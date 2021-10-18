УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8885 відвідувачів онлайн
Новини
4 783 41

Ми направимо на розгляд Венеціанської комісії проєкт закону про олігархів, який буде підписаний президентом, - Зеленський

Ми направимо на розгляд Венеціанської комісії проєкт закону про олігархів, який буде підписаний президентом, - Зеленський

Україна направить на розгляд Венеціанської комісії проєкт закону про деолігархізацію, який буде підписаний президентом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський в ефірі телеканалу ICTV.

"По-перше, з керівником Венеціанської комісії, паном Букіккіо ми непогано знайомі. По-друге, він був, мені здається, доволі здивований, що йому відправили на розгляд законопроєкт, який не пройшов друге читання. Тобто це не зовсім зрозумілий документ, це не остаточний закон. Мало того, що він не проголосований був і не пройшов друге читання, він був не підписаний президентом України. тобто він хотів би (і це його пряма мова) побачити саме законопроєкт в остаточному вигляді, підписаний президентом України, і тоді ми з вами отримаємо від них висновки", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон об олигархах ухудшит отношение ЕС к Украине, - Синютка

Президент запевнив, що Україна направить на розгляд Венеціанської комісії законопроєкт, який буде підписаний президентом України.

"Я розумію, що колишній спікер дуже хотів це зробити швидко, щоб вплинути на те, щоб депутати Верховної Ради України не голосували друге читання. Це був політичний крок, вважаю, що дрібний і помилковий. Тим не менш, тому я і зателефонував пану Букіккіо, я йому сказав: "я вам обіцяю, ми відправимо законопроєкт, який буде підписаний президентом України, щоб його дійсно розглянула Венеціанська комісія", - підкреслив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон про олігархів "застряг" у юридичному управлінні Ради, - Арахамія

Автор: 

