Ми направимо на розгляд Венеціанської комісії проєкт закону про олігархів, який буде підписаний президентом, - Зеленський

Україна направить на розгляд Венеціанської комісії проєкт закону про деолігархізацію, який буде підписаний президентом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський в ефірі телеканалу ICTV.

"По-перше, з керівником Венеціанської комісії, паном Букіккіо ми непогано знайомі. По-друге, він був, мені здається, доволі здивований, що йому відправили на розгляд законопроєкт, який не пройшов друге читання. Тобто це не зовсім зрозумілий документ, це не остаточний закон. Мало того, що він не проголосований був і не пройшов друге читання, він був не підписаний президентом України. тобто він хотів би (і це його пряма мова) побачити саме законопроєкт в остаточному вигляді, підписаний президентом України, і тоді ми з вами отримаємо від них висновки", - сказав Зеленський.

Президент запевнив, що Україна направить на розгляд Венеціанської комісії законопроєкт, який буде підписаний президентом України.

"Я розумію, що колишній спікер дуже хотів це зробити швидко, щоб вплинути на те, щоб депутати Верховної Ради України не голосували друге читання. Це був політичний крок, вважаю, що дрібний і помилковий. Тим не менш, тому я і зателефонував пану Букіккіо, я йому сказав: "я вам обіцяю, ми відправимо законопроєкт, який буде підписаний президентом України, щоб його дійсно розглянула Венеціанська комісія", - підкреслив Зеленський.

