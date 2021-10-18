УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8885 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 191 4

Війська РФ за добу чотири рази зривали режим "тиші" на Донбасі. Українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ООС

Війська РФ за добу чотири рази зривали режим

За минулу добу, 17 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, у напрямку Луганського найманці здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів.

У бік Талаківки окупанти вели вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Неподалік Кримського ворог застосував станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети.

Біля Новозванівки позиції українських воїнів ворог обстріляв зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Також дивіться: Сховок із патронами і вибухівкою виявили на околиці Світлодарська, - ООС. ФОТО

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, змусивши його припинити вогневу активність", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 18 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням", - додали в пресцентрі ОС.

Війська РФ за добу чотири рази зривали режим тиші на Донбасі. Українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ООС 01

Автор: 

обстріл (30460) операція Об’єднаних сил (6725)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За те й не мають втрат,що негайно відкривали вогонь у відповідь."Піджарили" трохи москалям п"ти, то ті,сциканувши, й заспокоїлись.
показати весь коментар
18.10.2021 07:50 Відповісти
Дожились с этой зе-комндой. Открыли ответный огонь - праздник. Нет потерь - праздник вдвойне. И за ДВА с Половиной года ни одного метра освобожденной территории Украины. Такого президента в мире еще поискать надо
показати весь коментар
18.10.2021 07:58 Відповісти
Куди там "освобождьонного"! Лише б не розводило знову, черговий раз в очі ***** зазірнувши!
показати весь коментар
18.10.2021 08:15 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 13:39 Відповісти
 
 