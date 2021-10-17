УКР
Китай випробував гіперзвукову ракету з ядерним потенціалом: перед влученням у ціль вона облетіла земну кулю, - Financial Times

У серпні цього року Китай випробував свою гіперзвукову ракету, здатну нести ядерний боєзаряд. Розвідка США оцінювала прогрес КНР в розробці гіперзвукової зброї набагато нижче.

Про це пише видання Financial Times з посиланням на 5 осіб, які знали про запуск, передає Цензор.НЕТ.

За даними ЗМІ, китайські військові запустили ракету, яка пролетіла через низькоорбітальний простір, обігнувши земну кулю, після чого знизилася для ураження цілі.

Троє людей, з якими говорили журналісти, відзначили, що ракета не потрапила в ціль, не долетівши близько 32 кілометрів. Двоє вказали, що Китай поки просунувся значно далі в розробці гіперзвукової зброї, ніж припускали в США.

Тейлор Фрейвел, експерт з політики Китаю в галузі ядерної зброї, який не знав про випробування, пояснив виданню, що такий апарат може допомогти Китаю "нейтралізувати" американські системи протиракетної оборони. За його словами, гіперзвукові апарати можуть маневрувати в польоті, що ускладнює їх відстеження і знищення.

Він також додав, що розробка такої ракети стане "дестабілізаційним фактором", але саме випробування ще не означає, що Пекін розгорне такі сили.

У Пентагоні не коментували запуску, але прессекретар Джон Кірбі заявив про стурбованість щодо Китаю: "Ми ясно дали зрозуміти, що стурбовані військовим потенціалом, який Китай продовжує розвивати, потенціалом, який тільки збільшує напруженість в регіоні і за його межами".

Представник посольства Китаю Лю Пенью заявив, що Китай завжди проводив військову політику "оборонного характеру", а розвиток озброєння КНР не націлений на якусь країну.

Як нагадує hromadske, зараз гіперзвукові ракети розробляють також у США і Росії. А нещодавно про свою першу гіперзвукову ракету також заявила Північна Корея.

Топ коментарі
+30
Красножопі китайози таке ж ******* стадо, як і кацапи. Тільки розумніші. Тому й небезпечніші
показати весь коментар
17.10.2021 13:46 Відповісти
+26
Китай, как и Раша, такие "миролюбивые" на словах, но непонятно зачем вооружаются, аж пыль столбом. С кем воевать намылились? Видимо в ближайшие лет 11-15 ещё несколько стран получат своё ядерное оружие, уставши смотреть на потуги этих "миротворцев"
показати весь коментар
17.10.2021 13:46 Відповісти
+18
Это однозначно победа мировой дипломатии и дальновидности
показати весь коментар
17.10.2021 13:45 Відповісти
Но тогда это просто межконтинентальная баллистическая ракета.
показати весь коментар
17.10.2021 20:12 Відповісти
Просто надзвукова міжконенитальна ракета , яка може мати нуклеарну боєголовку ...
Тобто буде замічена - і поки буде звучати команда "Збити" - вона просто пролетить
показати весь коментар
17.10.2021 21:07 Відповісти
А нічого, що звичайна, межконтинентальна ракета летить зі швидкістю 1-ша космічна швидкість? Це до речи, набагато швидше швидкісті звуку.

Ні, там багато часу, ті і команду, як такую не дають, там ЄОМ відразу дають інформацію всім відповідним військовим частинам. Так що встигнуть.
показати весь коментар
17.10.2021 21:55 Відповісти
Ви помиляєтесь, шановний. "Звичайна" балістична міжконтинентальна ракета летить по СУБОРБІТАЛЬНІЙ ТРАЄКТОРІЇ, себто вона не стає штучним супутником Землі, навіть, на короткий час, а значить і ШВИДІСТЬ У НЕЇ МЕНШЕ ПЕРШОЇ КОСМІЧНОЇ, по такій траєкторії злітав у космос перший космонавт США, ТАК ЗВАНИЙ КОСМІЧНИЙ СТРИБОК.
показати весь коментар
23.10.2021 20:44 Відповісти
Ви впевнені, що ВСІ хто заходить на ЦН добре вивчали фізику?

Як що казати про ту швидкість, яка дійсно трохи меньше першої космічної, то тоді треба казати, що міжконтинентальна ракета може літити по трьом варіантам траєкторий ( настілна, оптимальна, навесна) в яких різні швидкості.

Але я написав простою мовою, так, щоб всі зрозумили, що перша космічна, та швидкість звуку у повітрі НЕ СОПОСТАВИМИ!!! І Писати при гиперзвук - технічна дурість.
показати весь коментар
23.10.2021 21:51 Відповісти
Все - так, але, як романтично звучить: hyperzonic
показати весь коментар
23.10.2021 22:49 Відповісти
Все так, спрощення для не фахівців - прийнятні.
показати весь коментар
24.10.2021 19:16 Відповісти
это хорошо. молодцы.
показати весь коментар
17.10.2021 21:47 Відповісти
Нет в Украине лидера , равного Главе КП КИТАЯ -

"Си Цзиньпина"

показати весь коментар
20.10.2021 20:08 Відповісти
Обычную межконтинентальную ракету возможно збить толко на старте,а дальше разделяется на кучу боеголовок и обманок и поразить весь этот подарок невозможно
показати весь коментар
17.10.2021 22:38 Відповісти
Помиляєтесь, є дві методики збиття таких ракет. Перша перехоплення її у верхній точці траєкторії, поки БЧ не розділилася на складові, реальні БЧ і "обманки". З цією метою американці розробили ракету "Спринт", для перехоплення ж БЧ, що розділилася використовували ракету "Спартан", з ядерною БЧ.
показати весь коментар
23.10.2021 20:56 Відповісти
Серьезная заявка на успех, а бункерный дед похоже все ещё мультяшные ракеты запускает😁😁😁
показати весь коментар
18.10.2021 00:02 Відповісти
Судя по спутниковым снимкам Китай строит около 1500 новых пусковых шахт для межконтинентальных ядерных ракет нацеленных на США, надо будет - легко построят больше.
показати весь коментар
18.10.2021 19:50 Відповісти
Шахтне базування - шлях в нікуди, перехоплення таких ракет, майже, 100%. І ще, "точність" попадання 32 км-це вирок китайському гіперзвукові. Вочевидь, що систему наведення вони навряд чи доведуть до ума. Бо високоточні інерціальні гіроскопічні системи наведення поки що їм не до снаги, навіть, якщо вкрадуть зразок у Штатів. Там потрібно красти завод зі спеціалістами разом.
показати весь коментар
23.10.2021 21:06 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 