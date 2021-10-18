Житель Миколаєва напав на співробітника держохорони, важко поранив його і був затриманий, - Нацполіція

Правоохоронці затримали раніше судимого жителя Миколаєва, який заподіяв тяжкі тілесні ушкодження поліцейському охорони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

"Подія сталася 16 жовтня близько 22:15 в районі перетину пр. Центрального та вул. Фрунзе. Між потерпілим, який йшов із товаришем, та двома перехожими чоловіками виник словесний конфлікт, що переріс у бійку. В ході бійки 32-річний співробітник управління поліції охорони (перебував поза службою) зазнав ножових поранень спини та живота, а також поранення зі зброї, попередньо, травматичної дії", - йдеться в повідомленні.

Постраждалого госпіталізували у важкому стані.

Поліцейські встановили та затримали 40-річного зловмисника наступного дня після скоєного злочину. Чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини та хуліганство.

Його слідчі затримали у порядку статті 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.



