Україна - у п'ятірці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 17 жовтня у світі зареєстрували 301 992 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 4236 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксували 241 475 527 випадків інфікування, з них 301 992 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 914 142 людини, з них 4236 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 218,7 млн ​​осіб.

Також читайте: 70% ковідних ліжок завантажені на Херсонщині. Хворіє дуже багато дітей, надходять молоді люди у важкому стані, - заступник голови ОДА Якименко

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна розташовується на 19-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 8-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 4-ту, за летальними випадками - 4-ту і 3-тю позицію відповідно.



