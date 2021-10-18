УКР
Новини Справа Медведчука
Завдання Банкової - створити всі умови для об'єктивного та неупередженого судочинства, - Никифоров про справу Медведчука

У "вугільній" справі щодо народного депутата Віктора Медведчука мають розбиратися слідчі і суд, а завдання влади - створювати умови для об'єктивного судочинства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Дом" сказав прессекретар президента Сергій Никифоров.

"На жаль, нічого не можу сказати, бо це, мабуть, буде розцінено як тиск на суд. Нехай розбираються суд і слідчі", - зазначив Никифоров з приводу підозри у державній зраді, нещодавно висунутій Медведчуку.

Він зазначив, що завданням глави держави є створення умов для того, щоб такі справи розглядалися об'єктивно, швидко і відкрито.

"Позиція Банкової, серед іншого, - створювати всі умови для об'єктивного та неупередженого судочинства, і потім у ці судові справи ніяк не влазити і ніяк не впливати на суд", - резюмував Никифоров.

Нагадаємо, 8 жовтня голові політради ОПЗЖ Віктору Медведчук повідомили про підозру у новій справі про державну зраду і фінансування тероризму. Прокуратура хотіла відправити його під арешт, як альтернативу пропонувала заставу в 1 млрд грн.

12 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня.

На кого тиск? У нас немає суду. Є купа ужратих покидьків, які вважають що вони безсмерні, але це не заважає їм хряцати в три рила, неначе завтра кінець світу.
18.10.2021 02:21 Відповісти
Люди на трон возвели дурачка,
Клоуна злого, почти что торчка,
Ждали, глупцы, что начнется потеха, -
Только теперь им уже не до смеха.

18.10.2021 04:20 Відповісти
Отнюдь не сторонник Медведчука, то это воспоминание Никифорова об "объективном и беспристрастном судопроизводстве" просто вызывает гомерический хохот.
18.10.2021 06:01 Відповісти
Если наше правосудие вдруг станет объективным и беспристрастным, то можно и присесть самой власти, так ненавязчиво и всерьёз. Поэтому 30 лет уже реформируем, а воно всэ як ото пороблэнно, одни рассказы
18.10.2021 02:14 Відповісти
Все верно, нужно доказать, что Медведчук ,, государственнный изменник,, , вроде, он не госслужащий ..... только хайп, для рейтинга.
Парадокс, Медведчука обвиняют в измене и он дома, а защитник Украины, боевой генерал Павловский, в тюрьме , видимо, по политическим мотивам.
18.10.2021 03:17 Відповісти
Всё зависит от наличия или отсутствия доказательств.
Мне тоже кто-то нравится, а кто-то нет, но решение принимает суд.
Других вариантов нет, нравится вам это или нет.
18.10.2021 07:36 Відповісти
Судді вирішують по дзвінку, лукавий, -- кого без доказів до сізо, і тримати роками без суду і слідства, а кого за конкретні злочини проти держави -- на домашній арешт, поки вщухне розголос, а потім закрити справу.
18.10.2021 12:00 Відповісти
Ваши предложения.
Может референдумом будем решать?
Или всех амнистируем?
Или всех посадим?
Или у вас будем спрашивать - кого куда?
18.10.2021 12:05 Відповісти
...кручу, верчу запутать хочу
кручу, верчу обмануть хочу
кручу, верчу на второй срок хочу
18.10.2021 06:01 Відповісти
А не ліпше би запросити іноземних юристів-спостерігачів?Як що суд та слідство не справедливо звинувачує Медведчука то найліпшими адвокатами для нього стануть спостерігачі та і суду прийдеться винести справедливий вирок а не туфту.
18.10.2021 07:08 Відповісти
Задача Банковой пыль в глаза пускать!!
18.10.2021 07:27 Відповісти
Если вы будете его судить объективно и беспристрастно, вы проиграете все суды.
Прошлая власть это показала на многих примерах.
Всё рассыпалось.
18.10.2021 07:31 Відповісти
Слухаючи подібні заяви, складається враження, що і ця справа "лопне" як мильна бульбашка. Коли вже Трухіна не бачать за кермом, то що вже говорити про такого "зубра" як Медведчук.
18.10.2021 08:27 Відповісти
Ось як))) з медведчуком влада має створювати об'єктивне і не упереджене судочинство а з рештою судді можуть робити усе що дозволяють фінансові можливості решти...
18.10.2021 08:49 Відповісти
А какое вообще отношение к этому имеет Банковая? Есть органы, которые должны этим заниматься, что вы во все корыта свой нос засовываете.
18.10.2021 09:12 Відповісти
Єдине, що може створити і створила ваша ОПа, це хаос і колапс усіх гілок влади, безпеки, політики та економіки.
18.10.2021 10:19 Відповісти
верно.
18.10.2021 20:53 Відповісти
 
 