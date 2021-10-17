УКР
Від початку доби ворог тричі порушив "тишу" на Донбасі, втрат серед військовослужбовців ОС немає, - пресцентр

Збройні формування Російської Федерації від початку доби тричі порушували режим припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

"У напрямку Луганського найманці здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів. У бік Талаківки окупанти вели вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Неподалік від Кримського ворог застосував станкові і ручні протитанкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що воїни ОС відкривали вогонь у відповідь, "чим змусили противника припинити вогневу активність".

Від початку доби ворог тричі порушив тишу на Донбасі, втрат серед військовослужбовців ОС немає, - пресцентр

17.10.2021 18:04 Відповісти
Три рази порушив "режим тиші", тому "режим тиші" залишився незайманим.
17.10.2021 18:07 Відповісти
Коли ж там настала та "тишина", що ворог її порушив, її там не було з початку війни.
17.10.2021 18:14 Відповісти
коли ворог прийшов у твою хату, якась продажна **** придумала "режим тішини" . мабуть для того, щоб ворог почував себе комфортніше і нахабніше.
17.10.2021 18:19 Відповісти
тихої вам ночки, котики і синочки !!!

17.10.2021 18:56 Відповісти
Какая в ж*пу "тишина"? Враг провел обстрелы наших позиций. Кто придумал этот дебильный термин?
17.10.2021 19:46 Відповісти
 
 