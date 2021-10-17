УКР
ЄБРР не має наміру відновлювати інвестиції в економіку Росії і Білорусі: Там спостерігається посилення авторитаризму

Європейський банк реконструкції і розвитку не планує відновлення інвестиційного співробітництва з Росією та Білоруссю, оскільки в цих країнах спостерігається посилення авторитаризму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал Крим.Реалії з посиланням на інтерв'ю президента ЄБРР Оділь Рено-Бассо українській службі "Голосу Америки".

"Ми підтримуємо країни, які послідовно реалізують демократичні принципи. У Білорусі ми призупинили всі наші інвестиції в державний сектор із серпня 2020 року. У Росії всі нові інвестиції ми припинили після анексії Криму в 2014 році", - заявила Рено-Бассо.

За її словами, таким чином ЄБРР вносить свій внесок в просування демократії в цих двох країнах: "Це підхід, зміст якого в тому, що фінансування від ЄБРР безпосередньо залежить від проведених реформ. Що менше реформ, то менше грошей".

в Украине квартальный идиот копирует хйла.
17.10.2021 14:32
Беларусы, кацапы и украинцы -- самые путешествующие нации, на сегодня!
...немецкие отели полупустые стоят, а в "авторитарных" мест нет! -- по всем модным, дешёвым и дорогим куррортам.
Немцы отдыхают -- согласно места постоянной прописки...
17.10.2021 14:37
Смешно, только за 9 месяцев 2021 Россия получила сверхпланово 50 млрд баксов за счет роста цен на нефть и газ.
17.10.2021 14:40
сміщно, але не отримала, це в хворій уяві вашій
17.10.2021 15:01
Ну росія, а кооператив Озеро, чи може десь підняли зарплатню і знизили тарифи?
17.10.2021 15:13
Вот бы еще в добавок к этому нефтяное и газовое эмбарго
17.10.2021 15:36
Не пройшло і 20 років, 20 !!!!!!! Карл!!!!! Які ви там в ***** уважні!!!!!!!!!
17.10.2021 16:23
 
 