорії людей. У нас в Новій Каховці перебуває в лікарнях двоє дітей, яким чотири і шість місяців. Під час попередніх хвиль поширення коронавірусу такого не було: в лікарні не надходили настільки маленькі пацієнти з коронавірусом", - зазначив Якименко.

Водночас чиновник заявляє про брак фахівців для боротьби з пандемією, і обіцяє їм достатнє матеріальне забезпечення в разі приїзду з інших регіонів.

"Фахівців немає! Їх не було в першу і другу хвилі, тому що вони всі втекли за кордон, а зараз ще більша у них потреба. Ми звертаємося до всіх навчальних закладів, які готують медиків, обіцяємо належні умови праці. Безумовно, зарплату, яку отримають медики за кордоном, ми зараз платити не можемо, але всі можливості, які дає держава, ми вже надали для роботи. Нещодавно після інституту до нашої команди медиків додався анестезіолог, буде працювати в Новій Каховці. У нас є різні програми для того, щоб заохотити фахівців. Наприклад, в яку б лікарню фахівець не поїхав працювати, відразу ми надаємо житло, непогану зарплату, можливість кар'єрного зростання. У презентованому проєкті бюджету Віктор Ляшко говорив, що передбачена зарплата медсестер від 13,5 тис. грн. Зарплата буде вже на рівні. Це чиста зарплата, без всіх надбавок, цих 300%. Тому зараз якщо є можливість і можливість приїхати, ласкаво просимо. Перш за все, для молодих фахівців це добре, адже зі старту вони отримують житло. Якщо фахівець захоче залишитися у нас, то ми будемо вирішувати питання, щоб житло було не тимчасовим. Тобто людина зможе його купити. Ми опрацьовуємо зараз деякі програми, які будуть дозволяти через 5-7 років людині, яка тут буде працювати, залишити за ним це житло, в якому буде жити. Усі ці програми не нові, вони були. Просто їх ніхто не "піднімав", а ми зараз це зробили і хочемо показати, що це є і це працює", - зазначив Якименко.

діти (5265) карантин (18172) COVID-19 (19766) коронавірус (19923) Херсонська область (6121)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Главное не вакцинироваться, а то вакцина еще не прошла все исследования и температура может быть!
Антипрививочников надо каждый день водить в ковидные морги на экскурсии!
показати весь коментар
17.10.2021 12:53 Відповісти
+18
Повторю свій весняний пост.
Хочу звернутися до ковід-дисидентів. Я все розумію. Ви горді своїм чистим розумом, тим що знаєте саму істину буття- про світові змови, рептилоїдів з Нубіру і що коронавірусу не існує, як і ВІЛ. Ну то пишайтеся собою мовчки. Не агітуйте людей в свою віру. У вас, гади, сьогодні, завтра й в понеділок вихідні. А мені пердолити по хворим. І сподіваюся що ніхто не потребуватиме шпиталізації- бо це зайві години на роботі і зайві нерви, тим більше- що ніхто не помре. А ще бажаю Вам відчути на собі що таке задихатися в FFP-3 і дізнатися що це таке- половину дня хотіти сцяти, але не могти собі цього дозволити, бо тоді костюм треба міняти, а їх не вистачає, більше того- доходить до того що доводиться дезинфікувати одноразові. Сподіваюся, я культурно і дохідливо висловився.
показати весь коментар
17.10.2021 13:06 Відповісти
+16
А тебя на эту работу палкой загнали?? Что ты ноешь?? Не нравится?? Не можешь поссать?. Меняй работу...а не скули..
Тем более что никто никого не призывает не вакцинироваться...посыл один..каждый решает сам...без принуждения к этому..
Не трогайте тех кто не хочет вакцинироваться...не ограничивайте их в правах...и будет вам ваше вакцинированное счастье..
Укололись...и радуйтесь..
показати весь коментар
17.10.2021 13:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Восемь привитых на пятнадцать непривитых. Не слабоваты ли эта "прививачки"?

