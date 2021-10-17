УКР
Це спроба завідувача "політичного цвинтаря" нагадати про себе, - Никифоров про статтю Медведєва

Це спроба завідувача

Прессекретар президента Сергій Никифоров назвав заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва завідувачем політичного "цвинтаря" і вважає його статтю із випадами в бік України спробою нагадати про себе.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Никифоров заявив в інтерв'ю телеканалу "Дім".

Він зазначив: "Головне запитання, яке я сам собі ставлю: не як ми можемо відреагувати, а чи треба реагувати взагалі? Адже хто такий Медведєв зараз? У російській політиці вся його роль зводилася до того, щоб гріти крісло Володимира Путіна між двома його президентськими термінами. Зараз він - завідувач політичного "цвинтаря", Ради безпеки Російської Федерації, яка абсолютно ні на що не впливає.

Тому його стаття, може, це якраз спроба якось нагадати про себе, про те, що він взагалі є, цей Дмитро Медведєв. Бо інакше, як крім таких випадів, про нього вже ніхто не пам'ятає, а в самій Росії над ним відверто знущаються".

За словами Никифорова, якщо текст Медведєва санкціонувала влади РФ, "тоді це сумна і жалюгідна ситуація за рівнем політичної дискусії в Росії".

"Якщо це не санкціоновано вищим керівництвом Росії, тоді це просто хамство, це якась маячня", - вважає він.

Прессекретар президента висловив задоволення тим, що публічно ніхто з українських лідерів не відреагував на статтю, "бо це означало б якусь суб'єктивізацію Медведєва".

"Його вже всі забули, це його спроба нагадати про себе, але вона провалилася, бо офіційно на неї ніхто не відреагував. І це добре, мені здається, це правильно", - сказав він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв написав статтю про відсутність сенсу в переговорах із нинішнім керівництвом України. Він заявив, що президент Володимир Зеленський зрадив свою ідентичність і свою російську мову, а з "вивернутою навиворіт людиною" домовлятися не будуть.

Топ коментарі
+10
Справа навіть не в медведєву ,а в рашиській ідеологіі печерного шовінізму ,послухайте що говорить всяка наволоч як віце спікер толстой який взагалі на кожному ефірі рос. тв закликає до знищення Украіни і таких там багато,виходить це державна політика рф.Ось на цих злочинців повині подані позови в міжнародні суди за розпалювання ненависті і ворожнечі, такого навіть гебельс не дозволяв ,а ще показати євродепутатам що являє собою рашиська расея ,це міжнародне зло.А в нас все як би не образити ворога.
17.10.2021 23:08 Відповісти
+5
17.10.2021 22:42 Відповісти
+4
Шо той п"яниця там накарябав?
17.10.2021 22:55 Відповісти
А чегой то все принялись обсуждать статью Медведева? Она вроде недели 2 назад вышла?
17.10.2021 22:37 Відповісти
Тавой.
17.10.2021 22:39 Відповісти
знову пил в очі..а що Зе відповів мєдвєдєву...?!) це вся реакція ОП...?!!!
17.10.2021 22:38 Відповісти
Клоун про клоуна.
17.10.2021 22:42 Відповісти
17.10.2021 22:42 Відповісти
Мендель такой же клоун в параше как твой патрон в Украине. Или пистон? А какая разница?
17.10.2021 22:45 Відповісти
Уже всенародно изучаем статьи парашных вождей...
Обсуждаем, анализируем, возмущаемся...
А я её не читал и читать не собираюсь.
17.10.2021 22:47 Відповісти
Цілком вірне рішення ,не слід брати дурне в голову !!)))
17.10.2021 22:51 Відповісти
Никифоров - тупой дегенерат. И это не оскорбление.
17.10.2021 22:47 Відповісти
Це констатація факта!!!)))
17.10.2021 22:49 Відповісти
А ця потвора з якого смітника виповзла???)))
17.10.2021 22:48 Відповісти
Офшорного !
17.10.2021 22:56 Відповісти
..та хоч ляпнула потрибне...)))
18.10.2021 03:06 Відповісти
Заведущий политическим кладбищем, Медведев? Ну это слишком большая честь для него--он всего лишь рядовой покойник...Никифоров не может судить об этом--так как не политик,а всего лишь пресс-говорун...
17.10.2021 22:49 Відповісти
Цікаво почути думку гниди про вшу !!!)))
17.10.2021 22:54 Відповісти
Шо той п"яниця там накарябав?
17.10.2021 22:55 Відповісти
на троих!))..клоуны при постах президентских, пьянь и рвань...
17.10.2021 23:36 Відповісти
красиво сказано - "заведующий политкладбища", еще не покойник, но с амбициями трупа(политического)
17.10.2021 22:56 Відповісти
Ещё у одного кокошник кацапского вяличия на голове вырос: сам себе вопросы задаёт, сам себе отвечает...
Прессекретарь президента должен озвучивать позицию президента, а не выпендриваться со своим мнением.
17.10.2021 23:02 Відповісти
Мнение этого дебила мы уже видели на фотках из Вашингтона. Там мозгов - шо у воблы сушеной.
17.10.2021 23:09 Відповісти
медведев нічого не писав
він просто не приходячи у свідомість від алкогольної інтоксикації,, підписав статтю, яку йому принесли
17.10.2021 23:07 Відповісти
Слышь Медведимка, ты там статью про Украину напиши, все подумают что ты такой важный весь...

