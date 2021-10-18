Завдання Банкової - створити всі умови для об'єктивного та неупередженого судочинства, - Никифоров про справу Медведчука
У "вугільній" справі щодо народного депутата Віктора Медведчука мають розбиратися слідчі і суд, а завдання влади - створювати умови для об'єктивного судочинства.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Дом" сказав прессекретар президента Сергій Никифоров.
"На жаль, нічого не можу сказати, бо це, мабуть, буде розцінено як тиск на суд. Нехай розбираються суд і слідчі", - зазначив Никифоров з приводу підозри у державній зраді, нещодавно висунутій Медведчуку.
Він зазначив, що завданням глави держави є створення умов для того, щоб такі справи розглядалися об'єктивно, швидко і відкрито.
"Позиція Банкової, серед іншого, - створювати всі умови для об'єктивного та неупередженого судочинства, і потім у ці судові справи ніяк не влазити і ніяк не впливати на суд", - резюмував Никифоров.
Нагадаємо, 8 жовтня голові політради ОПЗЖ Віктору Медведчук повідомили про підозру у новій справі про державну зраду і фінансування тероризму. Прокуратура хотіла відправити його під арешт, як альтернативу пропонувала заставу в 1 млрд грн.
12 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня.
Парадокс, Медведчука обвиняют в измене и он дома, а защитник Украины, боевой генерал Павловский, в тюрьме , видимо, по политическим мотивам.
Мне тоже кто-то нравится, а кто-то нет, но решение принимает суд.
Других вариантов нет, нравится вам это или нет.
Может референдумом будем решать?
Или всех амнистируем?
Или всех посадим?
Или у вас будем спрашивать - кого куда?
Клоуна злого, почти что торчка,
Ждали, глупцы, что начнется потеха, -
Только теперь им уже не до смеха.
кручу, верчу обмануть хочу
кручу, верчу на второй срок хочу
Прошлая власть это показала на многих примерах.
Всё рассыпалось.