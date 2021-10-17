УКР
Колишній виконавчий директор "Нафтогазу" Ватерландер відповів на звинувачення Вітренка щодо того, що він продавав газ, коли на нього була низька ціна

Колишній виконавчий директор

Колишній виконавчий директор "Нафтогазу" Отто Ватерландер відповів на претензії глави правління НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка щодо того, що він нібито продавав газ тоді, коли ціна на нього була низькою.

Як передає Цензор.НЕТ, проце Ватерландер написав у фейсбуці.

Він зазначив: "Голова правління "Нафтогазу" дав інтерв'ю. І оскільки він витрачає свій дорогоцінний час, відповідаючи на окремі коментарі у фейсбуці, я почуваюсь зобов’язаним дати власні пояснення щодо його чергової спроби знайти цапа відбувайла для пояснення його власної помилки".

Ватерландер продовжив: "Як завжди, його погляд на "Нафтогаз" та ринок газу є суб'єктивним і ґрунтується на хибних твердженнях та маніпуляціях. І, як завжди, коли він потрапляє під тиск, то звинувачує всіх інших, крім себе. Я утримаюся від коментування кожного його звинувачення, проте питання закупівлі газу та безперебійності поставок вимагає відповіді, оскільки важливо, щоб він та, що важливіше, народ України чітко розуміли його особисту відповідальність.

Читайте також: Вітренко: Ми розуміємо, як навіть у найгірших обставинах пройти опалювальний сезон

Ідея щодо того, що за безперебійність поставок відповідає одна людина, вповноважена на це в організації, у цьому випадку це я, є сміхотворною. У будь-якій національній нафтогазовій компанії, що має таке саме стратегічне значення, як і "Нафтогаз", звичайно, питання гарантування безперебійності поставок буде основним, якщо не головним, обов‘язком голови правління".

"Голова правління як керівник компанії керує всіма основними аспектами її діяльності. Він визначає пріоритети, координує тактичні та стратегічні цілі всіх членів команди керівників вищої ланки. Насправді, він це знає і час від часу використовував свої повноваження, але, на жаль для усіх нас, у зовсім іншому напрямку.

У випадку чинного голови правління він був одержимий тим, щоб розпочати максимальну кількість внутрішніх розслідувань, і значна частина організації займалася, власне, цими розслідуваннями, а не зосереджувалася на бізнесі. Це паралізувало компанію, оскільки багато людей в організації обрали тактику "чекати інструкцій та не підставлятись", і це регулярно обговорювалося з членами наглядової ради", - написав Ватерландер.

Читайте також: Вітренко: Газу на зиму вистачить, ціна не зростатиме

Він підкреслив: "Будь-які вказівки голови правління виконувалися, за винятком випадків, коли він блокував виконання своїх власних вказівок, ховаючись за фразами: "Це не те, що я мав на увазі.  Ми змінимо операційну модель".  Вони вже стали притчею во язицех у компанії".

"Газ зберігався згідно з вказівками, і прем'єр-міністр регулярно інформував про задовільне накопичення газу у газосховищах. Наша команда достроково досягла цільового обсягу зберігання газу. Ми навіть закачали у газосховища більший обсяг газу власного видобутку, ніж планували, і хотіли відобразити це в оновленому фінансовому плані. Проте голова правління не зміг вчасно подати його на розгляд наглядової ради та акціонера", - резюмував колишній виконавчий директор.

Також Ватерландер заявив, що не почувається ображеним, однак якщо Вітренко відчуває, що його дії могли образити Ватерландера, то він готовий "з радістю" прийняти його вибачення.

Читайте також: "Нафтогаз" пропонує бюджетним установам контракти на газ по 16,8

Раніше в одному з інтерв'ю Юрій Вітренко звинуватив колишнього виконавчого директора "Нафтогазу" Отто Ватерландера в тому, що він продавав газ, коли ціна на нього була низькою.

Як пише фейсбук-спільнота "Український газовий хаб"  12 жовтня, Юрій Вітренко взяв під особистий контроль всі платежі "Нафтогазу".

Згідно із законом, "контроль за фінансовими потоками "Нафтогазу" здійснює внутрішня служба і наглядова рада з Кабміном і Держаудитслужба з аудиторами PwC ... Однак голова правління "Нафтогазу" видає новий наказ на опалювальний сезон 2021/2022 років, за яким щодня о 9:00  на електронну пошту Вітренка надходитимуть на узгодження всі платежі, які планує зробити "Нафтогаз" упродовж дня. Також передбачено контроль правління за прогнозною та фінальною звітністю", - йдеться в повідомленні. .

