Зеленський: Щоб обміняти Медведчука на наших заручників у РФ, потрібно підтвердження його російського громадянства

Президент України Володимир Зеленський розглядає можливість обміну підозрюваного в зраді нардепа Віктора Медведчука на полонених у Росії. Однак, за його словами, для цього потрібно, щоб у Медведчука підтвердили російське громадянство.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив в інтерв'ю "Фактам тижня на ICTV".

"Віктор Медведчук - громадянин України, і до нього застосовується українське законодавство. З іншого боку, якби Росія, наприклад, підтвердила, що у пана Медведчука є російське громадянство, то після цього ми з радістю розглянули б можливість обміну Медведчука на героїв України, громадян, що перебувають не в Україні", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, 8 жовтня голові політради ОПЗЖ Віктору Медведчук повідомили про підозру у новій справі про державну зраду і фінансування тероризму. Прокуратура хотіла відправити його під арешт, як альтернативу пропонувала заставу в 1 млрд грн.

12 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня.