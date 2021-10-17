Фракція "Слуга народу" на своєму засіданні 18 жовтня планує розглянути питання про кадрові ротації у Кабміні, - Стефанчук

Депутатська фракція "Слуга народу" планує на своєму засіданні в понеділок, 18 жовтня, розглянути питання про можливі кадрові ротації у Кабінеті Міністрів України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телеканалу "Інтер".

"Безумовно, завтра (18 жовтня. - Ред.) буде засідання фракції партії "Слуга народу" і будуть вирішуватися, зокрема, кадрові питання. Але ми розуміємо, що для того, щоб вони потрапили в зал (пленарних засідань. - Ред.), має минути час. Я просто можу сказати, що цього тижня (йдеться про майбутній пленарний тиждень 19-22 жовтня. - Ред.) кадрових питань не буде, а вже за результатами проведення фракції ми будемо вирішувати, які кадрові питання будуть вноситися в зал і якою щодо них буде позиція парламенту", - сказав спікер.

Водночас він не називав прізвищ міністрів, які можуть піти у відставку. "Це велика, напевно, і проблема, і радість українського народу, бо щойно призначають нового міністра, відразу ж йому пророкують, що через кілька днів його звільнятимуть. Я таки рекомендував би дочекатися політичного рішення", - підкреслив Стефанчук.

За його словами, президент України Володимир Зеленський не планує брати участі в засіданні фракції "Слуга народу" в понеділок.

Крім цього, він зазначив, що фракція планує розглянути питання, що передбачаються порядком денним на найближчий пленарний тиждень, зокрема щодо законопроєкту про приведення діяльності Національного антикорупційного бюро України у відповідність із Конституцією і щодо Національного банку України.

