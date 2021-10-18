УКР
У США з'ясували, що вакцина проти COVID-19 в 11 разів знижує ризик смерті під час зараження коронавірусом

У США з'ясували, що вакцина проти COVID-19 в 11 разів знижує ризик смерті під час зараження коронавірусом

У нещеплених людей в 11 разів вищий ризик померти від більш заразного і небезпечного "дельта"-штаму коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це повідомляють у Центрі контролю і профілактики захворювань Міністерства охорони здоров'я США (CDC).

Також за статистикою, у серпні невакциновані у шість разів частіше заражалися вірусом. Ці показники справедливі для всіх вікових груп, хоча американці, старші за 80 років, мають найвищий ризик померти у разі зараження, зауважує ABC News.

При цьому 90 тисяч смертей у США, спричинені коронавірусом із червня по вересень в умовах послаблення пандемічних обмежень, можна було б відвернути вчасною вакцинацією, повідомляє USA Today із посиланням на дослідження Kaiser Family Foundation. Коронавірус став другою за поширеністю причиною смертей у цей період у США після серцево-судинних хвороб.

Лише 66,5% американців, старших за 12 років, повністю щелені від COVID-19, свідчать дані CDC.

Також читайте: Одеса переходить до "червоної" зони з 18 жовтня, - мер Труханов

У США пандемія забрала 724 тисячі життів, у світі цей показник сягнув майже 4,9 мільйонів, свідчить статистика Університету Джонса Гопкінса

Президент США Джо Байден днями заявив, що країна рухається у "правильному напрямку" в боротьбі з пандемією коронавірусу і висловився на захист вимог щодо вакцинації, які запроваджуються по всій країні у державних установах і великих корпораціях.

Раніше повідомлялося, що проведення додаткового щеплення вакциною іншого виробника, ніж перших вакцинацій, є ефективним та безпечним. Нещодавно у США схвалили "дози-посилювачі" вакцин Pfizer/BioNTech, Moderna​ і Johnson & Johnson​.

Зараз диванні вірусологи у коментарях авторитетно спростують цю новину.
Это говорит о том, что надо читать первоисточник.

Також за статистикою, у серпні невакциновані у шість разів частіше заражались вірусом.
https://ukrainian.voanews.com/a/covid-shansy-pomerty-vaktsyna/6274151.html
От дельта-штамма, или вызванного им обострения заболеваний (в т.ч. возрастных и хронических)?
Читай. Там ответы на все твои вопросы.

https://www.cdc.gov/
Зараз диванні вірусологи у коментарях авторитетно спростують цю новину.
после того как ты авторитетно подтвердил, вряд ли кто рискнёт опровергать
Одни идиоты перепечатали с ошибкой, другие идиоты комментируют. Вот так фейки и появляются.
Почитайте оригинал:

Також за статистикою, у серпні невакциновані у шість разів частіше заражались вірусом. Ці показники справедливі для всіх вікових груп, хоча американці, старші за 80 років, мають найвищий ризик померти у разі зараження https://ukrainian.voanews.com/a/covid-shansy-pomerty-vaktsyna/6274151.html

In August, unvaccinated people had an over-six times greater risk of testing positive for COVID-19 and over 11 times greater risk of dying from the virus, compared to the vaccinated, according to federal data pulled from 16 states and jurisdictions. https://ukrainian.voanews.com/a/covid-shansy-pomerty-vaktsyna/6274151.html

Но мы, конечно, будем ссылаться на то, что вакцина зло.
* Вторая ссылка должна быть https://abcnews.go.com/Health/live-updates/covid-delta-surge/?id=80516253
Цензор жжет.

Також за статистикою, у серпні невакциновані у шість разів частіше заражались вірусом. Ці показники справедливі для всіх вікових груп, хоча американці, старші за 80 років, мають найвищий ризик померти у разі зараження, https://abcnews.go.com/Health/live-updates/covid-delta-surge/?id=80516253 зауважує ABC News.

https://ukrainian.voanews.com/a/covid-shansy-pomerty-vaktsyna/6274151.html
Точно горить?
Нас в ерефію просто ***********, це вже очевидно.
Було б теж саме, достатньо подивитись на нашу армію зсередини. Подмарафетили ззовні - на тому й все. Країна трималася і тримається майже виключно на ентузіазмі.
Отож бо.
Модераторы, с этим надо что то делать.

"В 11 разів ризик померти нижчий(!)" А, насправді - ближні і віддалені результати лікування відсутні (порахуємо весною після другої хвилі - скільки реально померло з щеплених і не щеплених, скільки і в якій формі перехворіли). Уважно вчитуйтесь в злочинну белеберду від фармацевтичних компаній і проплачених медиків!
https://www.gov.uk/government/organisations/public-health-england https://www.gov.uk/government/organisations/public-health-england

https://www.cdc.gov/

Лучше читать их, чем тебя. У них хоть медицина одна из лучших в мире с хорошими зарплатами. Не то, что у антиквакеров-нищебродов, которые ставят знак равенства между фармкомпаниями и Центром з контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров'я США (CDC)
Розкажи це родичам померлого учора від КОВІДа колишнього Держсекретаря США Коліна Пауелла. ДВІЧІ ВАКЦИНОВАНОГО.
Я тебе ссылочку уже кинул. Там есть все про тех кому 80+. Так, что за родычей не переживай. Они давно в курсе. В отличие от некоторых.

Возможность заражения COVID-19 после вакцинации: прорывные инфекции

Обновлено 7 сентября 2021 г.

Люди с https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html ослабленным иммунитетом не всегда могут достичь адекватного уровня защиты после серии первоначальных двух доз первичной вакцины против мРНК COVID-19. Им следует продолжать принимать все меры предосторожности, рекомендованные для непривитых людей, до тех пор, пока их лечащий врач не посоветует иное. Кроме того, CDC рекомендует https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/immunocompromised-patients.html людям с умеренным и тяжелым https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/immunocompromised-patients.html ослабленным иммунитетом получить дополнительную дозу вакцины.

Вакцины COVID-19 эффективны для предотвращения инфекций, серьезных заболеваний и смерти. Большинство людей, заболевших COVID-19, не вакцинированы. Однако, поскольку вакцины не на 100% эффективны в предотвращении инфекции, некоторые https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html полностью вакцинированные люди все равно будут заразиться COVID-19. Инфекция полностью вакцинированного человека называется «прорывной инфекцией вакцины».

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/effectiveness/why-measure-effectiveness/breakthrough-cases.html
На Тайвані після вакцинації помирає більше, ніж від COVID-19
https://www.ntd.com/more-die-after-vaccination-than-from-covid-19-in-taiwan_688004.html
Так от вакцины, или после вакцинации? После вакцинации инфаркты, инсульты , и т.п. и т. д. ни кто не отменял. Как выяснишь, приходи.
І Колін Пауелл (померлий учора від КОВІДа колишній Держсекретар США) теж двічі НЕВАКЦИНОВАНИЙ?
Эффективность вакцин COVID-19 против инфекции SARS-CoV-2 с вариантом Delta (B.1.617.2): вторые промежуточные результаты живого систематического обзора и метаанализа, с 1 января по 25 августа 2021 г.

https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.41.2100920

https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.41.2100920
бредни ковидо-аферистов
Хм. А у нас 99% выздоравливают. Сам шляшко сказал. Слабаки они там в этой омерике
А ще CDC розповідає, як підготуватись до зомбі-апокаліпсису
https://blogs.cdc.gov/publichealthmatters/2011/05/preparedness-101-zombie-apocalypse/
