МОЗ хоче розсилати пацієнтам повідомлення про те, скільки держава заплатила за прийоми у лікаря

Міністерство охорони здоров'я хоче налагодити систему надання медичної допомоги українцям таким чином, щоб після прийому у лікаря кожному пацієнту надходило повідомлення про те, скільки держава за це заплатила.

Про це заявив в Радіо Свобода міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Для того, щоб була офіційна звітність вся і Національна служба здоров’я здійснила платежі, потрібно кожен прийом хворого внести в електронну систему охорони здоров’я. Ми зараз розглядаємо ще систему пост-чеків. Тобто, коли людина звернулася або до сімейного лікаря, або в госпіталь, їй наприкінці місяця надійде на телефон смс, що її звернення коштувало для держави стільки-то коштів, які держава оплатила", – сказав Ляшко.

За його словами, так громадянин розумітиме, що держава покриває і які страхує ризики для здоров'я людини, що свідомо платить податки.

Читайте також: У МОЗ хочуть доплачувати медикам за перехід в лікарні, де не вистачає фахівців