70% ковідних ліжок завантажені на Херсонщині. Хворіє дуже багато дітей, надходять молоді люди у важкому стані, - заступник голови ОДА Якименко

З 15 жовтня Херсонська область першою цього сезону в Україні увійшла в червону зону епідемічної небезпеки поширення коронавірусу.

Місцева влада планує відкрити ще одну лікарню для інфікованих коронавірусом. Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів голова обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), заступник голови обласної державної адміністрації Микола Якименко в інтерв'ю "Главкому".

"Зараз в області заповнено 70% ліжок в лікарнях, призначених для пацієнтів з COVID-19. Усього в області розгорнуто 2006 ліжок для пацієнтів з цією хворобою. Станом на п'ятницю, 15 жовтня було зайняте тисяча двісті вісімдесят одне ліжко", - підкреслив чиновник.

Якименко повідомив, що планують розгорнути 400 додаткових ліжок.

"Додатково плануємо розгорнути до 400 ліжок. Це буде в інших лікарнях, оскільки в тих, які працюють з ковідом, зараз ми все вже додали", - говорить чиновник.

За його словами збільшилася кількість інфікувань серед дітей.

"Хворіє дуже багато дітей. Наприклад, в п'ятницю, 15 жовтня в лікарні надійшли дві дитини середньої тяжкості, але обидві вже киснево залежні. Найбільше надходить у лікарні не літніх, а молодих людей. Знову ж приміром, кілька днів тому в інфекційну лікарню надійшли два спортсмени в дуже важкому стані. Нинішня хвиля коронавірусу чіпляє всі категорії людей. У нас в Новій Каховці перебуває в лікарнях двоє дітей, яким чотири і шість місяців. Під час попередніх хвиль поширення коронавірусу такого не було: в лікарні не надходили настільки маленькі пацієнти з коронавірусом", - зазначив Якименко.

Водночас чиновник заявляє про брак фахівців для боротьби з пандемією, і обіцяє їм достатнє матеріальне забезпечення в разі приїзду з інших регіонів.

"Фахівців немає! Їх не було в першу і другу хвилі, тому що вони всі втекли за кордон, а зараз ще більша у них потреба. Ми звертаємося до всіх навчальних закладів, які готують медиків, обіцяємо належні умови праці. Безумовно, зарплату, яку отримають медики за кордоном, ми зараз платити не можемо, але всі можливості, які дає держава, ми вже надали для роботи. Нещодавно після інституту до нашої команди медиків додався анестезіолог, буде працювати в Новій Каховці. У нас є різні програми для того, щоб заохотити фахівців. Наприклад, в яку б лікарню фахівець не поїхав працювати, відразу ми надаємо житло, непогану зарплату, можливість кар'єрного зростання. У презентованому проєкті бюджету Віктор Ляшко говорив, що передбачена зарплата медсестер від 13,5 тис. грн. Зарплата буде вже на рівні. Це чиста зарплата, без всіх надбавок, цих 300%. Тому зараз якщо є можливість і можливість приїхати, ласкаво просимо. Перш за все, для молодих фахівців це добре, адже зі старту вони отримують житло. Якщо фахівець захоче залишитися у нас, то ми будемо вирішувати питання, щоб житло було не тимчасовим. Тобто людина зможе його купити. Ми опрацьовуємо зараз деякі програми, які будуть дозволяти через 5-7 років людині, яка тут буде працювати, залишити за ним це житло, в якому буде жити. Усі ці програми не нові, вони були. Просто їх ніхто не "піднімав", а ми зараз це зробили і хочемо показати, що це є і це працює", - зазначив Якименко.