Суд у Гаазі щодо захоплення українських кораблів в Азовському морі: у Росії нагадали, як їм успішно вдається шантажувати Захід

У РФ нагадали, що "залізні аргументи" України в ПАРЄ "виявилися відкинутими, коли згадали про можливість виходу Росії з Ради Європи".

Один із сенаторів, глава російської делегації в ПАРЄ Олексій Пушков у Telegram назвав смішними слова міністра про те, що Україна "задавить" Росію в суді "красиво і згідно з міжнародним правом", передає Цензор.НЕТ.

"Особливо у світлі того, що в країнах НАТО всім відомо: саме Україна порушила в Керченській протоці територіальні води Росії. Тому в Альянсі вже давно мовчать на цю тему. А що стосується "залізних аргументів", то тут Київ уже виклав свої "сталеві аргументи" проти контракту Угорщини і "Газпрому", але ця "залізна логіка" нікого не вразила ні в Будапешті, ні в Брюсселі. "Залізні аргументи" України в ПАРЄ проти Росії, чим особисто займався нинішній глава МЗС України, теж виявилися відкинутими, коли згадали про можливість виходу Росії з Ради Європи. Неземна "краса" української позиції, якою вихваляються у Києві, все частіше вислизає від великих гравців або не береться до уваги. Задавлять вони", - написав Пушков.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року біля берегів окупованого Криму російські прикордонники обстріляли і захопили три українські військові кораблі, а також затримали 24 моряків. Військовослужбовців обвинуватили в незаконному перетині кордону Росії (покарання за цією статтею передбачає до шести років ув'язнення).

Міжнародний трибунал із морського права 25 травня 2019 року зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків і дати їм змогу повернутися в Україну, а також повернути кораблі.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, під час якого, зокрема, були звільнені 24 полонені моряки.

18 листопада 2019 прку в акваторії Чорного моря РФ передала Україні катери "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу". 20 листопада вони прибули в порт Очаків.

Арбітраж у Гаазі 11 жовтня 2021 року розпочав слухання у справі України проти Росії про затримання в листопаді 2018 року українських військових кораблів і моряків. Слухання стосуються попередніх заперечень, поданих російською стороною.