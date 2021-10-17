УКР
МОЗ хоче розсилати пацієнтам повідомлення про те, скільки держава заплатила за прийоми у лікаря

МОЗ хоче розсилати пацієнтам повідомлення про те, скільки держава заплатила за прийоми у лікаря

Міністерство охорони здоров'я хоче налагодити систему надання медичної допомоги українцям таким чином, щоб після прийому у лікаря кожному пацієнту надходило повідомлення про те, скільки держава за це заплатила.

Про це заявив в Радіо Свобода міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Для того, щоб була офіційна звітність вся і Національна служба здоров’я здійснила платежі, потрібно кожен прийом хворого внести в електронну систему охорони здоров’я. Ми зараз розглядаємо ще систему пост-чеків. Тобто, коли людина звернулася або до сімейного лікаря, або в госпіталь, їй наприкінці місяця надійде на телефон смс, що її звернення коштувало для держави стільки-то коштів, які держава оплатила", – сказав Ляшко.

За його словами, так громадянин розумітиме, що держава покриває і які страхує ризики для здоров'я людини, що свідомо платить податки.

+49
встречное предложение - пациенты будут рассылать минздраву во что им обошлось лечение...
17.10.2021 17:32 Відповісти
+30
17.10.2021 17:41 Відповісти
+30
А при чому тут государство ?
Ніюби Зеля зі свого гаманця нас спонсорує.
Затямте виродки це гроші ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ.
17.10.2021 17:44 Відповісти
Ну давайте тогда по аналогии также рассылать родителям сообщения о том, сколько потрачено налогов за один посещенный в школе урок ребенком.
17.10.2021 17:24 Відповісти
вот именно !

сколько государство заплатило за приемы у врача

альо,
"государственных денег нет, есть деньги налогоплательщиков !"
Маргарет Тетчер
17.10.2021 18:19 Відповісти
Очередная навязчивая реклама зелных утырков как с Вэлыким будивныцтвом.
18.10.2021 23:13 Відповісти
зеленая падаль все время как жжучччиллла ищут как бы и где скомундзить найти гешефт...
17.10.2021 17:28 Відповісти
Вот и придется долго ржать, когда узнает, что за холецистэктомию, государство готово заплатить врачу 375 гривен
17.10.2021 17:29 Відповісти
Коли собаці нема що робити ,то він займається більш корисною справою ,опікується власною гігієною !!!)))
17.10.2021 17:29 Відповісти
уроды... половина людей по телефлону у семейного проконсультировалась и все, это тоже учитывать? Тогда врачи начнут искусственно очереди к себе создавать... голубчик, я Вас должен пощупать... вот и круг замкнется..врач-очередь -деньги -ковид.
17.10.2021 17:32 Відповісти
Очередь... Тут к семейному по записи нельзя попасть. Пришли за 30 мин до приема, через часа полтора лікар вышел из кабинету и сказал, шо прием окончен. Сервис однако..
17.10.2021 19:03 Відповісти
нiмцi учитують кожний рух лiкаря а тeлeфонну консультацiю i подавно
17.10.2021 23:21 Відповісти
На мою думку не вдала зустрічна пропозиція)) тільки на відвідування дантиста йдуть не малі суми я вже не кажу про операції, вони почнуть замислюватись звідки у народа стільки грошей на лікування...
17.10.2021 18:10 Відповісти
вдала - вдала...)))) главное про взятки благодарности не сболтнуть ))))
17.10.2021 18:22 Відповісти
ляшку треба присилати смски, і нагадувати, скільки для держави обходиться бєсполєзний міністр.
17.10.2021 17:34 Відповісти
два миллиарда за каждого пациента который консультировался у врача 10-15 минут .... и того 20 пациентов в сутки умножаем на два миллиарда х 20 раб. дней в месяц х количесство врачей и получаем 234135246593216498 миллиардов в год.
17.10.2021 17:40 Відповісти
17.10.2021 17:41 Відповісти
Спасибо большое !

самое лучшее лекарство - СМЕХ !

