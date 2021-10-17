УКР
Новини
7 814 34

США пропонують Туреччині літаки F-16 як компенсацію за проєкт F-35, з якого Анкару виключили через купівлю російських С-400

Вашингтон запропонував поставити Туреччині винищувачі F-16 в обмін на зроблені нею раніше інвестиції в програму F-35, з якої Анкару виключили кілька років тому.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми здійснили оплату в розмірі $1,4 млрд за літаки F-35. І у США є пропозиція в обмін на цю оплату", - наводять ЗМІ слова Ердогана.

За словами Ердогана, наразі з Вашингтоном тривають відповідні переговори.

Читайте також: Якби США продали Туреччині систему ПРО Patriot, то "не довелося б купувати С-400", - Ердоган

Він зазначив, що Туреччина працює над подальшим розвитком свого флоту "від модернізації наявних F-16 до нових додаткових закупівель F-16".

Раніше Ердоган заявляв, що попри виплату $1,4 млрд Анкара так і не отримала американські винищувачі-бомбардувальники F-35.

Вашингтон виключив Анкару з програми виробництва F-35A у відповідь на те, що Туреччина придбала Російські ЗРК С-400.

Нагадаємо, 29 грудня 2017 року Туреччина і РФ підписали кредитну угоду в межах угоди про постачання зенітно-ракетних комплексів С-400. Це перша країна НАТО, яка купує російську систему протиповітряної оборони. Сам контракт на поставку комплексів був укладений у вересні.

Читайте також: Ердоган про купівлю у РФ комплексів С-400: Ніхто не зможе втручатися у те, які системи захисту ми купуємо і у якої країни

Американська сторона неодноразово заявляла, що не має наміру постачати Туреччині винищувачі-бомбардувальники F-35, якщо Анкара одночасно з цим отримає від Росії С-400.

12 липня 2019 року Росія передала Туреччині першу партію комплектуючих для зенітно-ракетних установок С-400. Загалом Туреччина підписала контракт на замовлення чотирьох систем на 2,5 млрд доларів і стала першою країною Альянсу, яка придбала у Росії зенітно-ракетні установки.

У НАТО стурбовані через можливі наслідків купівлі Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів С-400. Тодішній президент Дональд Трамп заявив, що США припиняють продаж Туреччині винищувачів F-35. Причиною стали поставки в Туреччину російських ЗРК С-400.

У квітні 2021 року Держдепартамент США запровадив санкції щодо Управління оборонної промисловості Туреччини, його керівника Ісмаїла Деміра і ще трьох високопоставлених турецьких чиновників.

Читайте також: Туреччина не визнає анексії Криму Росією, - Ердоган в ООН

Обмеження передбачають заборону на ввезення у країну технологій із США і на кредити понад 10 млн доларів (8,4 млн євро). Чотири турецькі фізичні особи втратили можливість в'їзду в США. Їхні активи в американській юрисдикції заморозили, а громадянам США заборонили будь-які операції з ними.

Автор: 

+14
Це в яких роках так ф-16 збивали? За всю історію їх збили 8 штук, і кожен збитий розписан.
17.10.2021 18:38 Відповісти
+12
Восток - дело тонкое. Это точно. Ну вот Зачем Эрдогану понадобились кацапские С-400 ведомо только ему и Аллаху
17.10.2021 18:04 Відповісти
+11
Єгипет воював з Ізраілем в 73 році, а F16 США прийняли на озброєння в 78 році. Киздять ті льотчики. Крім того спільне в F16 78 року і ********* - лише планер.
17.10.2021 18:41 Відповісти
Восток - дело тонкое. Это точно. Ну вот Зачем Эрдогану понадобились кацапские С-400 ведомо только ему и Аллаху
17.10.2021 18:04 Відповісти
ну подзаработал падишах....
17.10.2021 18:51 Відповісти
Эрдоган- бери. F-16 будут валить парашное говно типа С-400 не хуже, чем F-35.
Скоро для Ирана с армяшками они вам очень и очень пригодятся.
17.10.2021 18:04 Відповісти
Я думаю, що російські С-400 файно будуть і Байрактари їхтамнетити.
17.10.2021 18:10 Відповісти
Особливо для вірмен вони потрібні.
17.10.2021 18:10 Відповісти
модернизованного Ф-16 хватит больше чем за глаза против супер-пупер Су-57 4+
17.10.2021 18:12 Відповісти
зря султан с нехаляльными свино-собаками путается.

С-400, да еще АЭС прямо в Анталье

Зря все это !
17.10.2021 18:11 Відповісти
Він робить за принципом "Тримай друзів поруч, а ворогів ще ближче!".
17.10.2021 18:15 Відповісти
АЭС прямо в Анталье под управлением кацапов ?

бред !
17.10.2021 18:30 Відповісти
Ой, та поки її побудують, поки запустять, може вже і Московії не буде!
17.10.2021 18:43 Відповісти
Естественно её передадут под управление Турции, когда достроят.

