Завдання Банкової - створити всі умови для об'єктивного та неупередженого судочинства, - Никифоров про справу Медведчука

У "вугільній" справі щодо народного депутата Віктора Медведчука мають розбиратися слідчі і суд, а завдання влади - створювати умови для об'єктивного судочинства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Дом" сказав прессекретар президента Сергій Никифоров.

"На жаль, нічого не можу сказати, бо це, мабуть, буде розцінено як тиск на суд. Нехай розбираються суд і слідчі", - зазначив Никифоров з приводу підозри у державній зраді, нещодавно висунутій Медведчуку.

Він зазначив, що завданням глави держави є створення умов для того, щоб такі справи розглядалися об'єктивно, швидко і відкрито.

"Позиція Банкової, серед іншого, - створювати всі умови для об'єктивного та неупередженого судочинства, і потім у ці судові справи ніяк не влазити і ніяк не впливати на суд", - резюмував Никифоров.

Нагадаємо, 8 жовтня голові політради ОПЗЖ Віктору Медведчук повідомили про підозру у новій справі про державну зраду і фінансування тероризму. Прокуратура хотіла відправити його під арешт, як альтернативу пропонувала заставу в 1 млрд грн.

12 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня.