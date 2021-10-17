Від початку доби ворог тричі порушив "тишу" на Донбасі, втрат серед військовослужбовців ОС немає, - пресцентр
Збройні формування Російської Федерації від початку доби тричі порушували режим припинення вогню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.
"У напрямку Луганського найманці здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів. У бік Талаківки окупанти вели вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Неподалік від Кримського ворог застосував станкові і ручні протитанкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що воїни ОС відкривали вогонь у відповідь, "чим змусили противника припинити вогневу активність".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Люцифер
показати весь коментар17.10.2021 18:04 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Чайка Київ
показати весь коментар17.10.2021 18:07 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Ольга Мартынюк #458587
показати весь коментар17.10.2021 18:14 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Yakov Yakov
показати весь коментар17.10.2021 18:19 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вася Шевченко #371210
показати весь коментар17.10.2021 18:56 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Lubov Soloshenko
показати весь коментар17.10.2021 19:46 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль