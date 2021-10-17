Китай випробував гіперзвукову ракету з ядерним потенціалом: перед влученням у ціль вона облетіла земну кулю, - Financial Times

У серпні цього року Китай випробував свою гіперзвукову ракету, здатну нести ядерний боєзаряд. Розвідка США оцінювала прогрес КНР в розробці гіперзвукової зброї набагато нижче.

За даними ЗМІ, китайські військові запустили ракету, яка пролетіла через низькоорбітальний простір, обігнувши земну кулю, після чого знизилася для ураження цілі.

Троє людей, з якими говорили журналісти, відзначили, що ракета не потрапила в ціль, не долетівши близько 32 кілометрів. Двоє вказали, що Китай поки просунувся значно далі в розробці гіперзвукової зброї, ніж припускали в США.

Тейлор Фрейвел, експерт з політики Китаю в галузі ядерної зброї, який не знав про випробування, пояснив виданню, що такий апарат може допомогти Китаю "нейтралізувати" американські системи протиракетної оборони. За його словами, гіперзвукові апарати можуть маневрувати в польоті, що ускладнює їх відстеження і знищення.

Він також додав, що розробка такої ракети стане "дестабілізаційним фактором", але саме випробування ще не означає, що Пекін розгорне такі сили.

У Пентагоні не коментували запуску, але прессекретар Джон Кірбі заявив про стурбованість щодо Китаю: "Ми ясно дали зрозуміти, що стурбовані військовим потенціалом, який Китай продовжує розвивати, потенціалом, який тільки збільшує напруженість в регіоні і за його межами".

Представник посольства Китаю Лю Пенью заявив, що Китай завжди проводив військову політику "оборонного характеру", а розвиток озброєння КНР не націлений на якусь країну.

Як нагадує hromadske, зараз гіперзвукові ракети розробляють також у США і Росії. А нещодавно про свою першу гіперзвукову ракету також заявила Північна Корея.