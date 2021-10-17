США пропонують Туреччині літаки F-16 як компенсацію за проєкт F-35, з якого Анкару виключили через купівлю російських С-400

Вашингтон запропонував поставити Туреччині винищувачі F-16 в обмін на зроблені нею раніше інвестиції в програму F-35, з якої Анкару виключили кілька років тому.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми здійснили оплату в розмірі $1,4 млрд за літаки F-35. І у США є пропозиція в обмін на цю оплату", - наводять ЗМІ слова Ердогана.

За словами Ердогана, наразі з Вашингтоном тривають відповідні переговори.

Він зазначив, що Туреччина працює над подальшим розвитком свого флоту "від модернізації наявних F-16 до нових додаткових закупівель F-16".

Раніше Ердоган заявляв, що попри виплату $1,4 млрд Анкара так і не отримала американські винищувачі-бомбардувальники F-35.

Вашингтон виключив Анкару з програми виробництва F-35A у відповідь на те, що Туреччина придбала Російські ЗРК С-400.

Нагадаємо, 29 грудня 2017 року Туреччина і РФ підписали кредитну угоду в межах угоди про постачання зенітно-ракетних комплексів С-400. Це перша країна НАТО, яка купує російську систему протиповітряної оборони. Сам контракт на поставку комплексів був укладений у вересні.

Американська сторона неодноразово заявляла, що не має наміру постачати Туреччині винищувачі-бомбардувальники F-35, якщо Анкара одночасно з цим отримає від Росії С-400.

12 липня 2019 року Росія передала Туреччині першу партію комплектуючих для зенітно-ракетних установок С-400. Загалом Туреччина підписала контракт на замовлення чотирьох систем на 2,5 млрд доларів і стала першою країною Альянсу, яка придбала у Росії зенітно-ракетні установки.

У НАТО стурбовані через можливі наслідків купівлі Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів С-400. Тодішній президент Дональд Трамп заявив, що США припиняють продаж Туреччині винищувачів F-35. Причиною стали поставки в Туреччину російських ЗРК С-400.

У квітні 2021 року Держдепартамент США запровадив санкції щодо Управління оборонної промисловості Туреччини, його керівника Ісмаїла Деміра і ще трьох високопоставлених турецьких чиновників.

Обмеження передбачають заборону на ввезення у країну технологій із США і на кредити понад 10 млн доларів (8,4 млн євро). Чотири турецькі фізичні особи втратили можливість в'їзду в США. Їхні активи в американській юрисдикції заморозили, а громадянам США заборонили будь-які операції з ними.