ЄБРР не має наміру відновлювати інвестиції в економіку Росії і Білорусі: Там спостерігається посилення авторитаризму

Європейський банк реконструкції і розвитку не планує відновлення інвестиційного співробітництва з Росією та Білоруссю, оскільки в цих країнах спостерігається посилення авторитаризму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал Крим.Реалії з посиланням на інтерв'ю президента ЄБРР Оділь Рено-Бассо українській службі "Голосу Америки".

"Ми підтримуємо країни, які послідовно реалізують демократичні принципи. У Білорусі ми призупинили всі наші інвестиції в державний сектор із серпня 2020 року. У Росії всі нові інвестиції ми припинили після анексії Криму в 2014 році", - заявила Рено-Бассо.

За її словами, таким чином ЄБРР вносить свій внесок в просування демократії в цих двох країнах: "Це підхід, зміст якого в тому, що фінансування від ЄБРР безпосередньо залежить від проведених реформ. Що менше реформ, то менше грошей".

Читайте також: ЄБРР і Енергоспільнота розкритикували податковий законопроєкт за пункт про акциз на "зелену" енергію