Від початку доби ворог тричі порушив "тишу" на Донбасі, втрат серед військовослужбовців ОС немає, - пресцентр

Збройні формування Російської Федерації від початку доби тричі порушували режим припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

"У напрямку Луганського найманці здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів. У бік Талаківки окупанти вели вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Неподалік від Кримського ворог застосував станкові і ручні протитанкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що воїни ОС відкривали вогонь у відповідь, "чим змусили противника припинити вогневу активність".

