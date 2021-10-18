УКР
Україна - у п'ятірці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Україна - у п'ятірці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 17 жовтня у світі зареєстрували 301 992 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 4236 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксували 241 475 527 випадків інфікування, з них 301 992 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 914 142 людини, з них 4236 за минулу добу.

Україна - у пятірці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу і вилікувалися 218,7 млн ​​осіб.

Також читайте: 70% ковідних ліжок завантажені на Херсонщині. Хворіє дуже багато дітей, надходять молоді люди у важкому стані, - заступник голови ОДА Якименко

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна - у пятірці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна розташовується на 19-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 8-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 4-ту, за летальними випадками - 4-ту і 3-тю позицію відповідно.

Україна - у пятірці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19 03
Україна - у пятірці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19 04

карантин (18172) статистика (2255) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Догоним и перегоним!
18.10.2021 08:03 Відповісти
нехай Зе Довбні і наздоганяють і перемагають
18.10.2021 08:21 Відповісти
"Что помирают? Ну наделаем заново! Так что, в жопу Степанова и в жопу куртку Степанова!" (с)
18.10.2021 08:06 Відповісти
Ляшкові не дають спокою лаври Степанова? 🤔 Виявляється, не має значення прізвище міністра, коли загалом в Україні рулить зелена влада. Треба міняти не таблички на міністерських дверях, а владу загалом.
18.10.2021 08:20 Відповісти
Завтра будет в абсолютных лидерах. Просто у паталогоанатомов вчера был не приёмный день
18.10.2021 08:23 Відповісти
зато антивакси біснуються і з піною з рота доводять про шкоду, про чіпи і таке інше.
18.10.2021 08:33 Відповісти
Опять мутняк со статистикой, у нас на паскоте пенсионер больной короной выпрыгнул с окна, а запишут что умер от короны
18.10.2021 08:37 Відповісти
Захотите быть чемпионами, это перестанет быть сказкой
18.10.2021 08:54 Відповісти
Где, где, а тут мы скоро будем впереди планеты всей! И что начнём делать? Правильно, СКАВЧАТЬ и ПРОСИТЬ. ПРОСИТЬ и СКАВЧАТЬ. Тьфу, ***, держава...
18.10.2021 11:00 Відповісти
 
 