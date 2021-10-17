Ми не займалися відмиванням грошей. Ми займалися творчістю, - Зеленський про розслідування Pandora Papers щодо офшорів
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що не побачив нічого нового в розслідуванні "Слідства. Інфо" за результатами розслідування Pandora Papers щодо офшорів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в коментарі телеканалу ICTV в неділю.
"Чесно кажучи, сюжет не дуже. Я кажу вам як професіонал. Чому? Бо, по-перше, нічого нового. Це було для мене як дежавю. У 2019 році те саме кіно я бачив на каналах олігарха Порошенка (експрезидента України. - Ред), який показував, адже розумів, що проти мене нічого немає, "бруду" жодного немає. І навіть якщо ви подивитеся дебати, на мою думку, навіть там він це кричав зі сцени: "Гроші "Квартал" отримував від "Приватбанку", від Коломойського. Все це стара історія, я все це чув, все це бачив, всі ці деталі. Радує, що жодної нової деталі я не побачив. Це свідчить про те, що з 2019 року на мене як на президента України нічого товариш Петро так і не знайшов. Це радує трішечки", - сказав Зеленський.
Президент заявив, що ні він, ні жоден член студії "Квартал 95" не займався відмиванням грошей.
"Я особисто побудував без бюджетів, без держави бізнес в Україні з нуля. Відмиванням у 2012 році жодних грошей і з 2012 року, і з 2001, і в 2019 не займався ні я, ні жоден член студії "Квартал 95". Ми займалися виключно творчістю", - додав він.
Раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому, зокрема, йдеться про те, що президент Володимир Зеленський і його соратники могли бути причетними до переведення 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.
«Мы не занимались отмыванием денег. Мы занимались творчеством», - Зеленский о расследовании Pandora Papers об офшорах
Хм… Хорошая игра! Забавная! Можно продолжить…
✅ Я не косил от мобилизации все шесть волн. Я просто не знал, где находится военкомат.
✅ Мы не сравнивали ВСУ с баранами. Нам просто подсунули не те папиросы.
✅ Я не сравнивал Украину с актрисой немецких фильмов для взрослых. Я просто идиот.
✅ Мы не продаём свои сериалы в россию. У нас просто проблемы с географией.
✅Мы не сливали дело вагнеровцев. Это просто телефон сам набрал номер Лукашенко…
А кто тот "оригинал", который за "игру" УЕМ НА РОЯЛЕ заплатил 41 миллионов баксов?