всему Цензор-комюнити веселья, бодрости и здоровья !
17.10.2021 18:16 Відповісти
Одине тільки недолік, не можна застосовувати протягом всього року.
19.10.2021 09:27 Відповісти
Скажи дурному молитись, воно й чоло собі розіб`є...
17.10.2021 17:43 Відповісти
А при чому тут государство ?
Ніюби Зеля зі свого гаманця нас спонсорує.
Затямте виродки це гроші ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ.
17.10.2021 17:44 Відповісти
А нафига? Мало того что рассылка не бесплатная так еще и у врача будет уходить время на внесение данных в комп у десятков пациентов в день.
17.10.2021 17:46 Відповісти
"Хороший понт,дороже денег!" !!!)))
17.10.2021 17:49 Відповісти
На приеме у одного врача сидят уже две медсестры. Одна в компе пишет другая очередь регулирует и посылает больных по кругам больничного ада.
17.10.2021 17:49 Відповісти
так внeсeння данних лишe в Украiнi обов"язок лiкаря. в нормальних кранах цe робить мeдсeстра лiкаря. а в Украiнi вони як бeсполєзнe прiложeнiє у лiкаря на прийомi.
17.10.2021 23:25 Відповісти
Слушна пропозиція
17.10.2021 18:10 Відповісти
А как к примеру поступать в следующей ситуации?
Когда я заболел короной, то банально не смог записаться к своему семейному врачу:я сделал один телефонный звонок и человек "пропал".
Запись через helsi, вдруг стала невозможной, тк все дни заполнены, а телефон неожиданно отключился.
И я думаю что с подобной ситуацией, сталкивался не только я.
В результате, я получил всю необходимую помощь в частной клинике, а за что же получает деньги мой семейный врач?
За то что бегает от своих пациентов как крыса?
17.10.2021 17:48 Відповісти
потому шо довбойобний алгоритм бiгти до сiмeйника. сiмeйник повинeн по тeлeфону вислухати i дати команду на виклик мобiльноi бригади узяти мазок на пцр. лишe в Украiнi iнструкцiя бiгать по вулицям а нe сидiти вдома до рeзультату мазка
17.10.2021 23:30 Відповісти
А собщения о том, сколько налогов потрачено на идиотские инициативы минздрава, они не хотят рассылать?
17.10.2021 17:55 Відповісти
Министерство здравоохранения хочет наладить систему поступлений сообщений о том, сколько государство за это заплатило.
=================
Вот она единственная проблема Украины: Каждый хер пришедший к власти считает бюджет Украины своими бабками, а не государственными и когда эти деньги тратятся на нужды налогоплательщиков у них сердце кровью обливается. Им **** ***, ХРЕНОВО становиться от этого.
Того кто генерировал подобную мысль гнать поганой метлой за нецелевые траты бюджета.
17.10.2021 17:57 Відповісти
Это самая важная информация для пациентов.
Не считая того, сколько км дорог отремонтировано и сколько там украдено.
17.10.2021 18:06 Відповісти
После посещения врача, которому государство за это заплатило, врач выпивает рецепт в аптеку и пациент за свои деньги покупает все лекарства, или пациент может потом государству предъявить чек из аптеки и получить деньги обратно... прекращайте это нае#алово вводите страховую медицину, которая работает во всем мире и реально покрывает ВСЕ РАСХОДЫ пациента на лечение...
17.10.2021 18:06 Відповісти
доктор расскажет вам чем вы больны, получит зарплату..., но денег на лекарства государство не даст, как то сомнительна роль государства во всем этом...
17.10.2021 18:21 Відповісти
так при страховiй мeдицинi є нeпокриваємi страхвкою рeцeпти i так само лiкар отримуватимe за рeцeпn грошi
17.10.2021 23:33 Відповісти
Сколько стоило обращение ? Что это даст?? Лучше сообщите сколько государство заплатило семейному лекарю. По крайней мере будет о чем разговаривать с врачом.
17.10.2021 18:09 Відповісти
так i так повинна бути такса за прийом. вона повинна бути вiдома як базова i бeз смс. стоматологiв є такси на послуги. у частникiв є такси на послуги. повинно бути пeрeраховано що вмiщує в собi базовий прийом. а то так нiколи нe розбeрeшся що було базовим а що приписали а нe було. уся iнфа нe влiзe в смс
17.10.2021 23:38 Відповісти
а податки хто платить?
17.10.2021 18:12 Відповісти
известно кто:

ЗЕличка, с офшоров....
17.10.2021 18:21 Відповісти
"0" гривен за 2014 год и
2000 гривен за 2015 год

и это долларовый миллионер!
"папочку с тесемочками" на эту корейку уже давным давно надо завести

