Це спроба завідувача "політичного цвинтаря" нагадати про себе, - Никифоров про статтю Медведєва

Прессекретар президента Сергій Никифоров назвав заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва завідувачем політичного "цвинтаря" і вважає його статтю із випадами в бік України спробою нагадати про себе.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Никифоров заявив в інтерв'ю телеканалу "Дім".

Він зазначив: "Головне запитання, яке я сам собі ставлю: не як ми можемо відреагувати, а чи треба реагувати взагалі? Адже хто такий Медведєв зараз? У російській політиці вся його роль зводилася до того, щоб гріти крісло Володимира Путіна між двома його президентськими термінами. Зараз він - завідувач політичного "цвинтаря", Ради безпеки Російської Федерації, яка абсолютно ні на що не впливає.

Тому його стаття, може, це якраз спроба якось нагадати про себе, про те, що він взагалі є, цей Дмитро Медведєв. Бо інакше, як крім таких випадів, про нього вже ніхто не пам'ятає, а в самій Росії над ним відверто знущаються".

За словами Никифорова, якщо текст Медведєва санкціонувала влади РФ, "тоді це сумна і жалюгідна ситуація за рівнем політичної дискусії в Росії".

"Якщо це не санкціоновано вищим керівництвом Росії, тоді це просто хамство, це якась маячня", - вважає він.

Прессекретар президента висловив задоволення тим, що публічно ніхто з українських лідерів не відреагував на статтю, "бо це означало б якусь суб'єктивізацію Медведєва".

"Його вже всі забули, це його спроба нагадати про себе, але вона провалилася, бо офіційно на неї ніхто не відреагував. І це добре, мені здається, це правильно", - сказав він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв написав статтю про відсутність сенсу в переговорах із нинішнім керівництвом України. Він заявив, що президент Володимир Зеленський зрадив свою ідентичність і свою російську мову, а з "вивернутою навиворіт людиною" домовлятися не будуть.