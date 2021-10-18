Члени НЗФ заблокували спостерігачів спецмісії ОБСЄ на передовій патрульній базі в окупованій Горлівці

Найманці РФ заблокували спостерігачів спецмісії ОБСЄ на передовій патрульній базі (ППБ) в окупованій Горлівці. Вони оточили готель і забороняли їм виходити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативному звіті СММ ОБСЄ № 20/2021 "Члени збройних формувань не випускали СММ з її передової патрульної бази в Горлівці".

"О 16:03 17 жовтня СММ зафіксувала, що автомобільні ворота передової патрульної бази (ППБ) Місії в н. п. Горлівка (непідконтрольний урядові, 39 км на північний схід від Донецька) були замкнені за допомогою ланцюга та навісного замка, а південніше воріт була запаркована машина (із блакитними табличками "ДНР"), що блокувала виїзд. Спостерігачі також бачили 2 членів збройних формувань, які стояли поряд із машиною.

Власник (60–69 років) готелю, де розташована ППБ, повідомив співробітникам Місії про те, що СММ не дозволять покинути приміщення готелю, пославшись на "накази від "мера Горлівки". Він також сказав, що всі виходи заблоковано членами збройних формувань. Використовуючи камери відеоспостереження, співробітники Місії побачили, що перед готелем було встановлено 3 намети, біля яких зібралися щонайменше 4 осіб (невстановлених статі та віку)", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спостерігачі ОБСЄ на Донбасі припиняють роботу, - глава місії Чевік

Також повідомляється, що о 17:00 2 чоловіків (30–39 років) у цивільному одязі увійшли до готелю та повідомили співробітникам СММ про те, що їм дозволяється вільно пересуватися по всьому готелю та парковці за ним, але їм не можна покидати приміщення готелю, допоки не буде звільнено члена збройних формувань, якого, за повідомленнями, було затримано Збройними силами України в межах ділянки розведення в районі Золотого 13 жовтня. Ця ситуація продовжилася й після закінчення звітного періоду (та досі триває). За спостереженнями Місії, ситуація була спокійною.

Передова патрульна база в Горлівці є офісом СММ/ОБСЄ, на який поширюються відповідні імунітети і привілеї. Обмеження доступу до офісу і з нього розглядається як порушення таких імунітетів і привілеїв, а також відповідних зобов’язань тими, кому належить фактичний контроль.

Рішення Постійної ради ОБСЄ № 1117 передбачає забезпечення безпечного та надійного доступу Місії по всій Україні. Необмежений і безумовний доступ до всіх районів є критично важливим для забезпечення ефективного моніторингу та звітування про безпекову ситуацію, а також виконання інших передбачених мандатом завдань. Крім того, згідно з мандатом Місії доручено доповідати про будь-які обмеження свободи пересування СММ або інші обставини, що перешкоджають виконанню її мандата.

Нагадаємо, 13 жовтня 2021 року безпосередньо під час спільного засідання ТКГ російські збройні формування вдалися до брутальної провокації: близько 10:45 група озброєних осіб з пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт з розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ.

Оперативною групою ЗСУ було затримано одного найманця російських збройних формувань: громадянин РФ Косяка Андрія Валентиновича, 1978 року народження. У нього вилучили зброю та боєприпаси.

В ОРЛО стверджують, що Косяк як "представник СЦКК" входив до групи з розмінування. Українська сторона наполягає, що затриманий під виглядом гуманітарної діяльності займався розвідкою.

Також дивіться: Контррозвідники СБУ затримали найманця РФ, який розвідував позиції ЗСУ під виглядом розмінування. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"ЛНР" відкликала гарантії безпеки з виконання робіт біля лінії зіткнення сторін і обмежила низку маршрутів пересування спостерігачів СММ ОБСЄ до звільнення Косяка.

Перед готелем, у якому проживають члени СММ ОБСЄ в окупованому Донецьку, влаштували "акцію протесту". 15 жовтня там встановили 22 намети й біотуалети, протягом дня учасники організовано змінювали один одного. Спостерігачі вказують, що це зібрання "перешкоджало будь-якому пересуванню патрулів 15 і 16 жовтня".