Строят весьма шустро. уже заложено 3 энергоблока.

17.10.2021 21:26 Відповісти
Не передадут, по контракту она будет полной собственностью кацапов.
17.10.2021 21:57 Відповісти
Приходить такий собі Суворов до імператриці, а вона йому каже " завтра три батареї шуваловських єдинорогів поставити султану".
17.10.2021 18:14 Відповісти
ну, судя по статье, Эрдоган согласен и на F16- только намекает, шо этих побольше пусть дадут.
17.10.2021 18:26 Відповісти
F-16 ровесник нашему ''Руслану,,
Зачем Турции метлом
Когда СССР поддерживал Египет
Летчики подразделения где я служил
Работали'' инструкторами ''
За месяц один вернулся героем советского союза сбил / 7 F-16 /
17.10.2021 18:29 Відповісти
Це в яких роках так ф-16 збивали? За всю історію їх збили 8 штук, і кожен збитий розписан.
17.10.2021 18:38 Відповісти
За радянськими і російськими даними, в ході Ліванської війни в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%96%D0%B9 повітряних боях було збито не менше 6 літаків F-16, точних цифр їх перемог не наводиться. При цьому стверджується, що 5 F-16 були збиті винищувачами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%93-23 МіГ-23МФ , однак деякі обставини не дозволяють переконливо підтвердити знищення ізраїльських літаків. Як випливає зі статті В. Бабича (служив військовим радником в єдиній сирійської ескадрильї МіГ-23МФ) «МіГ-23МФ у ліванській війні»,https://uk.wikipedia.org/wiki/General_Dynamics_F-16_Fighting_Falcon#cite_note-airwar.ru-34 [34] всі ці перемоги були зараховані сирійським пілотам на основі їх власних доповідей («За доповідями льотчиків, збито 5 літаків супротивника…»). Ймовірно, інших підтверджень здобутих перемог (уламки літаків, полонені пілоти, записи фотокулемету) у сирійської сторони не було
17.10.2021 18:42 Відповісти
Єгипет воював з Ізраілем в 73 році, а F16 США прийняли на озброєння в 78 році. Киздять ті льотчики. Крім того спільне в F16 78 року і ********* - лише планер.
17.10.2021 18:41 Відповісти
Була ще ліванська війна 1981, але Влад стверджує що один пілот збив більше, ніж нарахувала радянська пропаганда, віримо звісно.
17.10.2021 18:43 Відповісти
В ліванській війні Єгипет участі не брав, бо в 73-му сепаратно замирився з Ізраілем, кинувши Сирію.
17.10.2021 19:13 Відповісти
Ще до початку війни в Лівані Єгипет вже дружив із США і підписав мирну угоду з Ізраїлем... А совкових інструкторів і КГБістів вигнали сцяними тряпками!
18.10.2021 00:19 Відповісти
а ничего что с Египта советские инструктора ушли в 1976 а F-16 начал использоваться в США только с 1978 года ?
звездун ты однако
17.10.2021 18:44 Відповісти
московитські ЗРК С-300 є ще у Греції, яка також є членом НАТО. Крім того, в Європі С-300 стоять на озброєнні Кіпру. Якби американці не вперлися би, а продали ЗРК Петріот, то Туреччина не купувала би С-300.
17.10.2021 18:30 Відповісти
17.10.2021 18:35 Відповісти
Султан слишком гордый чтобы такие подачки брать.
17.10.2021 19:38 Відповісти
Для Украины вывод- F 16 брать против пво рашки уже не стоит
17.10.2021 20:22 Відповісти
Ердоган постійно якусь свою геополітику мутить
17.10.2021 20:34 Відповісти
По соотношению цена/качество F-16 может и покруче F-35 будут. Хотя султан скорее всего подпишется на Су-35/Су-57.
17.10.2021 21:59 Відповісти
Скажем честно, Су 57 куда поближе к пятому поколению чем F-35 (у последнего от пятого поколения - только малозаметность).
17.10.2021 23:00 Відповісти
Скажем честно - ты лишнехромосомный набутылочник!
17.10.2021 23:41 Відповісти
пятое поколение и есть малозаметность,
как-то так

без стелса ты Су хоть десять крестов лепи, а он в четвертом будет
18.10.2021 01:58 Відповісти
пятое поколение и есть малозаметность

....а в течении 3 - 5 лет появятся действующие прототипы радиофотонных РЛС (макеты и демонстраторы - уже есть), которые видят в ОПТИЧЕСКОМ диапазоне, и которые этой малозаметности просто не заметят. А ещё лет через 15 - 25 - квантовые. На основе квантовой запутанности (которые вообще различают плотность материи в пространстве). И всё пятое поколение по вашей логике станет четвёртым...

F-16 уже 43 года, и он до сих пор конкурентоспособен. F-35 к 2055, даже на мишень для тренировки ПВО не будет годиться. Если убрать у него малозаметность, он УЖЕ проигрывает четвёртому поколению.
18.10.2021 03:46 Відповісти
 
 