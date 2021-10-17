УКР
3 391 12

Фракція "Слуга народу" на своєму засіданні 18 жовтня планує розглянути питання про кадрові ротації у Кабміні, - Стефанчук

Депутатська фракція "Слуга народу" планує на своєму засіданні в понеділок, 18 жовтня, розглянути питання про можливі кадрові ротації у Кабінеті Міністрів України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телеканалу "Інтер".

"Безумовно, завтра (18 жовтня. - Ред.) буде засідання фракції партії "Слуга народу" і будуть вирішуватися, зокрема,  кадрові питання. Але ми розуміємо, що для того, щоб вони потрапили в зал (пленарних засідань. - Ред.), має минути час. Я просто можу сказати, що цього тижня (йдеться про майбутній пленарний тиждень 19-22 жовтня. - Ред.) кадрових питань не буде, а вже за результатами проведення фракції ми будемо вирішувати, які кадрові питання будуть вноситися в зал і якою щодо них буде позиція парламенту", - сказав спікер.

Водночас він не називав прізвищ міністрів, які можуть піти у відставку. "Це велика, напевно, і проблема, і радість українського народу, бо щойно призначають нового міністра, відразу ж йому пророкують, що через кілька днів його звільнятимуть. Я таки рекомендував би дочекатися політичного рішення", - підкреслив Стефанчук.

За його словами, президент України Володимир Зеленський не планує брати участі в засіданні фракції "Слуга народу" в понеділок.

Крім цього, він зазначив, що фракція планує розглянути питання, що передбачаються порядком денним на найближчий пленарний тиждень, зокрема щодо законопроєкту про приведення діяльності Національного антикорупційного бюро України у відповідність із Конституцією і щодо Національного банку України.

Читайте також: "Слуга народу" Василевська-Смаглюк про відставки в Кабміні: Якщо ви когось "ідете", то скажіть хоча б, кого бачите на заміну

Автор: 

Кабмін (14321) відставка (1485) Стефанчук Руслан (780)
+7
17.10.2021 21:22 Відповісти
+5
17.10.2021 21:30 Відповісти
+5
при взгляде на щеки этого тещиного захребетника... слово "ротация" приобретает какой-то другой смыл

17.10.2021 21:44 Відповісти
17.10.2021 21:22 Відповісти
Стефанчук, ты вроде спикер, а не шнырь СН?Должен быть независим, а не только помойный моносброд обслуживать.
17.10.2021 21:23 Відповісти
Хе-хе. И этих в утиль. Но, если профессионалы, по заявлению хламидии, не хотят об них шквариться, кого они туда теперь запрут? "Лучших из худших" (c) ?
17.10.2021 21:28 Відповісти
17.10.2021 21:30 Відповісти
Это та, муж которой 18 февраля 2014 года в составе "Альфы" жёг Дом Профсоюзов в Киеве?
17.10.2021 21:34 Відповісти
Депутатская фракция "Слуга народа" планирует на своем заседании в понедельник, 18 октября, рассмотреть вопрос о возможных кадровых ротациях в Кабинете министров Украины.

Зедебіли, просто занотуйте собі хто керує урядом, і на ком повна відповідальність за все що коїться в країні.
17.10.2021 21:29 Відповісти
17.10.2021 21:30 Відповісти
"Я, всё-таки, рекомендовал бы дождаться политического решения", - подчеркнул Стефанчук Источник:
То есть, не целесообразного а политического !! Пусть она дура но она наша дура.
Тупые ублюдки.
17.10.2021 21:32 Відповісти
17.10.2021 21:44 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))))
17.10.2021 21:55 Відповісти
"А вы, друзья, как ни садитесь, все ж в музыканты не годитесь" Два с половиной года одни перестановки и ожиревшо-охамевшие "слуги". Зебиратели? Ау, напишите про хорошего мальчика из хорошей семьи.
17.10.2021 22:05 Відповісти
Рабумкова сняли при помощи Кремлевской зозули и Бени, за єто получат своего на 100% министра Екологии (лицензии на газ)
17.10.2021 22:05 Відповісти
 
 