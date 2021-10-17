Китай випробував гіперзвукову ракету з ядерним потенціалом: перед влученням у ціль вона облетіла земну кулю, - Financial Times
У серпні цього року Китай випробував свою гіперзвукову ракету, здатну нести ядерний боєзаряд. Розвідка США оцінювала прогрес КНР в розробці гіперзвукової зброї набагато нижче.
Про це пише видання Financial Times з посиланням на 5 осіб, які знали про запуск, передає Цензор.НЕТ.
За даними ЗМІ, китайські військові запустили ракету, яка пролетіла через низькоорбітальний простір, обігнувши земну кулю, після чого знизилася для ураження цілі.
Троє людей, з якими говорили журналісти, відзначили, що ракета не потрапила в ціль, не долетівши близько 32 кілометрів. Двоє вказали, що Китай поки просунувся значно далі в розробці гіперзвукової зброї, ніж припускали в США.
Тейлор Фрейвел, експерт з політики Китаю в галузі ядерної зброї, який не знав про випробування, пояснив виданню, що такий апарат може допомогти Китаю "нейтралізувати" американські системи протиракетної оборони. За його словами, гіперзвукові апарати можуть маневрувати в польоті, що ускладнює їх відстеження і знищення.
Він також додав, що розробка такої ракети стане "дестабілізаційним фактором", але саме випробування ще не означає, що Пекін розгорне такі сили.
У Пентагоні не коментували запуску, але прессекретар Джон Кірбі заявив про стурбованість щодо Китаю: "Ми ясно дали зрозуміти, що стурбовані військовим потенціалом, який Китай продовжує розвивати, потенціалом, який тільки збільшує напруженість в регіоні і за його межами".
Представник посольства Китаю Лю Пенью заявив, що Китай завжди проводив військову політику "оборонного характеру", а розвиток озброєння КНР не націлений на якусь країну.
Як нагадує hromadske, зараз гіперзвукові ракети розробляють також у США і Росії. А нещодавно про свою першу гіперзвукову ракету також заявила Північна Корея.
Тобто буде замічена - і поки буде звучати команда "Збити" - вона просто пролетить
Ні, там багато часу, ті і команду, як такую не дають, там ЄОМ відразу дають інформацію всім відповідним військовим частинам. Так що встигнуть.
Як що казати про ту швидкість, яка дійсно трохи меньше першої космічної, то тоді треба казати, що міжконтинентальна ракета може літити по трьом варіантам траєкторий ( настілна, оптимальна, навесна) в яких різні швидкості.
Але я написав простою мовою, так, щоб всі зрозумили, що перша космічна, та швидкість звуку у повітрі НЕ СОПОСТАВИМИ!!! І Писати при гиперзвук - технічна дурість.
"Си Цзиньпина"