Венеціанська комісія (227) Зеленський Володимир (25227) олігарх (937) Букіккіо Джанні (18)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+49
идиот!
если ты ставишь подпись то это не проект а уже принятый закон
мало того, сразу после второго голосования проект перестает быть проектом
что ты собрался отправлять?
показати весь коментар
18.10.2021 01:37 Відповісти
+31
Тобто, фактично після його прийняття, коли нічого вже змінити не можливо. І нахіба те рішення тоді? Лапшу вішає, аж гай шумить.
показати весь коментар
18.10.2021 01:37 Відповісти
+19
показати весь коментар
18.10.2021 02:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Т.е., вероятно, не тот, который проголосовала ВР? Интересненько...
показати весь коментар
18.10.2021 01:30 Відповісти
Зеля:
- Я не зрозумів Вашого питання, але я Вам на нього відповім ..
показати весь коментар
18.10.2021 07:30 Відповісти
Воно реально йо@нуте,та ще і вважає себе хитрови@баним!!!
показати весь коментар
18.10.2021 08:53 Відповісти
идиот!
если ты ставишь подпись то это не проект а уже принятый закон
мало того, сразу после второго голосования проект перестает быть проектом
что ты собрался отправлять?
показати весь коментар
18.10.2021 01:37 Відповісти
ну чего ты хочешь от владельца 80 осикаров за творчество вылепленных якутским скульптором
показати весь коментар
18.10.2021 01:40 Відповісти
Зе Рабинович йде по вулиці, раптом бачить - аварія: машини розбиті, люди поранені ... Зе Рабинович підходить до одного з лежачих поранених і питає:
- Страховий агент вже приходив?
Той відповідає:
- Немає ще...
Зе Рабинович:
- Ну, тоді я з вами ляжу ...
показати весь коментар
18.10.2021 07:31 Відповісти
Он не идиот, он - юрист з Кривого Рога, аха-ха. Диплом папа подарил.Шоб було.
показати весь коментар
18.10.2021 09:05 Відповісти
Тобто, фактично після його прийняття, коли нічого вже змінити не можливо. І нахіба те рішення тоді? Лапшу вішає, аж гай шумить.
показати весь коментар
18.10.2021 01:37 Відповісти
Мдя.. Ото, що поза всякими регламентами було голосовано - проїски вражеского разумкова. Ню-ню...
показати весь коментар
18.10.2021 01:56 Відповісти
https://prm.ua/vlada-pryyniala-antyoliharkhichnyy-zakon-pospikhom-do-vysnovkiv-venetsiyskoi-komisii-chornovil-nazvav-prychynu/ Є вагома причина, чому влада прийняла "антиолігархічний" закон з таким поспіхом, до винесення висновків Венеційської комісії про нього *
Чинна влада саме прагнула прийняти т.зв. "антиолігархічний закон" у Верховній Раді до висновків Венеційської комісії, бо порушення цих рекомендацій може призвести в майбутньому до відповідальності причетних до порушень верховенства права. Однак владі важливо отримати підпис президента, а далі вони вже можуть чекати на висновки. Саме до такої версії обставин "голосування" схиляється політолог Тарас Чорновіл, про що він і заявив в ефірі телеканалу "Прямий".
"Основне питання, куди вони поспішали - це встигнути до ухвалення рішення Венеційської комісії. Бо як країна-член Ради Європи Україна після рішення Венеційської комісії, приступивши навіть просто до розгляду такого закону, тим більше його ухвалення, мала би однозначно підпасти під санкції Ради Європи. Колишній міністр закордонних справ Німеччині Вальтер Штайнмайер дуже чітко сформулював, що Євросоюз і Рада Європи - різні структури, але висновки Ради Європи і ПАРЄ мають значення для Євросоюзу" - деталізує Т.Чорновіл.
Він уточнив, що хоча висновки Ради Європи і мають рекомендаційний характер, пряме порушення рекомендацій Венеційської комісії тягне за собою кримінальну відповідальність. Чорновіл зауважив, що спочатку представники Венеційської комісії зверталися до чинної української влади з проханням не розглядати цей закон до моменту висновку. А потім вони попросили надати саме той текст, за який проголосували у Верховній Раді.
"Влада дійсно не хотіла звертатися до Венеційської комісії. Вони розуміли, що рано чи пізно там розглянуть ці антиконституційні, скандальні правки. Вони не знали дату, на яку буде поставлений розгляд. Вони знали, що це буде в грудні. Там немає нормальних юристів при владі, людей, які працюють у міжнародному секторі. Вони не могли все прорахувати. Тому був поспіх", - додав Чорновіл.
Він підсумував, що наразі чинна влада вже не поспішає, щоб запустити закон в дію. Їй головне, щоб був підпис президента. А вже після висновків Венеційської комісії в "законі" влада змінить несуттєві речі, врахувавши лише окремі зауваження комісії.
показати весь коментар
18.10.2021 02:02 Відповісти
Посилатись на тарасика, якого прикормили риги, як на авторитетного іксперда, - моветон. Це як ківа - науковець. І без таких вчоних видно, що зашквар.
показати весь коментар
18.10.2021 02:10 Відповісти
розбирався би ти ще, зебільний, хто кого прикормив. Але у вас у всіх Г+Г в черепках.
показати весь коментар
18.10.2021 02:23 Відповісти
- Здрастуйте, пане Кац! У вас з балкона лижна гонка на Олімпіаді буде видно?
- Так, буде діляночку видно.
- Тоді з вас 500 рублів за квиток.
показати весь коментар
18.10.2021 07:32 Відповісти
" А вже після висновків Венеційської комісії в "законі" влада змінить несуттєві речі, врахувавши лише окремі зауваження комісії."

Вот и мне так кажется, и по моему - это как раз и есть главная причина их спешки. А потом будут рассказывать - смотрите, мы внесли изменения, учли мнение венецианки, но при этом антиконституционная суть закона полностью сохранится. Как же они рыгов напоминают - все эти - "развели , как котят" и пр. Но только, как показывает жизненный опыт, потом с балконов придется прыгать, кто в Ростов не успеет
показати весь коментар
18.10.2021 02:29 Відповісти
таки слушок про його сьогодншній рейтинг вови у 23 відсотка, котрий різко йде в піке пониження,це правда.... Бо таку кількість виправдальногівенного тексту вивчити для каналу соратника БЄні по Дніпровській мафіїї-це просто супер (по)ДВИГ для наркоші