Також у співтоваристві опублікували текст наказу.

Колишній виконавчий директор Нафтогазу Ватерландер відповів на звинувачення Вітренка щодо того, що він продавав газ, коли на нього була низька ціна 01
 

Автор: 

газ (10598) Нафтогаз (4457) вугілля (2489) опалювальний сезон (1773) Теплокомуненерго (543) Вітренко Юрій (633)
+37
16.‎10.‎2021


Уходя в 2019 году Порошенко оставил за собой заполненные на 98,6% (29,57 млрд. кубометров газа) газовые хранилища в которых газ нерезидентов (чужой) составлял 32,6%. На третьем году правления Зеленского, состоянием на 01.10.2021 г. Украина имеет заполненные на 58,86% (17,66 млрд кубометров газа ) газовые хранилища из которых 42,4% - это чужой газ.
За два года 2\3 газа было разбазарено и отдано олигархическим структурам. Украине и населению остались лишь долги.
17.10.2021 19:35 Відповісти
+29
Еще отопительный сезон не начали, а стрелки переводят уже в полный рост Значит пипец будет, а не отопительный сезон...
17.10.2021 19:28 Відповісти
+15
Ну так глупость 73% должна чего-то стоить! И никто не обещал, что эту цену будут платить только 73%.
17.10.2021 19:35 Відповісти
Не ну идея вихревого бульбулятора у неё была хороша! Ржали все!
17.10.2021 19:29 Відповісти
Проблема, втому, що разом з ЗеЛохами "булькати" будемо всі
18.10.2021 07:53 Відповісти
17.10.2021 19:28 Відповісти
фишка в том, что отопления не будет, но счета будут приходить такие, как будто отопление было, причем 60 суток в месяц.
17.10.2021 19:32 Відповісти
Ну так глупость 73% должна чего-то стоить! И никто не обещал, что эту цену будут платить только 73%.
17.10.2021 19:35 Відповісти
угадай кого виноватым назначат
17.10.2021 21:39 Відповісти
Уже два года назначают и облом.
17.10.2021 21:40 Відповісти
Для приколу - ахмєтов почав вимагати оплату за спожиту ЕЕ плюс додатково за 2 місяці вперед. СМС прийшла така. Раніше за місяць вперед хотів.
17.10.2021 19:43 Відповісти
Ну так недарма ж ;Слуґі; в його готелі в Трускавці відпочивають.
17.10.2021 19:56 Відповісти
Мабуть "покращення вже близько", тому і поспішає
18.10.2021 07:57 Відповісти
Та пох...
18.10.2021 19:56 Відповісти
У Юрика Витрянкина истерика.
17.10.2021 19:37 Відповісти
Відкрив перший пакет: винуваті папєрєднікі...
17.10.2021 20:04 Відповісти
Боюсь предположить, сколько пакетов уже вынюхал потерпевший вислюк...
17.10.2021 20:21 Відповісти
Кто кого?
17.10.2021 19:30 Відповісти
16.‎10.‎2021


17.10.2021 19:35 Відповісти
Так насєлєніє цього і хотіло, чи не так?
показати весь коментар
Якщо з 17 млрд 40 відсотків чужого, то нам не стає. Докерувались зелені уроди.
17.10.2021 19:58 Відповісти
Так проблема еще и в том ,что далеко не весь газ из хранилищ можно поднять. Вроде как что-то около 5 млрд кубов использовать нельзя.
17.10.2021 20:34 Відповісти
Шо за бред? 29 млрд. в принципе никогда не закачивали. А в конце отопительного сезона если и было 9 млрд. и то хорошо. Публика тут вообще критически мыслить разучилась...
18.10.2021 20:35 Відповісти
Бред - это ты. То что газ разворован зебелью тебя не волнует? Где вас. Таких на зедиджитал набирают ?
18.10.2021 21:37 Відповісти
Подтверждения 29 млрд. есть? Тогда иди лесом.
19.10.2021 12:25 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1 https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1

