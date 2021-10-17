МОЗ хоче розсилати пацієнтам повідомлення про те, скільки держава заплатила за прийоми у лікаря
Міністерство охорони здоров'я хоче налагодити систему надання медичної допомоги українцям таким чином, щоб після прийому у лікаря кожному пацієнту надходило повідомлення про те, скільки держава за це заплатила.
Про це заявив в Радіо Свобода міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
"Для того, щоб була офіційна звітність вся і Національна служба здоров’я здійснила платежі, потрібно кожен прийом хворого внести в електронну систему охорони здоров’я. Ми зараз розглядаємо ще систему пост-чеків. Тобто, коли людина звернулася або до сімейного лікаря, або в госпіталь, їй наприкінці місяця надійде на телефон смс, що її звернення коштувало для держави стільки-то коштів, які держава оплатила", – сказав Ляшко.
За його словами, так громадянин розумітиме, що держава покриває і які страхує ризики для здоров'я людини, що свідомо платить податки.
сколько государство заплатило за приемы у врача
альо,
"государственных денег нет, есть деньги налогоплательщиков !"
Маргарет Тетчер
взяткиблагодарности не сболтнуть ))))
самое лучшее лекарство - СМЕХ !
всему Цензор-комюнити веселья, бодрости и здоровья !
Ніюби Зеля зі свого гаманця нас спонсорує.
Затямте виродки це гроші ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ.
Когда я заболел короной, то банально не смог записаться к своему семейному врачу:я сделал один телефонный звонок и человек "пропал".
Запись через helsi, вдруг стала невозможной, тк все дни заполнены, а телефон неожиданно отключился.
И я думаю что с подобной ситуацией, сталкивался не только я.
В результате, я получил всю необходимую помощь в частной клинике, а за что же получает деньги мой семейный врач?
За то что бегает от своих пациентов как крыса?
=================
Вот она единственная проблема Украины: Каждый хер пришедший к власти считает бюджет Украины своими бабками, а не государственными и когда эти деньги тратятся на нужды налогоплательщиков у них сердце кровью обливается. Им **** ***, ХРЕНОВО становиться от этого.
Того кто генерировал подобную мысль гнать поганой метлой за нецелевые траты бюджета.
Не считая того, сколько км дорог отремонтировано и сколько там украдено.
ЗЕличка, с офшоров....
2000 гривен за 2015 год
и это долларовый миллионер!
"папочку с тесемочками" на эту корейку уже давным давно надо завести
впрочем:
"Я вам ничего не должен!"
из предвыборной программы ЗЕленского
должен почему-то всегда Порошенко:
и налоги платить
и ПВО Киева оплачивать,
и снайперские винтовки,
и на медицину.....
А выделить в чеках на продукты и лекарства совокупный налог не собираются?
Теперь понятно шо он просто так зарабатывает . А теперь мне ещё будут приходить смски от ляшка сколько ему бабулей за это отбашляли. Чувствуется шо скоро я буду в неоплатном долгу перед нашей медициной.)
для кожного лікаря і лікарні показувати рейтинг..