Ми направимо на розгляд Венеціанської комісії проєкт закону про олігархів, який буде підписаний президентом, - Зеленський
Україна направить на розгляд Венеціанської комісії проєкт закону про деолігархізацію, який буде підписаний президентом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський в ефірі телеканалу ICTV.
"По-перше, з керівником Венеціанської комісії, паном Букіккіо ми непогано знайомі. По-друге, він був, мені здається, доволі здивований, що йому відправили на розгляд законопроєкт, який не пройшов друге читання. Тобто це не зовсім зрозумілий документ, це не остаточний закон. Мало того, що він не проголосований був і не пройшов друге читання, він був не підписаний президентом України. тобто він хотів би (і це його пряма мова) побачити саме законопроєкт в остаточному вигляді, підписаний президентом України, і тоді ми з вами отримаємо від них висновки", - сказав Зеленський.
Президент запевнив, що Україна направить на розгляд Венеціанської комісії законопроєкт, який буде підписаний президентом України.
"Я розумію, що колишній спікер дуже хотів це зробити швидко, щоб вплинути на те, щоб депутати Верховної Ради України не голосували друге читання. Це був політичний крок, вважаю, що дрібний і помилковий. Тим не менш, тому я і зателефонував пану Букіккіо, я йому сказав: "я вам обіцяю, ми відправимо законопроєкт, який буде підписаний президентом України, щоб його дійсно розглянула Венеціанська комісія", - підкреслив Зеленський.
Чинна влада саме прагнула прийняти т.зв. "антиолігархічний закон" у Верховній Раді до висновків Венеційської комісії, бо порушення цих рекомендацій може призвести в майбутньому до відповідальності причетних до порушень верховенства права. Однак владі важливо отримати підпис президента, а далі вони вже можуть чекати на висновки. Саме до такої версії обставин "голосування" схиляється політолог Тарас Чорновіл, про що він і заявив в ефірі телеканалу "Прямий".
"Основне питання, куди вони поспішали - це встигнути до ухвалення рішення Венеційської комісії. Бо як країна-член Ради Європи Україна після рішення Венеційської комісії, приступивши навіть просто до розгляду такого закону, тим більше його ухвалення, мала би однозначно підпасти під санкції Ради Європи. Колишній міністр закордонних справ Німеччині Вальтер Штайнмайер дуже чітко сформулював, що Євросоюз і Рада Європи - різні структури, але висновки Ради Європи і ПАРЄ мають значення для Євросоюзу" - деталізує Т.Чорновіл.
Він уточнив, що хоча висновки Ради Європи і мають рекомендаційний характер, пряме порушення рекомендацій Венеційської комісії тягне за собою кримінальну відповідальність. Чорновіл зауважив, що спочатку представники Венеційської комісії зверталися до чинної української влади з проханням не розглядати цей закон до моменту висновку. А потім вони попросили надати саме той текст, за який проголосували у Верховній Раді.
"Влада дійсно не хотіла звертатися до Венеційської комісії. Вони розуміли, що рано чи пізно там розглянуть ці антиконституційні, скандальні правки. Вони не знали дату, на яку буде поставлений розгляд. Вони знали, що це буде в грудні. Там немає нормальних юристів при владі, людей, які працюють у міжнародному секторі. Вони не могли все прорахувати. Тому був поспіх", - додав Чорновіл.
Він підсумував, що наразі чинна влада вже не поспішає, щоб запустити закон в дію. Їй головне, щоб був підпис президента. А вже після висновків Венеційської комісії в "законі" влада змінить несуттєві речі, врахувавши лише окремі зауваження комісії.
Вот и мне так кажется, и по моему - это как раз и есть главная причина их спешки. А потом будут рассказывать - смотрите, мы внесли изменения, учли мнение венецианки, но при этом антиконституционная суть закона полностью сохранится. Как же они рыгов напоминают - все эти - "развели , как котят" и пр. Но только, как показывает жизненный опыт, потом с балконов придется прыгать, кто в Ростов не успеет
Во времена Интернета врать невозможно, тем более, Президенту.
Устав Венецианской комиссии : ,,Основная форма работы комиссии - анализ законов и законопроектов государств-участников, затрагивающих проблемы конституционного права...,,
Разумков сделал верно, послав законопроект ...
Да, лавры Путина, построившего авторитарное государство, Президенту Украины не дают покоя.
Путин провел ,, деолигархизацию,, в начале 2000-х, все спецслужбы, суды, Парламент и СМИ оказались в руках Президента, оппозиции нет.
В Украине, практически, уже, авторитарное правление, осталось малость, забрать независимые СМИ и оппозиционные партии исчезнут...
Очередная порция анализов в глаза.
#Як #складно #бреше #цей #ЗЕ #клоун 🤡🤡🤡
Демонструє вищість забаганок олігархів, ***** та свого самодурства беСпредела, над Законом.