УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8756 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 862 18

Члени НЗФ заблокували спостерігачів спецмісії ОБСЄ на передовій патрульній базі в окупованій Горлівці

Члени НЗФ заблокували спостерігачів спецмісії ОБСЄ на передовій патрульній базі в окупованій Горлівці

Найманці РФ заблокували спостерігачів спецмісії ОБСЄ на передовій патрульній базі (ППБ) в окупованій Горлівці. Вони оточили готель і забороняли їм виходити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативному звіті СММ ОБСЄ № 20/2021 "Члени збройних формувань не випускали СММ з її передової патрульної бази в Горлівці".

"О 16:03 17 жовтня СММ зафіксувала, що автомобільні ворота передової патрульної бази (ППБ) Місії в н. п. Горлівка (непідконтрольний урядові, 39 км на північний схід від Донецька) були замкнені за допомогою ланцюга та навісного замка, а південніше воріт була запаркована машина (із блакитними табличками "ДНР"), що блокувала виїзд. Спостерігачі також бачили 2 членів збройних формувань, які стояли поряд із машиною.

Власник (60–69 років) готелю, де розташована ППБ, повідомив співробітникам Місії про те, що СММ не дозволять покинути приміщення готелю, пославшись на "накази від "мера Горлівки". Він також сказав, що всі виходи заблоковано членами збройних формувань. Використовуючи камери відеоспостереження, співробітники Місії побачили, що перед готелем було встановлено 3 намети, біля яких зібралися щонайменше 4 осіб (невстановлених статі та віку)", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спостерігачі ОБСЄ на Донбасі припиняють роботу, - глава місії Чевік

Також повідомляється, що о 17:00 2 чоловіків (30–39 років) у цивільному одязі увійшли до готелю та повідомили співробітникам СММ про те, що їм дозволяється вільно пересуватися по всьому готелю та парковці за ним, але їм не можна покидати приміщення готелю, допоки не буде звільнено члена збройних формувань, якого, за повідомленнями, було затримано Збройними силами України в межах ділянки розведення в районі Золотого 13 жовтня. Ця ситуація продовжилася й після закінчення звітного періоду (та досі триває). За спостереженнями Місії, ситуація була спокійною.

Передова патрульна база в Горлівці є офісом СММ/ОБСЄ, на який поширюються відповідні імунітети і привілеї. Обмеження доступу до офісу і з нього розглядається як порушення таких імунітетів і привілеїв, а також відповідних зобов’язань тими, кому належить фактичний контроль.

Рішення Постійної ради ОБСЄ № 1117 передбачає забезпечення безпечного та надійного доступу Місії по всій Україні. Необмежений і безумовний доступ до всіх районів є критично важливим для забезпечення ефективного моніторингу та звітування про безпекову ситуацію, а також виконання інших передбачених мандатом завдань. Крім того, згідно з мандатом Місії доручено доповідати про будь-які обмеження свободи пересування СММ або інші обставини, що перешкоджають виконанню її мандата.

Нагадаємо, 13 жовтня 2021 року безпосередньо під час спільного засідання ТКГ російські збройні формування вдалися до брутальної провокації: близько 10:45 група озброєних осіб з пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт з розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ.

Оперативною групою ЗСУ було затримано одного найманця російських збройних формувань: громадянин РФ Косяка Андрія Валентиновича, 1978 року народження. У нього вилучили зброю та боєприпаси.

В ОРЛО стверджують, що Косяк як "представник СЦКК" входив до групи з розмінування. Українська сторона наполягає, що затриманий під виглядом гуманітарної діяльності займався розвідкою.

Також дивіться: Контррозвідники СБУ затримали найманця РФ, який розвідував позиції ЗСУ під виглядом розмінування. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"ЛНР" відкликала гарантії безпеки з виконання робіт біля лінії зіткнення сторін і обмежила низку маршрутів пересування спостерігачів СММ ОБСЄ до звільнення Косяка.

