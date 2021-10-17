УКР
У приватному будинку під Києвом виявлено тіло чоловіка. ЗМІ пишуть, що загиблий був дипломатом

17 жовтня у чергову частину столичного главку зателефонувала жінка і повідомила, що в будинку на вулиці Садовій (район Києва Осокорки) виявила тіло чоловіка без ознак життя. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група районного та Головного управлінь поліції, криміналістична лабораторія та оперативні співробітники.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як розповів начальник Дарницького управління поліції Олександр П’ятниківський, правоохоронці опитали сусідів і робітницю, яка допомагала чоловікові щодо господарства:

"Попередньо встановлено, що 60-річний чоловік впав зі східців у власному будинку, де проживав сам. Потім піднявся і попрямував до кімнати на другому поверсі, де вже без ознак життя його виявила домробітниця. Згідно з висновком судово-медичного експерта, смерть настала унаслідок закритої черепно-мозкової травми".

За цим фактом слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок"). Досудове розслідування триває.

Водночас джерело РБК-Україна в правоохоронних органах розповіло, що загиблий був дипломатом. Однак ім'я його не розголошується.

Читайте також: Нардепа Антона Полякова знайдено мертвим

+11
Ти диви... як багата Україна чудернацькими історіями. Одного поліцейські мертвим знайшли у таксиста, цей упав... отримав смертельні травми... і спокійно пішов помирати у ліжко, стріляли в Шефіра, а попали в ногу водія.
17.10.2021 20:25 Відповісти
+6
Уж не из тех ли, что Чауса по Молдове гоняли?..
17.10.2021 20:13 Відповісти
+6
"установлено, что 60-летний мужчина упал с лестницы в собственном доме, где проживал один. Затем поднялся и направился в комнату на втором этаже"

По пути на второй этаж мужчина сам себе набил хлебало, потерял бумажник и ключи от машины, а также переписал дом на некоего Васгена Петросяна...
17.10.2021 23:33 Відповісти
Вже відомо, що це колишній дипломат Віктор Крижановський.
17.10.2021 20:15 Відповісти
Як розповідають інсайдери в правоохоронних органах, Віктор Крижанівський помер в результаті нещасного випадку в своєму будинку на Осокорках.
За даними журналістів, загиблий дипломат Віктор Крижанівський працював у дипломатичній службі з 1992 року. З 2010 року обіймав посаду посла України в Естонії, а з 2017 року став спеціальним представником України з врегулювання конфлікту в Придністров'ї.
Більш того, Віктор Крижанівський до призначення на посаду посла України в Естонії був українським спецпредставником з невизнаного Придністров'я.
17.10.2021 20:40 Відповісти
Раньше, конечно, было поспокойнее.
Никто с лестниц не падал и по машинам не стрелял...
И в голову себе по два раза не стрелял...
17.10.2021 20:29 Відповісти
Ну да, и взрывчатки под машины не подкладывались, и военные склады не взрывались...
17.10.2021 21:43 Відповісти
Для чого одразу шукати всесвітній заговір? Сходи у приватному будинку -- це доволі небезпечна річ і вимагає обережності. Статистика безжалісна.
17.10.2021 22:09 Відповісти
На тех же Осокорках Виктор Чанов навернулся со ступенек по пьяни.
17.10.2021 20:28 Відповісти
Блохин тоже на Осокорках в дупель пьяным, пребывая за рулем уе..врезался в таврию и потом в забор. но выжил старый коммунист)
18.10.2021 05:01 Відповісти
