УКР
Житель Миколаєва напав на співробітника держохорони, важко поранив його і був затриманий, - Нацполіція

Правоохоронці затримали раніше судимого жителя Миколаєва, який заподіяв тяжкі тілесні ушкодження поліцейському охорони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

"Подія сталася 16 жовтня близько 22:15 в районі перетину пр. Центрального та вул. Фрунзе. Між потерпілим, який йшов із товаришем, та двома перехожими чоловіками виник словесний конфлікт, що переріс у бійку. В ході бійки 32-річний співробітник управління поліції охорони (перебував поза службою) зазнав ножових поранень спини та живота, а також поранення зі зброї, попередньо, травматичної дії", - йдеться в повідомленні.

Постраждалого госпіталізували у важкому стані.

Поліцейські встановили та затримали 40-річного зловмисника наступного дня після скоєного злочину. Чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини та хуліганство.

Його слідчі затримали у порядку статті 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

+9
Мдя... сталіна і леніна не встиг набити на пламєнной груді і пагони з кандалами, купола вже ніде не влізуть. Їбануте створіння.
18.10.2021 00:23 Відповісти
+8
32-летний сотрудник управления полиции охраны (находился вне службы/ он когда в не службы , он просто гражданин, нападение на гражданина , а еще точнее конфликт между двумя группами людей, по двое в каждой , может не будете манипулировать, в сторону мусоров как всегда ?
18.10.2021 00:12 Відповісти
+7
Ты ещё напиши, что в Германии из него получился бы неплохой абажур.
18.10.2021 00:28 Відповісти
ух ты. со звездами
апельсин что ли?
18.10.2021 00:08 Відповісти
заводной
18.10.2021 00:18 Відповісти
механический..- бо тронь сссцуку, свалитца нахх, того и махал пером, мразь паршивая.....(((
18.10.2021 02:26 Відповісти
с антикиллера
18.10.2021 09:04 Відповісти
ну не только
апельсины - вполне себе явление. особенно после 1991 года
18.10.2021 09:20 Відповісти
Он кто? Инженеришка простой, да и всё! Ну, что у него за жизнь? Утром на работу, вечером с работы… Дома жена, дети… Сопливые… Ну, в театрик сходит, ну, летом в санаторий съездит… в Ялту. А ты - вор! Дыжентельмен удачи! Украл, выпил - в тюрьму! Украл, выпил - в тюрьму! Романтика!
18.10.2021 00:11 Відповісти
18.10.2021 00:12 Відповісти
так а куда манипулы??- может мент в гражданке пырнул..???- не гони тупаря, - умнее будешь...))
18.10.2021 02:20 Відповісти
Руки исколоты наркотой в двух местах. Наркоманов в Германии расстреливали.И где Германия и где мы.
18.10.2021 00:21 Відповісти
Проклятые наркоманы!
Отбросили нашу страну на десятки лет...
18.10.2021 00:24 Відповісти
18.10.2021 00:28 Відповісти
тебе надо ты и пиши
18.10.2021 09:10 Відповісти
Понял.
Лечитесь дальше.
18.10.2021 12:07 Відповісти
тебе надо ты и лечись
18.10.2021 14:08 Відповісти
И не только Германия: Война с наркотиками на Филиппинах началась с приходом к власти нового https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD президента Филиппин https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE_%D0%94%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5 Родриго Дутерте в июле 2016 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85#cite_note-%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-16 [16] . Всего за несколько недель с её начала было убито около 2 тысяч человекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85#cite_note-%D0%97%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8-17 [17] , за несколько месяцев свыше 3,5 тыс. человекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85#cite_note-18 [18] . К августу 2016 года, по заявлениям властей страны, около 600 000 наркоторговцев сдались правоохранительным органам, чтобы не быть убитыми в ходе антинаркотической кампании правительстваhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85#cite_note-%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-16 [16] .
18.10.2021 08:18 Відповісти
18.10.2021 00:23 Відповісти
Какие-то там святые типа набиты, а заповедь "Не убий" так и не понял.
18.10.2021 00:49 Відповісти
Если правильно манипулировать цитатами из Библии, можно оправдать всё, что угодно. Да и заповеди до наших времен дошли далеко не все...
18.10.2021 01:28 Відповісти
это раскрашенное распятиями чучуло только на чучело и пригодно..- но не очень, - больно каличное и непригодное к життю...- лучче бы на хавку украденных\выграбленных 300-500уе затратило...
18.10.2021 02:24 Відповісти
а его шо, на ренгене взяли, или сами направили?
18.10.2021 06:46 Відповісти
Улица называется Шоссейная. Хорошо еще, что проспект Центральным назвали а не ленина
18.10.2021 07:46 Відповісти
Цікаво, а що в цього унменша нижче пояса наколото - хомячки, котики з мишками ? Утилізувати н.х.
18.10.2021 07:58 Відповісти
я вот совсем не понимал и не понимаю..... зачем зэки и всякого рода авторитеты и другие рецидивисты колят у себя на теле церковную (утварь....) колокола, кресты и распятия, иконы и христа и святых? для чего спрашивается? если они живут как животные грабя, убивая, калечят, тоесть совсем далеки от НЕ УБЕЙ, НЕ УКРАДИ, НЕ ПРИЛЮБОДЕЙСТВУЙ! а всё наоборот!!! что не приступление и не задержание то как правило пишут(ранее судим) какие же только набожные люди..... так боятся ХРИСТА -БОГА И НАКАЗАНИЯ БОЖЬЕГО...
18.10.2021 08:38 Відповісти
Это философский вопрос. Власть тоже грабит, убивает, калечит, крадёт. Под соусом веры, царя и отечества.
18.10.2021 15:24 Відповісти
да ясно... но они не ходят с ног до головы в крестах куполах и колоколах с распятием хреста . с таким тату нужно быть наверное ангелом так точно а не гопниками.... просто для зэков это такая дань моды обколоться религиозной тематикой.... так лучше бы чертей и диявола тогда кололи, было бы в тему образу жизни....((
18.10.2021 15:36 Відповісти
Каждому своё. И бывает душа ненаколотого гнилее, чем душа с телом наколотым.
Примеры - Гитлер, Путин, Чикатило. Не твоё это дело - судить по внешнему виду, всех рассудят там где нужно и кому нужно.
18.10.2021 15:53 Відповісти
да мне пох....)) а здесь на чате не судят а обговаривают тему все.....а про суды там где то..... где преступление там и суд должен быть... преступление в материальном мире ..здесь же и наказание а не там когда то где то БОГ мол накажет кого то из преступников за содеяное.... нам землянам этого не узнать что там будет... всего хорошего....
18.10.2021 16:25 Відповісти
Только идиот может задавать вопросы, получать ответ и потом заявлять что ему пох. Этот момент обыгран в фильме "Криминальное чтиво", там чувака за это назвали дебилом, он сперва задал вопрос, ему ответили, затем он отвечает - "мне пох".И затем Винсент Вега говорит ему " зачем тогда спрашивать, дебил"?
18.10.2021 17:14 Відповісти
теперь посидит в люкс камере..((
18.10.2021 09:05 Відповісти
И тот и другой борзые и охреневшие,каждый видать думал,что перед ним простой лох,которого можно припугнуть парой стандартных фраз.
18.10.2021 09:11 Відповісти
 
 