впрочем:
"Я вам ничего не должен!"
из предвыборной программы ЗЕленского

должен почему-то всегда Порошенко:
и налоги платить
и ПВО Киева оплачивать,
и снайперские винтовки,
и на медицину.....
17.10.2021 18:25 Відповісти
Да не вопрос. А зепутангам высылать СМС сколько им платит государство и какие ништяки они за эти деньги покупают и где кутят.
17.10.2021 18:31 Відповісти
это глупо делать и не интересно.... к тому же у меня есть рабочий стол от семейного врача и моей комунальной больнице на компе .где запись к врачам и история посещения и запись к ним. так я заметил как то что врачи к которым семейный даёт направление после моего посещения ЧОРТА МОЕГО - ЛОР! ВИЖУ ОН МЕНЯ САМ К СЕБЕ ЗАПИСАЛ НА ПРИЁМ, И Я НЕ РАЗ У НЕГО БЫЛ А ТРИ РАЗА!!!! ПОТОМ СМОТРЮ У ДРУГОГО ЛОР БЫЛ РАЗ ВИЖУ ,ЧТО ОКАЗЫВАЕТСЯ Я ТОЖЕ НЕСКОЛЬКО РАЗ К НЕМУ ХОДИЛ НА ПРИЁМ.... а за каждый приём помимо зарплаты им насчитываются денежка за пациэнта! вот так чем они там эти врачишки многие корупционеры занимаются... и потихоньку доят пациентов за манипуляции бесплатные. так как по направлению и по записи к врачу этот приём бесплатный!
17.10.2021 18:34 Відповісти
Аналогічно. Чиста правда.
17.10.2021 22:13 Відповісти
тому смс то о жопи двeрцi. в смс усe нe влiзe. чeк повинeн видаватись пiсля прийому у руки
17.10.2021 23:48 Відповісти
ЛОР это вторичное звено и их реформа не коснулась.их зарплата от посещений не зависит аж никак.зп врача 6000 если что.с семейниками не путай
18.10.2021 23:20 Відповісти
да нет уж, у нас два лора .я к одному пошел по направлению а потом ещё к нему записаться нужно, и это всё у меня и внего в программе (хэлси отображается вся инфа посещений) он промыл ухо пробку и говорит у вас 50 грн найдётся? я говорю за что , за перекись каплю в ухо? а зачем же тогда я по направлению и записи пришол? а где на стене графа с ценами за услуги? и чем тогда отличается прохожий мимо больници без договора с больницей и договором с семейным врачём, тем более больница КОМУНАЛЬНАЯ! ДРУГОЙ ЛОСЬ МУДИЛО СОВСЕХ ДЕНЕЖКУ БЕРЁТ В КАБИНЕТЕ СОВСЕХ МРАЗЬ! Я ПРОКОЛ ГАЙМОРИТА СДЕЛАЛ ТАКЖЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ. ЛЕКАРСТВ НА 300 ГРН КУПИЛ. ОН ПРОКОЛОЛ И ГОВОРИТ ГРИВЕН 150 ДАДИТЕ .Я ДАЛ(ПОТОМ ПОЖАЛЕЛ) он сказал спасибо вам.... хахахаха потом дома смотрю оба меня подряд записали на приём по 3 раза .... так что не нужно мне рассказывать про бедных лоров которые за смену только каждый день я так думаю без 500-1000 грн не уходят.... ну и + их зарплата . работают в гос больнице а не в частном кабинете .
19.10.2021 07:54 Відповісти
Хз.у меня другая информация,хер хто что даёт сейчас и ещё и права качают.люди не делают различия врача узкой специализации и семейника, решили что все врачи поголовно получают по 20000 и выше и должны пациента в очко расцеловались.нет.узкие специалисты получают 6000.признайся себе сам,ты с такой зарплатой канючил бы бабки с пациентов?
20.10.2021 00:45 Відповісти
люди просят всегда ....всем повышали зарплаты и что? это человеческая натура такая кроме в целом евростран цивилизованных .у них менталитет другой . у нас же пофиг на всё . сколько получают дипутаты. прокуроры судьи и люди в управлениях почт . железной дороги, таможня и другие ? += 50 тысяч гривен! а бабки как брали тысячами десятками а то и сотнями тысяч долларами так и берут, вы простите с луны ....? мне 65 и минимака пенсия.... (( а 6.000 это на сегодня ничего...както так.
20.10.2021 10:43 Відповісти
6.000 это на сегодня ничего... ничего хорошего
20.10.2021 20:45 Відповісти
https://covid.obozrevatel.com/koronavirusnaya-propast-dlya-ukrainyi-gospodin-kradutskij-kto-sdelal-eto-vmeste.htm https://covid.obozrevatel.com/koronavirusnaya-propast-dlya-ukrainyi-gospodin-kradutskij-kto-sdelal-eto-vmeste.htm