17.10.2021 23:07 Відповісти
Справа навіть не в медведєву ,а в рашиській ідеологіі печерного шовінізму ,послухайте що говорить всяка наволоч як віце спікер толстой який взагалі на кожному ефірі рос. тв закликає до знищення Украіни і таких там багато,виходить це державна політика рф.Ось на цих злочинців повині подані позови в міжнародні суди за розпалювання ненависті і ворожнечі, такого навіть гебельс не дозволяв ,а ще показати євродепутатам що являє собою рашиська расея ,це міжнародне зло.А в нас все як би не образити ворога.
17.10.2021 23:08 Відповісти
100 баллов
17.10.2021 23:24 Відповісти
Пора в суд подавать на всякие выпады в сторону Украины , а потом в Интерпол . Чтобы были НЕВЫЕЗДНЫМИ
17.10.2021 23:26 Відповісти
Споконвічна панівна ідеологія Московіі,це параноїдна шизофренія великодержавного шовінізма ,це вже ментальна відмінність росєян,на генному рівні !!!)))
17.10.2021 23:28 Відповісти
Тяжко быть в Мире РАБссиянцем,рюсским и вяликароссом.... три дурака в одной ипостаси.....
17.10.2021 23:09 Відповісти
«С президентом Украины Владимиром Зеленским, который упорно называет Россию участником конфликта в Донбассе, очень сложно говорить, отметил Дмитрий Песков.
Он добавил, что особых перспектив для разговора президентов России и Украины пока не просматривается»
17.10.2021 23:17 Відповісти
Петр Андреевич Вяземский,18 апреля 1828 года в письме Тургеневу...

Бог голодных,бог холодных,нищих вдоль и поперек,вот он вот он рюсский бог,бог грудей и жоп отвислых,бог лаптей и пухлых ног,горьких лиц и сливок кислых,вот он рюсских бог....
17.10.2021 23:20 Відповісти
А самую Фишку поймал Василий Макарыч Шукшин....вся РАБссия полкрылась ложью во спасение нации...всюду ЛОЖЬ ЛОЖЬ ЛОЖЬ во спасение..., Шариковых....
17.10.2021 23:30 Відповісти
Когда эти ЗЕдурачки наконец поймут, это ваши долбодятлы мелят , что попало, в кацапии такого нет, там каждый высер заранее согласован в Кремле. Тут не поймёшь что оскорбительней, бред кацапов, или попытки наших дегенератов отдбелитьс…
17.10.2021 23:33 Відповісти
Отбелиться
17.10.2021 23:33 Відповісти
Ну да....вялика РАБссия от Камчатки до Кенигсберга,а посрать по человечески негде.... ни в стихах Пушкина ни в опере Чайковского...,а тепм борлее в анекдоте про тамошнее быдло...,что в принципе и сделал Димон ВечноДенегНЕТович....
17.10.2021 23:45 Відповісти
17.10.2021 23:55 Відповісти
18.10.2021 00:27 Відповісти
у них ряды разные на кладбище но что то орут друг другу
18.10.2021 01:42 Відповісти
Браво! Молодец!
18.10.2021 05:22 Відповісти
аналіз ідіота для презедента імбецила.
18.10.2021 06:54 Відповісти
 
 