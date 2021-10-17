УКР
Ми не займалися відмиванням грошей. Ми займалися творчістю, - Зеленський про розслідування Pandora Papers щодо офшорів

Ми не займалися відмиванням грошей. Ми займалися творчістю, - Зеленський про розслідування Pandora Papers щодо офшорів

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що не побачив нічого нового в розслідуванні "Слідства. Інфо" за результатами розслідування Pandora Papers щодо офшорів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в коментарі телеканалу ICTV в неділю.

"Чесно кажучи, сюжет не дуже. Я кажу вам як професіонал. Чому? Бо, по-перше, нічого нового. Це було для мене як дежавю. У 2019 році те саме кіно я бачив на каналах олігарха Порошенка (експрезидента України. - Ред), який показував, адже розумів, що проти мене нічого немає, "бруду" жодного немає. І навіть якщо ви подивитеся дебати, на мою думку, навіть там він це кричав зі сцени: "Гроші "Квартал" отримував від "Приватбанку", від Коломойського. Все це стара історія, я все це чув, все це бачив, всі ці деталі. Радує, що жодної нової деталі я не побачив. Це свідчить про те, що з 2019 року на мене як на президента України нічого товариш Петро так і не знайшов. Це радує трішечки", - сказав Зеленський.

Президент заявив, що ні він, ні жоден член студії "Квартал 95" не займався відмиванням грошей.

"Я особисто побудував без бюджетів, без держави бізнес в Україні з нуля. Відмиванням у 2012 році жодних грошей і з 2012 року, і з 2001, і в 2019 не займався ні я, ні жоден член студії "Квартал 95". Ми займалися виключно творчістю", - додав він.

Раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому, зокрема, йдеться про те, що президент Володимир Зеленський і його соратники могли бути причетними до переведення 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.

Зеленський Володимир (25217) відмивання грошей (413) офшор (498)
Топ коментарі
+120
Творческое воровство
17.10.2021 21:38 Відповісти
+110
Творчески тырить деньги.

17.10.2021 21:44 Відповісти
+93
"Какой артист умирает"
последние слова Нерона перед смертью

кажется, мы имеем еще один случай по творческому воровству денег у стариков и бюджетников
17.10.2021 21:47 Відповісти
18.10.2021 14:34 Відповісти
Їм теж Порошенко в штани насрав?
18.10.2021 18:51 Відповісти
Имущество Зеленского ждет конфискация | Я занимался творчеством - первая реакция на офшорный скандал

https://www.youtube.com/watch?v=yfzY_vzuhTU

18.10.2021 14:45 Відповісти
Наверное отмывание денег это творчество. Ведь фильм "Слуга народа" это тоже творчество. Только с помощью такого творчества вся эта т.н. партия идёт по судьбам людей, т.е. просто по трупам своего народа, убивая его нищетой, безразличием, цинизмом, враньём, грабежом и просто мородерством. Кем же надо быть, чтобы всё время врать, врать и грабить
18.10.2021 15:23 Відповісти
18.10.2021 15:40 Відповісти
Президент Чилі дурень, міг просто звинуватити Порошенка.
18.10.2021 18:56 Відповісти
Тупая отмазка....
18.10.2021 19:17 Відповісти
19.10.2021 12:16 Відповісти
Олексій Петров

«Мы не занимались отмыванием денег. Мы занимались творчеством», - Зеленский о расследовании Pandora Papers об офшорах

Хм… Хорошая игра! Забавная! Можно продолжить…
✅ Я не косил от мобилизации все шесть волн. Я просто не знал, где находится военкомат.
✅ Мы не сравнивали ВСУ с баранами. Нам просто подсунули не те папиросы.
✅ Я не сравнивал Украину с актрисой немецких фильмов для взрослых. Я просто идиот.
✅ Мы не продаём свои сериалы в россию. У нас просто проблемы с географией.
✅Мы не сливали дело вагнеровцев. Это просто телефон сам набрал номер Лукашенко…
19.10.2021 12:45 Відповісти
Подскажите:
А кто тот "оригинал", который за "игру" УЕМ НА РОЯЛЕ заплатил 41 миллионов баксов?
19.10.2021 21:29 Відповісти
Сторінка 7 з 7
 
 