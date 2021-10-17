За 16 жовтня запобігли 524 спробам незаконного переходу мігрантами кордону Польщі з боку Білорусі

Понад 500 незаконних спроб перетину польсько-білоруського кордону мігрантами зафіксували в Польщі 16 жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє польська Прикордонна служба.

"У суботу на кордоні Польщі та Білорусі було скоєно 524 спроби незаконного перетину", - йдеться в повідомленні відомства у твітері.

"Офіцери прикордонної служби затримали 5 нелегальних мігрантів: чотирьох іракців та одного сирійця", - поінформували польські прикордонники.

Згідно з їхнім повідомленням, за пособництво мігрантам затримано п'ятьох іноземців (це, зокрема, двоє громадян Сирії, а також громадяни Грузії, Казахстану і Білорусі).