20.10.2021 20:46 Відповісти
Даже интересно будет узнать сколько сколько обошлось посещение врача лично своему карману и сколько еще на это ушло в виде налогов из этого же кармана.
17.10.2021 18:36 Відповісти
В чём проявило себя МОЗ Украины, так это в способности бездумно расшвыривать деньги налогоплательщика.
17.10.2021 18:37 Відповісти
Вот нахрена эта показуха? Тут смс с номерами электронных направлений доходят часто с большим опозданием, система для ввода результатов обследований и приема доктора регулярно висит и ничего ввести нельзя. В "исключительных" случаях разрешили вводить больничный задним числом в течение 5 дней, потому что часто хрен что введешь. Даже из дому вводить можно, а раньше только с рабочего IP адреса. Это доктору больше нечем дома заняться. Нет чтобы отдохнуть от этого гребаного здравозахоронения. А им хочется за деньги налогоплательщиков к этой, не справляющейся с нагрузкой, системе прикрутить еще и рассылку смс с какими виртуальными отчетами. Семейный врач получает не за прием, а за приписанного к нему человека. Деньги одинаковые, хоть каждый день к этому доктору ходи. К узкому специалисту прием тоже оплачивается не поштучно, а по по некой сложной формуле (на сколько денег есть) рассчитанной глобальной ставке, оптом, так сказать. Лучше на оплату персоналу потратьте эти деньги, которые под реализацию этой фичи спишут.
17.10.2021 18:41 Відповісти
А если я НИКОГДА не обращаюсь к врачам мне положено что-то вернуть? Хотя бы половину, на лекарства. Конечно, знаю и ответ - хрен тебе, раньше подохнешь - меньше будет расходов...
17.10.2021 19:06 Відповісти
А где государство берет эти деньги? Кто устанавливает цены?
А выделить в чеках на продукты и лекарства совокупный налог не собираются?
17.10.2021 19:09 Відповісти
Зустрічна пропозиція: закидати МОЗ смскасками - скіки людина витратила на різні аналізи і лікування.
17.10.2021 19:14 Відповісти
Сімейна медицина у великих містах - нонсенс. І надто висока плата за телефонні консультації стосовно чаю з медом та лимоном...
17.10.2021 19:16 Відповісти
И НАХР.НА ЭТИ СМС,БОЛЬНЫМ ЛЮДЯМ ЛЕГЧЕ СТАНЕТ ИЛИ ДЕШЕВЛЕ ЛИЧИТСЯ?
17.10.2021 19:28 Відповісти
Лучше б квартальные клоуны рассылали быдлу смс с обьяснительным текстом почему уже 2 года минздравом не руководит "доктор смерть", а медицина у нас еще не догнала швейцарскую.
17.10.2021 19:39 Відповісти
Але який вумний, який вумний! Маубть і сам Голохвостий цьому Ляшку заздрить!!
17.10.2021 19:39 Відповісти
Аж страшно!!!)))
17.10.2021 20:01 Відповісти
Как убедительно!) Я почти поверил!))
17.10.2021 19:41 Відповісти
Мне несколько раз приходили смски от моего врача шо я записан на приём хотя я не записывался. Я ещё хотел пойти выяснить шо это за херня но было лом.
Теперь понятно шо он просто так зарабатывает . А теперь мне ещё будут приходить смски от ляшка сколько ему бабулей за это отбашляли. Чувствуется шо скоро я буду в неоплатном долгу перед нашей медициной.)
17.10.2021 19:51 Відповісти
А може для того и делается, чтоб каждый узнал, куда его записывали и лечили заочно, без его ведома?
17.10.2021 20:27 Відповісти
Государство?мрази,это наши налоги и наши недоплаченные зарплаты,только сокращенные наполовину вороватыми чинушками и процентами банковского обслуживания.
17.10.2021 20:34 Відповісти
дуже смішно, бл* ... давай навпаки: будемо присилати фотки чеків з аптек/клінік і номер картки. А ви кошти на неї зарахуєте?
17.10.2021 21:25 Відповісти
дурня.. варто присилати опитування про якість обслуговування, як то робиться на розетке чи promua..
для кожного лікаря і лікарні показувати рейтинг..
17.10.2021 21:54 Відповісти
також сюди включити міністра, щоб теж було видно його рейтинг
17.10.2021 21:56 Відповісти
Конченые, тогда давайте например одинокая мама каждый день будет отсылать отчет, сколько денег она потратила на детей, которые чмо зеленое у нее забрало. Чтобы слуги уродов понимали , какую гадость они сделали, и сколько украли у одинокой мамы денег , денег ребенка. Конченые бабуины.
17.10.2021 22:13 Відповісти
уже начали увольняться медсестры семейных врачей массово... нагрузка критическая, просто не вылазишь из диджетализации))) за компом день и ночь, это без выполнения своих прямых обязанностей... там не хочет никто работать... мы получим коллапс..
17.10.2021 22:20 Відповісти
Государство должно просто делать свою работу а не рассылать об этом сообщения или вешать транспаранты вдоль дорог о будивныцтве
18.10.2021 07:33 Відповісти
 
 