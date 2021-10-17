Профільний комітет подасть новий закон про столицю на друге читання в Раді через тиждень-два, - Стефанчук
Профільний комітет Верховної Ради може через два тижні підготувати законопроєкт №2143-3 про столицю до розгляду в другому читанні.
Як передає Цензор.НЕТ, таку думку висловив голова парламенту Руслан Стефанчук в ефірі телеканалу "Інтер" у неділю.
"Закон про столицю був проголосований у першому читанні і зараз перебуває у комітеті. Наскільки я знаю, можливо, тиждень-два і він буде підготовлений комітетом до другого читання. І, можливо, його буде винесено в зал", - сказав спікер.
Только еще жменю гвоздей в свой гроб забьете!