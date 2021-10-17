Кількість людей, які живуть за межею бідності, зросла на 120 мільйонів в 2020 році, - ООН
Торік ще 120 мільйонів людей опинилися за межею бідності, а зростання показників бідності спостерігається вперше за 20 років.
Про це повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
За словами Гутерріша, це пов'язано передусім з пандемією, боротьба з якою дуже негативно позначилася на економіках країн світу.
"Нерівномірне відновлення ще більш збільшує нерівність між глобальними Північчю і Півднем. А тим часом сьогодні, коли солідарність потрібна як ніколи, ми не бачимо її прояву", - сказав голова ООН.
Гутерріш вважає, що необхідно вести боротьбу на два фронти, борючись з убогістю і нерівністю, і передусім - з несправедливим розподілом вакцин, яке призводить до подальшого поширення вірусу і продовжує економічний спад.
"Нам треба терміново покласти край цьому, впоратися з борговою кризою і забезпечити, щоб ті країни, які найбільш потребують, отримали інвестиції, які дозволять їм відновитися (після кризи. - Ред.)", - переконаний голова ООН.
Генеральний секретар запропонував конкретні шляхи виходу із ситуації, що склалася, закликавши країни проявляти політичну волю і розширювати партнерські відносини, щоб до 2030 року домогтися соціальної захищеності кожного члена суспільства.
При цьому він запропонував вкладати більше коштів в перекваліфікацію працівників, щоб забезпечити кадри для сектору "зеленої економіки, що нині зростає".
"Ми також повинні інвестувати в гідні робочі місця у сфері послуг із догляду, а це допоможе просунутися на шляху боротьби з нерівністю і забезпечити догляд всім нужденним в такій підтримці", - вважає голова ООН.
Генсек ООН також привернув увагу до становища вразливих груп населення, включаючи жінок, які внаслідок пандемії постраждали більше, ніж чоловіки.
Крім того, він запропонував надавати адресну допомогу жінкам-підприємцям, боротися з неформальною зайнятістю, а також приділяти більше уваги питанням освіти, соціального захисту, медичного страхування для дітей та охорони здоров'я в цілому і скорочувати розрив у доступі до цифрових технологій.
