Коронавірус у РФ: понад 33 тисячі нових заражень за добу - максимум від початку пандемії

У Росії четвертий день поспіль фіксують максимальну кількість інфікованих коронавірусом за весь час пандемії - 33 428 осіб, трьома днями раніше було: 32 351, 31 362, 30 489.

Згідно з даними оперативного штабу щодо боротьби з коронавірусом у РФ, кількість померлих від COVID-19 в суботу становить 980 людей, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Найвищі показники смертності зафіксовано в Москві - 70, Санкт-Петербурзі - 65 осіб. Загальна кількість жертв COVID-19 у Росії досягла 219 342.

Найбільшу кількість хворих за добу виявлено в Москві - 6 740, Санкт-Петербурзі - 3 323, Московській області - 2 759.

Загалом у Росії за період пандемії зареєстровано 7 870 529 випадків інфікування (дані даються за винятком показників тимчасово окупованих Криму і Севастополя, які враховані в офіційній статистиці РФ).

+19
А мы наверное в целях безопасности своих граждан закрыли границу с Крымом, Лугандоном, где надвигается локальный пис...ец и всей остальной Рашей, правда или ждём до последнего?
17.10.2021 16:00 Відповісти
+16
Щойно з Амстердама, до цього з Роттердаму, свинобак вже майже не чутно на вулицях цивілізованної країни. Насправді це охєрєнна новина для подорожуючих. Жаль, що із-за довпойобів квартала95, скоро і Україну закриють
17.10.2021 16:04 Відповісти
+15
Ще можна додати, що в деяких ****** московії нема лабараторій і від чого гинуть оленеводи нікого не цікавить.
17.10.2021 16:11 Відповісти
А мы наверное в целях безопасности своих граждан закрыли границу с Крымом, Лугандоном, где надвигается локальный пис...ец и всей остальной Рашей, правда или ждём до последнего?
17.10.2021 16:00 Відповісти
Тамженашилюди!)
17.10.2021 16:08 Відповісти
Помер Максим - ну ..й с ним. Положили его в гроб - ну и мать его ..б
17.10.2021 19:44 Відповісти
Якщо поділити кацапів на 3, то наші справи набагато гірші. Досить уже за те непорозуміння мокшанське писати.
17.10.2021 16:00 Відповісти
ну не треба !
смертність у них все ж таки вища, не набагато, але вища
17.10.2021 16:06 Відповісти
На третину вища, певне через отой Спутник.
17.10.2021 16:08 Відповісти
Спутнік = вкрадена Зенека через руки-попи зроблена
17.10.2021 16:27 Відповісти
Почитаємо завтра. Дані за вихідні у нас завжди занижені до 2 разів.
17.10.2021 16:38 Відповісти
Такі самі, тільки померлих менше, у нас 11200 захворівших і 219 померлих, множимо на три і маємо, 33600 хворих, і 657 померлих, незрозуміло, чому 657 померших гірше за 980.
17.10.2021 16:08 Відповісти
Ще можна додати, що в деяких ****** московії нема лабараторій і від чого гинуть оленеводи нікого не цікавить.
17.10.2021 16:11 Відповісти
в тундрі буйствуєт муха це-це
17.10.2021 16:29 Відповісти
для рашки оце:

"Люди гибнут за метИл,
Люди гибнут за метИл!..."
17.10.2021 17:20 Відповісти
Дані за вихідні завжди занижені. Почекаємо до післязатра. 400 з гаком гарантовано.
17.10.2021 16:40 Відповісти
Ну так і у мордви так само вихідні.
17.10.2021 16:59 Відповісти
"Такі самі, тільки померлих менше, у нас 11200 захворівших і 219 померлих, множимо на три і маємо..."

