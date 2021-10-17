УКР
Профільний комітет подасть новий закон про столицю на друге читання в Раді через тиждень-два, - Стефанчук

Профільний комітет Верховної Ради може через два тижні підготувати законопроєкт №2143-3 про столицю до розгляду в другому читанні.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку висловив голова парламенту Руслан Стефанчук в ефірі телеканалу "Інтер" у неділю.

"Закон про столицю був проголосований у першому читанні і зараз перебуває у комітеті. Наскільки я знаю, можливо, тиждень-два і він буде підготовлений комітетом до другого читання. І, можливо, його буде винесено в зал", - сказав спікер.

Читайте також: Будівництво Подільського моста в Києві подорожчало майже вдвічі - до 20 млрд гривень

закон (2881) Київ (20043) Стефанчук Руслан (780)
+11
бо бюджет Нафтогазу вони вже "оприходовали"...
17.10.2021 22:13 Відповісти
+9
Закон о століце!!! 🧐 Так вон оно што мєшало нормальним слугам служить!
17.10.2021 22:11 Відповісти
+7
Напоминаю кнуру, что
17.10.2021 22:20 Відповісти
Бюджет Києва в 70 млрд потребує дбайливої уваги та міцної руки зєйлюстанців.
17.10.2021 22:05 Відповісти
Там не тока профильный комитет передаст. Там весь моносброд передаст... в плохом смысле
17.10.2021 22:06 Відповісти
Они там все передасты!!!
17.10.2021 22:32 Відповісти
Вы ущербные твари, думаете что назначив на должность главы КМДА какую то свою зеленую крысу, выиграете?
Только еще жменю гвоздей в свой гроб забьете!
17.10.2021 22:10 Відповісти
Помниться страусовод нам в мэры Сашу Жопова определил. С этого всё и началось. Каштаны - йолка - Ростов.
17.10.2021 22:22 Відповісти
як слугам хочеться взяти Київ в своє управління...надіюсь Кияни пошлють слуг подалі...
17.10.2021 22:14 Відповісти
Все за сценарієм Януковощча...
17.10.2021 22:15 Відповісти
Столицею стане Кривий Ріг?
17.10.2021 22:28 Відповісти
"Столиця" не "сідниця" - спимо спокійно - не стане.
18.10.2021 00:50 Відповісти
Да им нету дела до Киева, им нужно убрать Кличко как главного конкурента.
17.10.2021 23:18 Відповісти
я лично не поклонник вороватого педалика с отбитыми мозгами, но опыт попова подсказывает, что до добра эта затея не доведет... за педаликом ведь тоже серьезные дяди стоят, привыкшие кормиться от бюджета Киева, но живущие с семьями или телками в европах....
18.10.2021 00:04 Відповісти
Узурпаторы, Ростов не резиновый!
18.10.2021 05:30 Відповісти
Стефанчук-а что слышно о переводе часов?
18.10.2021 06:44 Відповісти
 
 