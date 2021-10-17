УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4435 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
16 454 18

Суд у Гаазі щодо захоплення українських кораблів в Азовському морі: у Росії нагадали, як їм успішно вдається шантажувати Захід

Суд у Гаазі щодо захоплення українських кораблів в Азовському морі: у Росії нагадали, як їм успішно вдається шантажувати Захід

У РФ нагадали, що "залізні аргументи" України в ПАРЄ "виявилися відкинутими, коли згадали про можливість виходу Росії з Ради Європи".

Один із сенаторів, глава російської делегації в ПАРЄ Олексій Пушков у Telegram назвав смішними слова міністра про те, що Україна "задавить" Росію в суді "красиво і згідно з міжнародним правом", передає Цензор.НЕТ.

"Особливо у світлі того, що в країнах НАТО всім відомо: саме Україна порушила в Керченській протоці територіальні води Росії. Тому в Альянсі вже давно мовчать на цю тему. А що стосується "залізних аргументів", то тут Київ уже виклав свої "сталеві аргументи" проти контракту Угорщини і "Газпрому", але ця "залізна логіка" нікого не вразила ні в Будапешті, ні в Брюсселі. "Залізні аргументи" України в ПАРЄ проти Росії, чим особисто займався нинішній глава МЗС України, теж виявилися відкинутими, коли згадали про можливість виходу Росії з Ради Європи. Неземна "краса" української позиції, якою вихваляються у Києві, все частіше вислизає від великих гравців або не береться до уваги. Задавлять вони", - написав Пушков.

Читайте також: Справа про захоплення Росією українських кораблів в Керченській протоці: питання юрисдикції суду вирішать через кілька місяців

Суд у Гаазі щодо захоплення українських кораблів в Азовському морі: у Росії нагадали, як їм успішно вдається шантажувати Захід 01

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року біля берегів окупованого Криму російські прикордонники обстріляли і захопили три українські військові кораблі, а також затримали 24 моряків. Військовослужбовців обвинуватили в незаконному перетині кордону Росії (покарання за цією статтею передбачає до шести років ув'язнення).

Міжнародний трибунал із морського права 25 травня 2019 року зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків і дати їм змогу повернутися в Україну, а також повернути кораблі.

Читайте також: Україна задавить Росію в суді в Гаазі красиво та згідно з міжнародним правом, - Кулеба

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, під час якого, зокрема, були звільнені 24 полонені моряки.

18 листопада 2019 прку в акваторії Чорного моря РФ передала Україні катери "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу". 20 листопада вони прибули в порт Очаків.

Арбітраж у Гаазі 11 жовтня 2021 року розпочав слухання у справі України проти Росії про затримання в листопаді 2018 року українських військових кораблів і моряків. Слухання стосуються попередніх заперечень, поданих російською стороною.

Автор: 

Азовське море (1619) Гаага (318) Гаазький трибунал (166) Керченська протока (360) росія (67283)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Пушков регулярно пукает в лужу....ничего нового...Это понты для внутреннего паРашкинского потребления...
показати весь коментар
17.10.2021 16:22 Відповісти
+17
Ну эти воды стали территориальными водами России то в полюционных снах дебилоида Пушкова. Кстати он туалетную бумагу в сортир ПАСЕ вернул?
показати весь коментар
17.10.2021 16:36 Відповісти
+16
а нафиг нам очередной высер из дурдома параша??????????????????????????????
показати весь коментар
17.10.2021 16:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пушков регулярно пукает в лужу....ничего нового...Это понты для внутреннего паРашкинского потребления...
показати весь коментар
17.10.2021 16:22 Відповісти
а нафиг нам очередной высер из дурдома параша??????????????????????????????
показати весь коментар
17.10.2021 16:24 Відповісти
маленьке зелене лайно пасмело тявкнути на велику кучу iмперського лайна кармiльца
показати весь коментар
17.10.2021 16:29 Відповісти
Імперське ґавно!
Лайна вони не прізнают!
показати весь коментар
17.10.2021 18:25 Відповісти
Ну эти воды стали территориальными водами России то в полюционных снах дебилоида Пушкова. Кстати он туалетную бумагу в сортир ПАСЕ вернул?
показати весь коментар
17.10.2021 16:36 Відповісти
А електролямпочки?!
показати весь коментар
17.10.2021 21:00 Відповісти
Да вроде его только за бумагу стыдили, видать конкретно обделался, а за лампочки не говорили.
показати весь коментар
17.10.2021 21:21 Відповісти
Добре пам2ятаю оту шуру-буру,коли козломордську делегацію викинули із ПАРЕ. Тоді на членів отої делегації вельмио бразився чи-то власнк готелю, чи-то його працівники, що кацапи "сперли" із номерів де отаборились усе,що попід руку попадалось: рушники, електролампи,ще там щось із дрібниць,ба,навіть туалетний папір і тюбики із милом. Ну що Ви хочете. Олексію, від всесвітніх циганів: куди очі дивляться-туди руки у тих клептоманів мимоволі тягнуться.
показати весь коментар
18.10.2021 06:07 Відповісти
Нц а щ? Це ж зелений Кулєба. Пушков правий в одному - зелена влада не виграла у кацапів нічого. Зате гарно розтринькчла виграні попередньою владою 4 лярди баксів на "бальшую стірку(від слова "стирити")" , вибачте, стройку.
показати весь коментар
17.10.2021 16:37 Відповісти
уж больно выкладка этих "стальных доводов" смахивает на потехи в парке престарелого эксбициониста...
показати весь коментар
17.10.2021 16:46 Відповісти
сорри, похоже, глаза подвели, недоглядел, к кому применим был эфремизм... приберите, плиз, этот мусор...
показати весь коментар
17.10.2021 19:00 Відповісти
кулебе не надо было бравировать до итогов и выигрышных результатов...
но и рашке тем более не надо зазнаваться и выхваляться преступной брехней и шантажом ...
показати весь коментар
17.10.2021 16:49 Відповісти
бачу-бачу твій пушок
я крізь драний лопушок
показати весь коментар
17.10.2021 17:38 Відповісти
В данном случае согласен с москалем Пушковым .Шановний міністр Кулеба. Зробіть їх в Гаазі, а потім хваліться! А мы Вам поаплодируем)))
показати весь коментар
17.10.2021 19:03 Відповісти
Давай результат суда и все станет понятно, как мы их.
показати весь коментар
17.10.2021 19:06 Відповісти
В одному це чмо праве: "Не хвалися на рать ідучи",- казали наші пращури.
показати весь коментар
17.10.2021 23:05 Відповісти
 
 