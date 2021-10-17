УКР
Зеленський: Щоб обміняти Медведчука на наших заручників у РФ, потрібно підтвердження його російського громадянства

Зеленський: Щоб обміняти Медведчука на наших заручників у РФ, потрібно підтвердження його російського громадянства

Президент України Володимир Зеленський розглядає можливість обміну підозрюваного в зраді нардепа Віктора Медведчука на полонених у Росії. Однак, за його словами, для цього потрібно, щоб у Медведчука підтвердили російське громадянство.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив в інтерв'ю "Фактам тижня на ICTV".

"Віктор Медведчук - громадянин України, і до нього застосовується українське законодавство. З іншого боку, якби Росія, наприклад, підтвердила, що у пана Медведчука є російське громадянство, то після цього ми з радістю розглянули б можливість обміну Медведчука на героїв України, громадян, що перебувають не в Україні", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, 8 жовтня голові політради ОПЗЖ Віктору Медведчук повідомили про підозру у новій справі про державну зраду і фінансування тероризму. Прокуратура хотіла відправити його під арешт,  як альтернативу пропонувала заставу в 1 млрд грн.

12 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня.

А як беркутів, вбивць майдановців міняли на пенсіонерок, російського підданства беркути не потребували?
17.10.2021 22:07
Ты его посади сперва (если }{уйло тебе это позволит), а потом менять будешь. Меняла нашёлся.
17.10.2021 22:08
вова, давай тебе поміняємо. наоспздв ти вже всім.
17.10.2021 22:10
https://youtu.be/sbygWTQxkxI https://youtu.be/sbygWTQxkxI Роман Цимбалюк о русских в Украине
18.10.2021 00:15
А може заручників поміняти на клонів?
18.10.2021 04:59
Хех, добре жилось Медведчуку при попередній владі, не те що при теперішньому агенті кремля
18.10.2021 07:23
Міняти потрібно більш масштабно і системно, зверху до низу, один Медведчук "погоди" не зробить.
18.10.2021 07:33
Кучмисты Ведмедчуки....вы кого держите за идиотов?
18.10.2021 07:45
Что относительно Цемаха?
18.10.2021 07:59
С Цемахом другая история, которая должна была быстро доказать оккупацию Донбасса. Там были другие зелёные песни.
18.10.2021 12:12
Меня больше не цемах поразил, а то как по телефонному звонку , без всяких помилований или изменений мер , обменяли четырёх харьковских подрывников осуждённых на пожизненное. Помните такой факт? И после этого этот поц кричит , что он мол не вмешивается и не может вмешиватьс в правосудие?
18.10.2021 12:17
Просто с мая 2019 года кое кого пора на дыбу.
18.10.2021 18:05
там были папик и прочее
18.10.2021 15:41






tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1449909709109071878 4 ч



"Чтобы обменять Медведчука на наших заложников в РФ нужно подтверждение его российского гражданства, - Зеленский " Даже лицемерие у Зеленского страдает потерей памяти. Когда Зеленский отдавал главного свидетеля по делу сбитого рейса МН17 Цемаха, когда передавал России, вопреки
18.10.2021 09:15
Трепло... разбежалась рашка забирать к себе своего сатрапа Украины.
18.10.2021 09:41
беню отдать Штатам, это малоПИД,,,роское, бенино нарко-Гавно с его "партнером" кремлевской Крысой ермаком поменять на Украинских заложников и дело пойдет, а колю насоса(котлету) с хламидией в зоопарк.....
18.10.2021 09:51
Повірили зеленим шахраям? Хід конем і медведчук чистий, бо при обміні потрібно буде закрити всі справи, які розслідувались проти нього. А ви думали Зеля за справедливість? Тоді чому він виступає на каналі "1+1", який є власністю Коломойського і Медведчука?
18.10.2021 09:59
мертвяку и тут зашибись, зачем ему кацапия ?
18.10.2021 10:37
Предлагаю и медведева и зеленского обменять. Больше отпустят.
18.10.2021 11:59
Надо всех слуг на наших пацанов обменять. Всеравно от этого кагала толку никакого.
18.10.2021 12:19
Підтримую 👍🏼😊✊
18.10.2021 14:40
О,как шоколодная масса забурлила)А никто и не вспомнит,что именно с Медведчуком Гэтьман и начинал свою карьеру)
18.10.2021 13:37
Это ты сейчас зелейобик! А раньше ты за Януковощя голосовало!
18.10.2021 15:24
Простите,Вы имеете в виду того Януковощя,на которого работал П.А.Порошенко?
19.10.2021 08:31
Странно, АТОшники в СИЗО, а Медведчук у себя в хоромах....
18.10.2021 15:06
"Если человек идиот,то это надолго" (с).
18.10.2021 15:24
