Коронавірус у РФ: понад 33 тисячі нових заражень за добу - максимум від початку пандемії

У Росії четвертий день поспіль фіксують максимальну кількість інфікованих коронавірусом за весь час пандемії - 33 428 осіб, трьома днями раніше було: 32 351, 31 362, 30 489.

Згідно з даними оперативного штабу щодо боротьби з коронавірусом у РФ, кількість померлих від COVID-19 в суботу становить 980 людей, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Найвищі показники смертності зафіксовано в Москві - 70, Санкт-Петербурзі - 65 осіб. Загальна кількість жертв COVID-19 у Росії досягла 219 342.

Найбільшу кількість хворих за добу виявлено в Москві - 6 740, Санкт-Петербурзі - 3 323, Московській області - 2 759.

Загалом у Росії за період пандемії зареєстровано 7 870 529 випадків інфікування (дані даються за винятком показників тимчасово окупованих Криму і Севастополя, які враховані в офіційній статистиці РФ).

