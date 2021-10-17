Колишній виконавчий директор "Нафтогазу" Ватерландер відповів на звинувачення Вітренка щодо того, що він продавав газ, коли на нього була низька ціна

Колишній виконавчий директор "Нафтогазу" Отто Ватерландер відповів на претензії глави правління НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка щодо того, що він нібито продавав газ тоді, коли ціна на нього була низькою.

Як передає Цензор.НЕТ, проце Ватерландер написав у фейсбуці.

Він зазначив: "Голова правління "Нафтогазу" дав інтерв'ю. І оскільки він витрачає свій дорогоцінний час, відповідаючи на окремі коментарі у фейсбуці, я почуваюсь зобов’язаним дати власні пояснення щодо його чергової спроби знайти цапа відбувайла для пояснення його власної помилки".

Ватерландер продовжив: "Як завжди, його погляд на "Нафтогаз" та ринок газу є суб'єктивним і ґрунтується на хибних твердженнях та маніпуляціях. І, як завжди, коли він потрапляє під тиск, то звинувачує всіх інших, крім себе. Я утримаюся від коментування кожного його звинувачення, проте питання закупівлі газу та безперебійності поставок вимагає відповіді, оскільки важливо, щоб він та, що важливіше, народ України чітко розуміли його особисту відповідальність.

Ідея щодо того, що за безперебійність поставок відповідає одна людина, вповноважена на це в організації, у цьому випадку це я, є сміхотворною. У будь-якій національній нафтогазовій компанії, що має таке саме стратегічне значення, як і "Нафтогаз", звичайно, питання гарантування безперебійності поставок буде основним, якщо не головним, обов‘язком голови правління".

"Голова правління як керівник компанії керує всіма основними аспектами її діяльності. Він визначає пріоритети, координує тактичні та стратегічні цілі всіх членів команди керівників вищої ланки. Насправді, він це знає і час від часу використовував свої повноваження, але, на жаль для усіх нас, у зовсім іншому напрямку.

У випадку чинного голови правління він був одержимий тим, щоб розпочати максимальну кількість внутрішніх розслідувань, і значна частина організації займалася, власне, цими розслідуваннями, а не зосереджувалася на бізнесі. Це паралізувало компанію, оскільки багато людей в організації обрали тактику "чекати інструкцій та не підставлятись", і це регулярно обговорювалося з членами наглядової ради", - написав Ватерландер.

Він підкреслив: "Будь-які вказівки голови правління виконувалися, за винятком випадків, коли він блокував виконання своїх власних вказівок, ховаючись за фразами: "Це не те, що я мав на увазі. Ми змінимо операційну модель". Вони вже стали притчею во язицех у компанії".

"Газ зберігався згідно з вказівками, і прем'єр-міністр регулярно інформував про задовільне накопичення газу у газосховищах. Наша команда достроково досягла цільового обсягу зберігання газу. Ми навіть закачали у газосховища більший обсяг газу власного видобутку, ніж планували, і хотіли відобразити це в оновленому фінансовому плані. Проте голова правління не зміг вчасно подати його на розгляд наглядової ради та акціонера", - резюмував колишній виконавчий директор.

Також Ватерландер заявив, що не почувається ображеним, однак якщо Вітренко відчуває, що його дії могли образити Ватерландера, то він готовий "з радістю" прийняти його вибачення.

Раніше в одному з інтерв'ю Юрій Вітренко звинуватив колишнього виконавчого директора "Нафтогазу" Отто Ватерландера в тому, що він продавав газ, коли ціна на нього була низькою.

Як пише фейсбук-спільнота "Український газовий хаб" 12 жовтня, Юрій Вітренко взяв під особистий контроль всі платежі "Нафтогазу".

Згідно із законом, "контроль за фінансовими потоками "Нафтогазу" здійснює внутрішня служба і наглядова рада з Кабміном і Держаудитслужба з аудиторами PwC ... Однак голова правління "Нафтогазу" видає новий наказ на опалювальний сезон 2021/2022 років, за яким щодня о 9:00 на електронну пошту Вітренка надходитимуть на узгодження всі платежі, які планує зробити "Нафтогаз" упродовж дня. Також передбачено контроль правління за прогнозною та фінальною звітністю", - йдеться в повідомленні. .

Також у співтоваристві опублікували текст наказу.