О. Троль. Ты все тошнишь за гундосую пониженку

19.10.2021 12:49 Відповісти
Красивый художественный вымысел. А хоть чуть-чуть официальные источники есть?
У нас перед отопительным сезоном 20 млрд. за счастье, а 29 в конце сезона - бред чистейшей воды. Поэтому не распространяй хню...
19.10.2021 13:33 Відповісти
Ватерландер майстер художньго слова. От кремлівска зозуля поставить свого міністра екології і навчить всіх торгувати російським газом.
17.10.2021 19:37 Відповісти
Ще один "не наш" намалювався.
17.10.2021 19:39 Відповісти
Щось мутить конотопський виродок !!!)))
17.10.2021 19:40 Відповісти
Это всё вина кацапов. Это они подняли цену на газ в то время как американцы вынуждены отправлять свой газ китайцам. Но если мы попросим наших партнёров, то они и нам привезут газ.
17.10.2021 19:44 Відповісти
То зріджений газ, хто винен кацапам, що Сила Сибіру всралась.
17.10.2021 19:53 Відповісти
Америка экспортирует около 100 млрд. кубов. Если даже американцы весь экспорт направят в Европу это будет только 15% того что нужно ЕС.
17.10.2021 19:58 Відповісти
Газпром експортує 170 млрд.
17.10.2021 20:03 Відповісти
чувак, ты из Рязанского Мухосранска пишешь?
От тебя ж кацапсиной за километр несёт...
17.10.2021 20:12 Відповісти
Нормально так "демпінгонув"😁. Нє, ну канєшно ж СП-2 будувався для того, щоб завалити Європу халявним газом, авона, Європа, мнеться як цнотлива дівка, ціну собі набиває... Думає, чи дать, чи взять...
17.10.2021 20:19 Відповісти
Ватерландер, Мецгер... Агов, мудрийнарід, вас кажись роблять разом, так як ви і хотіли! )))
17.10.2021 19:56 Відповісти
Да, ще обов'язково треба прийняти закон, по якому "антісємітізм" буде каратись згідно УК. Шото чюйствують слуги... 🙂
17.10.2021 20:00 Відповісти
Це нідерландець.
17.10.2021 20:00 Відповісти
А шо нидерландец не может быть евреем? Смешной вы буков. Как говорил Жванецкий - « нет в мире такого предмета название которого не может стать еврейской фамилией». Фатерланлд с немецкого Родина, ватерланд - водяная земля
17.10.2021 21:08 Відповісти
Або "ватяна земля" - українською.
17.10.2021 22:48 Відповісти
Опять етой зимой будут крутить флешмоб, ПРЫКРУТЫ?
17.10.2021 19:59 Відповісти
Зебіли постійно брешуть, в надії, що ніхто не буде звертати увагу на таку "дрібницю" і не спростує їх брехні.
17.10.2021 20:03 Відповісти
Платите по ценам с потолка и будет вам счастье. Если платите - значит можно еще больше нарисовать. Лет через 20-30 дойдет может, что были лохами...
17.10.2021 20:23 Відповісти
Так не пользуйтесь)
17.10.2021 20:57 Відповісти
А я пользуюсь и не плачу. Когда установят справедливую цену - максимум 3 грн. 1 куб тогда и буду платить. Своего газа для народа достаточно и это его цена со всем накрутками. А вы пользуйтесь и платите, если вас устраивает. И дальше не забывайте принимать лапшу на уши....
17.10.2021 21:23 Відповісти
У меня сосед тоже такой умный был. А ему взяли и газ отрезали.
17.10.2021 23:27 Відповісти
Так я и не сомневался, что вы обыкновенный ВОР... У меня нет газа и никогда не было, но почему то я ВСЕГДА платил за ваш гребанный газ из своих налогов... На интернет у вас есть, а за газ заплатить нету???
18.10.2021 08:54 Відповісти
Ви про що? ціна на ринку в ЄС піднялася за 1000 дол. Знаєте де взяти дешевше - розкажіть. Тільки не треба безкоштовного газу із рашки
17.10.2021 21:00 Відповісти
С вами все ясно - платите и радуйтесь.
17.10.2021 21:16 Відповісти
Ну,якщо в"Нафтогазі" пішов такий тир-пир,значить газу в Україні немає в необхідних кількостях. Гртуймося отримувати "золоті" платіжки. Свинюки.Хтось гарно підзаробив на високих цінах у Європі.
17.10.2021 20:45 Відповісти
при порохе с нафтогазом все было норм, как только зебики поменяли руководство все стало плохо
17.10.2021 21:10 Відповісти
ух ты, какой-то Ватерландер. неужели не нашлось каких то безработных Гольдманов и Мейзеров?
17.10.2021 21:46 Відповісти
"Идея о том, что за бесперебойность поставок отвечает один человек, уполномоченный на это в организации, в данном случае - это я, является смехотворной." Еще раз! Идея о том, что отвечает один человек - смехотворна! Личная ответственность СМЕХОТВОРНАЯ! А коллективная безответственность - норма! Колхоз!?
18.10.2021 08:21 Відповісти
