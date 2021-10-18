У США з'ясували, що вакцина проти COVID-19 в 11 разів знижує ризик смерті під час зараження коронавірусом
У нещеплених людей в 11 разів вищий ризик померти від більш заразного і небезпечного "дельта"-штаму коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це повідомляють у Центрі контролю і профілактики захворювань Міністерства охорони здоров'я США (CDC).
Також за статистикою, у серпні невакциновані у шість разів частіше заражалися вірусом. Ці показники справедливі для всіх вікових груп, хоча американці, старші за 80 років, мають найвищий ризик померти у разі зараження, зауважує ABC News.
При цьому 90 тисяч смертей у США, спричинені коронавірусом із червня по вересень в умовах послаблення пандемічних обмежень, можна було б відвернути вчасною вакцинацією, повідомляє USA Today із посиланням на дослідження Kaiser Family Foundation. Коронавірус став другою за поширеністю причиною смертей у цей період у США після серцево-судинних хвороб.
Лише 66,5% американців, старших за 12 років, повністю щелені від COVID-19, свідчать дані CDC.
У США пандемія забрала 724 тисячі життів, у світі цей показник сягнув майже 4,9 мільйонів, свідчить статистика Університету Джонса Гопкінса
Президент США Джо Байден днями заявив, що країна рухається у "правильному напрямку" в боротьбі з пандемією коронавірусу і висловився на захист вимог щодо вакцинації, які запроваджуються по всій країні у державних установах і великих корпораціях.
Раніше повідомлялося, що проведення додаткового щеплення вакциною іншого виробника, ніж перших вакцинацій, є ефективним та безпечним. Нещодавно у США схвалили "дози-посилювачі" вакцин Pfizer/BioNTech, Moderna і Johnson & Johnson.
именно поэтому вакцинированным дают сертификат и им усё мона а не ширнутым низя!!!
Но мы, конечно, будем ссылаться на то, что вакцина зло.
Это говорит о том что вирус продолжает мутировать и вакцины становятся все менее эффективными.
Також за статистикою, у серпні невакциновані у шість разів частіше заражались вірусом.
Также по статистике, в августе вакцинированные в шесть раз чаще заражались вирусом. Источник:
Також за статистикою, у серпні невакциновані у шість разів частіше заражались вірусом.
Лучше читать их, чем тебя. У них хоть медицина одна из лучших в мире с хорошими зарплатами. Не то, что у антиквакеров-нищебродов, которые ставят знак равенства между фармкомпаниями и Центром з контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров'я США (CDC)
Возможность заражения COVID-19 после вакцинации: прорывные инфекции
Люди с https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html ослабленным иммунитетом не всегда могут достичь адекватного уровня защиты после серии первоначальных двух доз первичной вакцины против мРНК COVID-19. Им следует продолжать принимать все меры предосторожности, рекомендованные для непривитых людей, до тех пор, пока их лечащий врач не посоветует иное. Кроме того, CDC рекомендует https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/immunocompromised-patients.html людям с умеренным и тяжелым https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/immunocompromised-patients.html ослабленным иммунитетом получить дополнительную дозу вакцины.
Вакцины COVID-19 эффективны для предотвращения инфекций, серьезных заболеваний и смерти. Большинство людей, заболевших COVID-19, не вакцинированы. Однако, поскольку вакцины не на 100% эффективны в предотвращении инфекции, некоторые https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html полностью вакцинированные люди все равно будут заразиться COVID-19. Инфекция полностью вакцинированного человека называется «прорывной инфекцией вакцины».
Вы хоть почитайте источник - написали все наоборот " НЕВАКЦИНИРОВАННЫЕ " в оригинале.
Вы хоть почитайте источник - написали все наоборот " НЕВАКЦИНИРОВАННЫЕ " в оригинале.
