Ми не займалися відмиванням грошей. Ми займалися творчістю, - Зеленський про розслідування Pandora Papers щодо офшорів

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що не побачив нічого нового в розслідуванні "Слідства. Інфо" за результатами розслідування Pandora Papers щодо офшорів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в коментарі телеканалу ICTV в неділю.

"Чесно кажучи, сюжет не дуже. Я кажу вам як професіонал. Чому? Бо, по-перше, нічого нового. Це було для мене як дежавю. У 2019 році те саме кіно я бачив на каналах олігарха Порошенка (експрезидента України. - Ред), який показував, адже розумів, що проти мене нічого немає, "бруду" жодного немає. І навіть якщо ви подивитеся дебати, на мою думку, навіть там він це кричав зі сцени: "Гроші "Квартал" отримував від "Приватбанку", від Коломойського. Все це стара історія, я все це чув, все це бачив, всі ці деталі. Радує, що жодної нової деталі я не побачив. Це свідчить про те, що з 2019 року на мене як на президента України нічого товариш Петро так і не знайшов. Це радує трішечки", - сказав Зеленський.

Президент заявив, що ні він, ні жоден член студії "Квартал 95" не займався відмиванням грошей.

"Я особисто побудував без бюджетів, без держави бізнес в Україні з нуля. Відмиванням у 2012 році жодних грошей і з 2012 року, і з 2001, і в 2019 не займався ні я, ні жоден член студії "Квартал 95". Ми займалися виключно творчістю", - додав він.

Раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому, зокрема, йдеться про те, що президент Володимир Зеленський і його соратники могли бути причетними до переведення 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.