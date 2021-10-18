У США з'ясували, що вакцина проти COVID-19 в 11 разів знижує ризик смерті під час зараження коронавірусом

У нещеплених людей в 11 разів вищий ризик померти від більш заразного і небезпечного "дельта"-штаму коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це повідомляють у Центрі контролю і профілактики захворювань Міністерства охорони здоров'я США (CDC).

Також за статистикою, у серпні невакциновані у шість разів частіше заражалися вірусом. Ці показники справедливі для всіх вікових груп, хоча американці, старші за 80 років, мають найвищий ризик померти у разі зараження, зауважує ABC News.

При цьому 90 тисяч смертей у США, спричинені коронавірусом із червня по вересень в умовах послаблення пандемічних обмежень, можна було б відвернути вчасною вакцинацією, повідомляє USA Today із посиланням на дослідження Kaiser Family Foundation. Коронавірус став другою за поширеністю причиною смертей у цей період у США після серцево-судинних хвороб.

Лише 66,5% американців, старших за 12 років, повністю щелені від COVID-19, свідчать дані CDC.

У США пандемія забрала 724 тисячі життів, у світі цей показник сягнув майже 4,9 мільйонів, свідчить статистика Університету Джонса Гопкінса

Президент США Джо Байден днями заявив, що країна рухається у "правильному напрямку" в боротьбі з пандемією коронавірусу і висловився на захист вимог щодо вакцинації, які запроваджуються по всій країні у державних установах і великих корпораціях.

Раніше повідомлялося, що проведення додаткового щеплення вакциною іншого виробника, ніж перших вакцинацій, є ефективним та безпечним. Нещодавно у США схвалили "дози-посилювачі" вакцин Pfizer/BioNTech, Moderna​ і Johnson & Johnson​.