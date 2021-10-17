УКР
2 629 19

За 16 жовтня запобігли 524 спробам незаконного переходу мігрантами кордону Польщі з боку Білорусі

Понад 500 незаконних спроб перетину польсько-білоруського кордону мігрантами зафіксували в Польщі 16 жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє польська Прикордонна служба.

"У суботу на кордоні Польщі та Білорусі було скоєно 524 спроби незаконного перетину", - йдеться в повідомленні відомства у твітері.

"Офіцери прикордонної служби затримали 5 нелегальних мігрантів: чотирьох іракців та одного сирійця", - поінформували польські прикордонники.

Згідно з їхнім повідомленням, за пособництво мігрантам затримано п'ятьох іноземців (це, зокрема, двоє громадян Сирії, а також громадяни Грузії, Казахстану і Білорусі).

Топ коментарі
+8
Отгораживайтесь быстрее, ипанутым нет покоя, будут гадить до конца, что раша, что белораша…
показати весь коментар
17.10.2021 18:44 Відповісти
+5
Поляки и ,кстати,чехи молодцы!! Они отказались принимать этих ,а принимают украинцев, белорусов .На возмущение Меркель и остальных говорят,что они выполняют ,так называемые,квоты по мигрантам!!! Молодцы!
показати весь коментар
17.10.2021 19:08 Відповісти
+4
Стройте стену, глупцы. И как можно быстрей. Хотя вы и не такие уж и глупцы, т.к. уже строите вовсю. Вы ж не немцы. Эти бы впускали всех желающих- параграфы, понимаете ли, такие имеются в законодательстве. А для немца- закон это превыше всего на свете.
показати весь коментар
17.10.2021 18:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Стройте стену, глупцы. И как можно быстрей. Хотя вы и не такие уж и глупцы, т.к. уже строите вовсю. Вы ж не немцы. Эти бы впускали всех желающих- параграфы, понимаете ли, такие имеются в законодательстве. А для немца- закон это превыше всего на свете.
показати весь коментар
17.10.2021 18:31 Відповісти
Только законы у них дебильные!!!!Как впрочем и во всей Европе
показати весь коментар
17.10.2021 18:56 Відповісти
Женевская конвенция. Мощная пропаганда про "все мы братья", после ВМВ, сделало своё дело. У поляков теж тот самый закон, но они по другому на него смотрят. Только одним прищуренным глазом, да и то закрытом))
показати весь коментар
17.10.2021 19:01 Відповісти
Поляки и ,кстати,чехи молодцы!! Они отказались принимать этих ,а принимают украинцев, белорусов .На возмущение Меркель и остальных говорят,что они выполняют ,так называемые,квоты по мигрантам!!! Молодцы!
показати весь коментар
17.10.2021 19:08 Відповісти
Нет.

Мервель и прочие предъявляют Польше по именно восточным мигрантам.
А использование украинцев как щита в общем-то не катит. Так как Польша не исполняет решение именно относительно восточных беженцев.
Но с общей точки зрения, да, Вы правы - Польша может и дальше пытаться объяснить это именно так.
показати весь коментар
17.10.2021 21:16 Відповісти
Bolsinstve tex nelegalov so vremenem okazutsia v Germaniji.Im ne Polsa nuzna a Germanija.
показати весь коментар
17.10.2021 19:41 Відповісти
Эти нелегалы уже и заборы из проволоки разрушают.
https://24tv.ua/ru/migranty-belarusi-razrushajut-zabor-polskoj-granice-novosti-belarus_n1771482
показати весь коментар
17.10.2021 21:14 Відповісти
Togo i nado bylo ozidat.U nas tak poka tolko 50 kilomtrov koliucku prolozili mogut i tak idti gde netu takoj.No posledni moment im Polsa ponravilas,k nam toze idut no ne tak mnogo.Neznaju kak Polse no u nas jesli pojmajet i resit priniat tak pol goda kak tiurme derzit nikde nemozet ujti.Latviji tak tam ix pod razpisku derzit,pocti vse sbezali dalse v Germaniju
показати весь коментар
17.10.2021 23:26 Відповісти
показати весь коментар
17.10.2021 18:43 Відповісти
Отгораживайтесь быстрее, ипанутым нет покоя, будут гадить до конца, что раша, что белораша…
показати весь коментар
17.10.2021 18:44 Відповісти
Пусть спасибо скажут Меркельше и Макрона,двум особям без потомков,которым на все плевать
показати весь коментар
17.10.2021 18:57 Відповісти
Слід як щільніше ізолюватись від московської орди !!!! Гібридна війна орди з євроцивілізацією триває !!!)))
показати весь коментар
17.10.2021 18:49 Відповісти
Такими темпами, сирійців, іракців і пуштунів в Біларусі буде більше білорусів.
показати весь коментар
17.10.2021 18:54 Відповісти
Буде Беларуський халіфат чи емірат !!!)))
показати весь коментар
17.10.2021 19:07 Відповісти
А на границе Белоруси и Украины? Или только мне кажется, что на улице прибавилось чёрненьких?
показати весь коментар
17.10.2021 18:55 Відповісти
прибавилось, таксистами работают
показати весь коментар
17.10.2021 18:59 Відповісти
За тих не турбуйся - там 99% не бідних афганців - зважаючи на деякі нюанси доставки
Ті і в Україні непогано проживуть , а при бажанні - і на Захід законно приїдуть
А чи не пора спитати у Білорусії - звідки на її території - стільки "мігрантів"
Чи так само як з креветками та крабами - по території неможливо - але є і у великій кількості
показати весь коментар
17.10.2021 22:14 Відповісти
це давно всим відомо, вусатий, лукавий передаст возить їх спеціально з Іраку з обіцянками переправить в

Європу і бере з тих "туристів" серйозне бабло... потім омоном виштовхує ту одурманену масу в Європу, створює проблеми євросоюзу і звичайно, тим обдуреним людям...
показати весь коментар
17.10.2021 23:12 Відповісти
 
 