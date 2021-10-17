За 16 жовтня запобігли 524 спробам незаконного переходу мігрантами кордону Польщі з боку Білорусі
Понад 500 незаконних спроб перетину польсько-білоруського кордону мігрантами зафіксували в Польщі 16 жовтня.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє польська Прикордонна служба.
"У суботу на кордоні Польщі та Білорусі було скоєно 524 спроби незаконного перетину", - йдеться в повідомленні відомства у твітері.
"Офіцери прикордонної служби затримали 5 нелегальних мігрантів: чотирьох іракців та одного сирійця", - поінформували польські прикордонники.
Згідно з їхнім повідомленням, за пособництво мігрантам затримано п'ятьох іноземців (це, зокрема, двоє громадян Сирії, а також громадяни Грузії, Казахстану і Білорусі).
Мервель и прочие предъявляют Польше по именно восточным мигрантам.
А использование украинцев как щита в общем-то не катит. Так как Польша не исполняет решение именно относительно восточных беженцев.
Но с общей точки зрения, да, Вы правы - Польша может и дальше пытаться объяснить это именно так.
https://24tv.ua/ru/migranty-belarusi-razrushajut-zabor-polskoj-granice-novosti-belarus_n1771482
Ті і в Україні непогано проживуть , а при бажанні - і на Захід законно приїдуть
А чи не пора спитати у Білорусії - звідки на її території - стільки "мігрантів"
Чи так само як з креветками та крабами - по території неможливо - але є і у великій кількості
Європу і бере з тих "туристів" серйозне бабло... потім омоном виштовхує ту одурманену масу в Європу, створює проблеми євросоюзу і звичайно, тим обдуреним людям...