У приватному будинку під Києвом виявлено тіло чоловіка. ЗМІ пишуть, що загиблий був дипломатом

17 жовтня у чергову частину столичного главку зателефонувала жінка і повідомила, що в будинку на вулиці Садовій (район Києва Осокорки) виявила тіло чоловіка без ознак життя. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група районного та Головного управлінь поліції, криміналістична лабораторія та оперативні співробітники.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як розповів начальник Дарницького управління поліції Олександр П’ятниківський, правоохоронці опитали сусідів і робітницю, яка допомагала чоловікові щодо господарства:

"Попередньо встановлено, що 60-річний чоловік впав зі східців у власному будинку, де проживав сам. Потім піднявся і попрямував до кімнати на другому поверсі, де вже без ознак життя його виявила домробітниця. Згідно з висновком судово-медичного експерта, смерть настала унаслідок закритої черепно-мозкової травми".

За цим фактом слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок"). Досудове розслідування триває.

За попередніми даними, чоловік помер після падіння зі східців у власному будинку.

Водночас джерело РБК-Україна в правоохоронних органах розповіло, що загиблий був дипломатом. Однак ім'я його не розголошується.