На Московії вже бознаколи немає тих "140 млн.".
17.10.2021 19:23 Відповісти
А зачем кацапов делить на 3? Может лучше умножать? На ноль. И с чего ты взял что их 140 ллямов. Это если по кругу с Крымом, Донбассом, Приднестровьем, Осетией, Абхазией, таджиками, узбеками, и мертвыми душами
17.10.2021 16:23 Відповісти
А с чего ты взял, что нас 52 ляма?
17.10.2021 16:38 Відповісти
А сколько вас винторогих?
17.10.2021 16:44 Відповісти
Дурко ти.
17.10.2021 19:15 Відповісти
Бобик сдох? Так сколько вас, свинорылый?
17.10.2021 19:19 Відповісти
Свинозелений довбо-б, ти в якому класі навчаєшся? Якщо в тебе є хоч капля мізків, то ти повинен розуміти, що жителів в Україні залишилось десь 35 мільйонів, ну ніяк не більше 40. Так само як і кацапів - не більше 105 мільйонів. Так що ти хочеш?
17.10.2021 19:33 Відповісти
Жопа бывает двух типов: на буквы ДЕЦЬ и ЗДА.
17.10.2021 16:02 Відповісти
17.10.2021 17:32 Відповісти
Хваленая х#йлом байда Спутник 5 работает...
17.10.2021 16:03 Відповісти
Должен заметить, пока ещё хреново работает, так, по мелочам.
17.10.2021 16:08 Відповісти
Там еще и другой колют
17.10.2021 16:12 Відповісти
17.10.2021 16:17 Відповісти
Щойно з Амстердама, до цього з Роттердаму, свинобак вже майже не чутно на вулицях цивілізованної країни. Насправді це охєрєнна новина для подорожуючих. Жаль, що із-за довпойобів квартала95, скоро і Україну закриють
17.10.2021 16:04 Відповісти
..зато прилетіли у сербський Ніш..і всі готелі забиті та заброньовані кацапсячими. Їхали екіпажем аж у Нішка Баня щоб переночувати...((( Машин з псячими номерами на кожному куту... вакцинують там скотину....за гроші!!!
17.10.2021 16:41 Відповісти
17.10.2021 16:23 Відповісти
расия и в пандемии должна быть впереди планеты всей!
17.10.2021 16:23 Відповісти
чим бiльше здохне прокажонних кацапiв тим легше свiту стане дихати
17.10.2021 16:33 Відповісти
Ну и....? У нас 40 млн и 11500 у них 140 млн и 33000
17.10.2021 16:46 Відповісти
Только у них далеко не 140 млн
17.10.2021 18:46 Відповісти
146
17.10.2021 18:50 Відповісти
"Хорошо", если 90 наберется
17.10.2021 18:51 Відповісти
Но цены на жильё в три раза выше чем в Украине
17.10.2021 18:52 Відповісти
Баранов нужно стричь
17.10.2021 18:53 Відповісти
Курс доллара всё выравнивает.
17.10.2021 18:56 Відповісти
Бараны сбережения жержат в фублях
17.10.2021 19:07 Відповісти
В переводе на доллары или в переводе на гривны цена жилья у баранов в три раза выше чем не у других не баранов в Украине. И это жильё строится в огромных количествах и его постоянно не хватает. А если бы численность населения так стремительно падала, то многоэтажные дома стояли бы пустыми. Так, нет?
17.10.2021 23:25 Відповісти
Т.е. ты таки утверждаешь, что лох платит трижды
18.10.2021 00:40 Відповісти
Ну да. Много мигрантов с Азии, Кавказа и с Украины и Молдавии тоже есть. Вот благодаря им численность граждан РФ на сегодня составляет 146 млн.
18.10.2021 01:04 Відповісти
Не составляет
18.10.2021 01:18 Відповісти
А куда же они подевались?
18.10.2021 06:22 Відповісти
А пофиг.
18.10.2021 09:22 Відповісти
Я должен тебе поверить?
18.10.2021 09:27 Відповісти
Что пофиг? Можешь проверить
18.10.2021 09:29 Відповісти
То, что тебе пофиг 90 или 146 верю. А почему тебе пофиг?
18.10.2021 09:31 Відповісти
Мне пофиг, почему вас и 90 не наберется. И пофиг, куда остальные делись. И пофиг, что тебе не понятно, почему мне пофиг
18.10.2021 09:37 Відповісти
У нас много общего. Я в свободное время за компьютером или пасьянсы раскладываю или с пофигистами общаюсь.
18.10.2021 09:54 Відповісти
В России 150млн.человек(примерно),в Украине 40млн(примерно)--разница в 3,75р. Сегодня в Украине 11300 умножаем 3,75 получается 42375
17.10.2021 16:47 Відповісти
Про 150 млн на московії смішно, там давно і 100 нема.
17.10.2021 17:03 Відповісти
Ну так и в Украине уже давно и 30 нема. Коэфицент примерно одинаковый остаётся.
17.10.2021 17:10 Відповісти
нужен новєйший Спутник-6, свєрхновый нє імєющій аналогов
17.10.2021 16:49 Відповісти
17.10.2021 17:09 Відповісти
новость типо- что там у кацапов?
17.10.2021 17:16 Відповісти
Может поможем "братьям" файзером хоть немножко. А то вижу совсем вымрут и так и не увидят как мы тут замерзнем без их газа
17.10.2021 17:19 Відповісти
"Братьям" больше подойдёт боярышник в глотку и ржавый якорь в сра..ку
17.10.2021 17:34 Відповісти
Посмотри на улицы ********* (москвы) в праздник Курбан-Байрам.
17.10.2021 17:53 Відповісти
Зачем нам нужна кацапня , про свое бревно в глазу пишите!!!!
17.10.2021 17:34 Відповісти
#мышибрать
17.10.2021 17:37 Відповісти
правільна! пра рассію тока харошеє! рассія нам газ дайот!
17.10.2021 20:57 Відповісти
Спутник V, конечно же несколько уступает в эффективности и "Новичку" и цианистому калию, но действует в общем неплохо.
17.10.2021 17:38 Відповісти
границу закрыть с ордылой
17.10.2021 17:45 Відповісти
Минимум тысяч 100 за сутки и тысяч 10 умерших
17.10.2021 21:24 Відповісти
Пусть китайцы подкинут своим соседям и братьям мокшам споры сибирской язвы, холерных палочек и побольше чумы....
18.10.2021 19:24 Відповісти
 
 