Перед готелем, у якому проживають члени СММ ОБСЄ в окупованому Донецьку, влаштували "акцію протесту". 15 жовтня там встановили 22 намети й біотуалети, протягом дня учасники організовано змінювали один одного. Спостерігачі вказують, що це зібрання "перешкоджало будь-якому пересуванню патрулів 15 і 16 жовтня".

Автор: 

Горлівка (208) ОБСЄ (3524)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Глубокая озабоченность ОБСЕ. Ждём
показати весь коментар
18.10.2021 07:51 Відповісти
+9
Питухи взбунтовались !
показати весь коментар
18.10.2021 07:49 Відповісти
+8
Похоже готовиться очередная рашисткая дрянь. А с таким дерьмокомандующим, его офисом и монозрадой в ВР, вся надежда на армию, волонтеров и Бога.
показати весь коментар
18.10.2021 07:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Питухи взбунтовались !
показати весь коментар
18.10.2021 07:49 Відповісти
правильно - пИутхи! хотя... называть так 3,14дарусишешвайнов - какой то дисбаланс! так скреПонутые лаптевые больше пИтухи или р.свиньи?
показати весь коментар
28.10.2021 09:17 Відповісти
Глубокая озабоченность ОБСЕ. Ждём
показати весь коментар
18.10.2021 07:51 Відповісти
Похоже готовиться очередная рашисткая дрянь. А с таким дерьмокомандующим, его офисом и монозрадой в ВР, вся надежда на армию, волонтеров и Бога.
показати весь коментар
18.10.2021 07:53 Відповісти
Будет готовитЬся. Вчи новояз, двоєшник, а далі сам знаєш.
показати весь коментар
18.10.2021 08:01 Відповісти
Наш Вадик был на все горазд
Он пианист и педагог.
А ты похоже 321.
показати весь коментар
18.10.2021 08:04 Відповісти
Уроки собачьего не прогуливай в своём Ижевске и будет тебе счастье
показати весь коментар
18.10.2021 08:08 Відповісти
Еще один говорящий трилобит выполз. У Стрелка хоть читателей куча, а ты с какой запупырловки прихилял?
показати весь коментар
18.10.2021 08:13 Відповісти
Алкаш, а какие еще города на Рашке знаешь? А в Украине?
показати весь коментар
18.10.2021 08:17 Відповісти
А где твоя зачуханная шутка про очипятки.? Ты приходишь на сайт ошибки искать или мыслями делиться, грамотей? Корректор звучит гордо .
показати весь коментар
18.10.2021 08:10 Відповісти
Ну гуляти по парковці дозволили, ресторан відкритий, що ще їм треба.
показати весь коментар
18.10.2021 08:16 Відповісти
днровський б.л.д.я.е.й. ще можуть замовити в нумера аби не було так нудно
показати весь коментар
18.10.2021 09:16 Відповісти
Классический вариант? Всё как положено - требования выдвинуты, заложники взяты ...
показати весь коментар
18.10.2021 08:30 Відповісти
Пірати-вони і у Горлівці пірати. Вбивці горою стоять за вбивцю і вже не від кого цього не приховують. Що скаже на це сльозлива і вельми занепокоєна даунбасськими страдальцями Європа, може,підкине їм черговий гумконвой із жратвою, теплим зимовим одягом, ну і т.ін.?
показати весь коментар
18.10.2021 08:38 Відповісти
Гражданская война... россияне свободно разгуливают по украинской земле с оружием, Карл, С ОРУЖИЕМ!
показати весь коментар
18.10.2021 08:43 Відповісти
4 человека (неустановленных пола и возраста)", - говорится в сообщении. Источник:

показати весь коментар
18.10.2021 08:44 Відповісти
А Маугли, это то шо на нижней фотке?
показати весь коментар
18.10.2021 08:53 Відповісти
Протестующее не установленного пола, возмущенное бездействием миссии СММ ОБСЕ
показати весь коментар
18.10.2021 09:14 Відповісти
 
 