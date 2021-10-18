Війська РФ за добу чотири рази зривали режим "тиші" на Донбасі. Українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ООС

За минулу добу, 17 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, у напрямку Луганського найманці здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів.

У бік Талаківки окупанти вели вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Неподалік Кримського ворог застосував станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети.

Біля Новозванівки позиції українських воїнів ворог обстріляв зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, змусивши його припинити вогневу активність", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 18 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням", - додали в пресцентрі ОС.