https://www.youtube.com/watch?v=wm92OX5pXAI&t=3159s
ВЕЛИКІ НОВИНИ Березовець -Чекалнін двитись з 23 хвилини
показати весь коментар
18.10.2021 02:27 Відповісти
И что интересно, он почти каждым словом соврал, я имею в виду - зечмо.
показати весь коментар
18.10.2021 02:32 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 02:59 Відповісти
Зеленский: "..... Во-вторых, он (руководитель Венецианской комиссии) , мне кажется, достаточно удивлен, что ему отправили на рассмотрение законопроект, который не прошел второе чтение ....,,
...............................................................................
Во времена Интернета врать невозможно, тем более, Президенту.
Устав Венецианской комиссии : ,,Основная форма работы комиссии - анализ законов и законопроектов государств-участников, затрагивающих проблемы конституционного права...,,
Разумков сделал верно, послав законопроект ...
Да, лавры Путина, построившего авторитарное государство, Президенту Украины не дают покоя.
Путин провел ,, деолигархизацию,, в начале 2000-х, все спецслужбы, суды, Парламент и СМИ оказались в руках Президента, оппозиции нет.
В Украине, практически, уже, авторитарное правление, осталось малость, забрать независимые СМИ и оппозиционные партии исчезнут...
показати весь коментар
18.10.2021 04:12 Відповісти
Вова , ти не президент , а брехливе чудовисько і злобний виродок 😡
показати весь коментар
18.10.2021 04:27 Відповісти
Навіщо так ускладнювати. "Чудовисько, виродок" ? Просто шахрай, який глазує з лохів, що його обрали
показати весь коментар
18.10.2021 07:11 Відповісти
- Розочка, ніж це від тебе так чудово пахне?
- Парфумами, які ти мені вчора подарував.
- Я тобі не дарував духи!
- Дарував, дарував !!! Подивися в гаманці !!
показати весь коментар
18.10.2021 07:35 Відповісти
правильно.
показати весь коментар
18.10.2021 05:20 Відповісти
Що?
показати весь коментар
18.10.2021 10:23 Відповісти
то самоє.
показати весь коментар
18.10.2021 20:09 Відповісти
Маленький хлопчик Зе Мойша заходить в магазин, простягає банку продавщиці і серйозно так каже:
- Тітонько, три літри меду.
Та наливає в банку мёд.Мальчік забирає банку і каже:
- Спасибі. Папа завтра прийде і заплатить.
Продавщиця відбирає банку і виливає мед назад в бочонок. Повертає банку зі словами:
- Ну вже немає, фигушки, дружок.
Зе Мойша, вийшовши на вулицю, заглядає в банку і задоволений вимовляє:
- Папа прав. На пару бутербродів вистачить.
показати весь коментар
18.10.2021 07:38 Відповісти
Во заливает клоун!
показати весь коментар
18.10.2021 07:52 Відповісти
Какой в этом будет уже смысл?
Очередная порция анализов в глаза.
показати весь коментар
18.10.2021 08:04 Відповісти
А навіщо закон, який в дії направляти на Вінеційську комісію? Тільки одна мета - показати дебілам 73%, що він прислухається до висновків спеціалістів та інших думок, а мета -витіснити з виборів одного Порошекнко. Наступний президент має внести в Раду проект закону, в якому чітко приписано, що хто був у "95 кварталі" має сидіти в тюразі 20 років.
показати весь коментар
18.10.2021 08:08 Відповісти
Наркоман робить все щоб відштовхнути нас від Європи. Це завдання від *****.
показати весь коментар
18.10.2021 08:10 Відповісти
Тянет время, это уже третий проэкт вроде.
показати весь коментар
18.10.2021 08:17 Відповісти
Таки Янукович виглядав більш інтеллектуальніше. І не дивно, бо "проффесор", а не "юрист".
показати весь коментар
18.10.2021 08:18 Відповісти
Вислюк Оманский уже не то зеленое чепушило, что было в начале срока, загнедивает - как сказал бы Арестович, если бы не был Люськой))
показати весь коментар
18.10.2021 08:22 Відповісти
Якщо проект закону підписаний головою ВР і президентом, то це вже не проект, а закон, який повинен вступити в дію в установленному порядку, не чекаючи висновку Венеціанської комісії.
показати весь коментар
18.10.2021 08:32 Відповісти
#*******, #забув #ЗЕ #написати #під #першим #номером - #я #олігарх, #это #другое.

#Як #складно #бреше #цей #ЗЕ #клоун 🤡🤡🤡
показати весь коментар
18.10.2021 08:40 Відповісти
Сначала заключение Вен. коммисии, а потом подпись минипрезидента. Там зеленые накосячили...
показати весь коментар
18.10.2021 09:01 Відповісти
Сколько ещё этот тупарь будет ссать в глаза?!
показати весь коментар
18.10.2021 09:06 Відповісти
Тупарь не тупарь, а счетик в оманском банке растет
показати весь коментар
18.10.2021 09:42 Відповісти
Ця пліснява вражина свідомо нищить зв"язки України з Заходом.
Демонструє вищість забаганок олігархів, ***** та свого самодурства беСпредела, над Законом.
показати весь коментар
18.10.2021 10:29 Відповісти
 
 