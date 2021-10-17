У МОЗ хочуть доплачувати медикам за перехід в лікарні, де не вистачає фахівців
Міністерство охорони здоров'я запланувало 100 мільйонів гривень в держбюджеті на наступний рік для того, щоб ввести так звані підйомні для медичних працівників.
Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, багато лікарень не можуть укладати велику кількість пакетів з Національною службою здоров'я України, тому що в них немає відповідного обладнання.
"Ні рентгена, немає мамографа, ендоскопа, УЗД. І це не дозволяє їм контрактуватися на інші пакети. Є інші лікарні, в яких, можливо, обладнання є, а немає фахівця", - пояснює Ляшко.
Він зазначив, що МОЗ хоче не закривати такі лікарні, а переглянути майстер-план, і якщо якийсь заклад обслуговує велику кількість людей, в 2022-2023 роках привезти туди необхідне обладнання.
Якщо ж обладнання в лікарні є або з'явилося, але немає відповідного фахівця, в цей район можуть запропонувати переїхати іншим медикам, які не можуть працювати у себе через високу конкуренцію або через інші причини.
Таким медпрацівникам хочуть запровадити підйомні виплати.
"Ми запропонуємо переїхати в цей населений пункт і оплатимо підйомні, які будуть допомагати влаштувати свій побут в тому новому населеному пункті, де він стане до роботи", - сказав Ляшко.