Про "зато без респиратора" - не надо . Старая песня. Эти пятнадцать- результат только положительного говнотеста. Они без него бы даже не подозревали, что " заболели".
показати весь коментар
17.10.2021 17:17 Відповісти
Пятнадцать непривитых это с нескольких процентов непривитых. А восемь привитых - это с более 90% привитых. Если исходить из этих данных, то у непривитых вероятность заболеть меньше примерно в 20 раз, чем у непривитых. Вы считаете, что такой результат "слабоватым"?
показати весь коментар
17.10.2021 18:18 Відповісти
откуда берутся новые варианты ковида? более агрессивные.
показати весь коментар
17.10.2021 13:46 Відповісти
из головы в основном. менее агрессивные население начало игнорировать
показати весь коментар
17.10.2021 13:57 Відповісти
Дельта пришел из Индии.
показати весь коментар
17.10.2021 16:28 Відповісти
Бедная РАБссия...вчера умерла....,знаменитая мавзолейная ЧУМА....фамилию напишу завтра......
показати весь коментар
17.10.2021 13:47 Відповісти
якщо є хворі, то чому їх не лікують, а лише про це балакають та пишуть в часописі?..
показати весь коментар
17.10.2021 13:50 Відповісти
Хвора людина,це мавзолейне бидло....чЛенін Сралін та інше пролетарятьске Шаріко-Шввондеське чувирло...
показати весь коментар
17.10.2021 14:03 Відповісти
Когда ж вы падаль КРАСНОПУЗАЯ сдохните.............шакалы дремучей РАБссии.
показати весь коментар
17.10.2021 14:08 Відповісти
Болеет тот контингент, который «оздоровился» на море летом от тяжелого ничегонеделания в прошедшем «учебном» году.
показати весь коментар
17.10.2021 14:36 Відповісти
А Ляшко каже, що дітей хворіє не так вже й багато...

Ну, що ж - разом з коронаоптимістами та вакциноборцями почекаємо, поки "почервоніє" вся Україна. За прогнозами вашингтонських аналітиків, зробленими на підставі офіційних даних МОЗ України, до кінця року Наша Епідемія накосить ще від 60 до 80 тисяч українців - переважно незащеплених. І то лише "офіційно"! Навіть за найоптимістичнішого сценарію, який передбачає масове дотримання населенням санітарних вимог та карантинних обмежень, число жертв може сягнути 40 тисяч.



https://covid19.healthdata.org/ukraine?view=cumulative-deaths&tab=trend Реальні ж миздобутки Нашої Епідемії можуцть бути ще вагомішими.
показати весь коментар
17.10.2021 14:36 Відповісти
Почервоние конечно. Нащщёт проколотых или нет посмотрим по весне.
Если доживём, ессно.
показати весь коментар
17.10.2021 14:38 Відповісти
Та да... Навіщо нам чужі граблі - щоб на них дивитись? Так у нас і своїх повно - куди не стань!
показати весь коментар
17.10.2021 14:47 Відповісти
Чим більше антиваксерів, тим меньше антиваксерів. Чудовий приклад природнього добіру на практиці.
показати весь коментар
17.10.2021 15:19 Відповісти
. Если специалист захочет остаться у нас, то мы будем решать вопрос, чтобы жилье было не временным. То есть человек сможет его купить Источник:

Мда. Одразу видно одного з 73%
Купити можно працюючи і десь в кращому місці ніж наші поліклініки. Тип паче інфекційні. Тип паче на ці зарплати.
показати весь коментар
17.10.2021 15:42 Відповісти
Когда Ющенко и Порошенко обосрали РАБссию мне было всего 20 лет....,но мне хватило ума понять поченму 2 кума ОБОСРАЛИ РАБссию...
показати весь коментар
17.10.2021 16:48 Відповісти
Мне сейчас 52...а вам:???? КУЧМИСТЫ сраные....
показати весь коментар
17.10.2021 16:53 Відповісти
Во васем виноваты Ведмедчук Бойко и Индюкович и жена Ведмедчука Аксана Марченко...,типа Радистка КЭТ... штирлица....
показати весь коментар
17.10.2021 16:59 Відповісти
Нифига себе!Може туда с Крыма прут лечиться?
показати весь коментар
17.10.2021 17:51 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 