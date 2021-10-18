COVID-19 в Україні: за добу зафіксовано 9524 нові випадки, 177 людей померли, понад 3,1 тис. госпіталізовано
За минулу добу в Україні зафіксовано 9524 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 790, медпрацівників - 122).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"За добу 17 жовтня 2021 року в Україні:
зафіксовано 9524 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 790, медпрацівників – 122);
55 897 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 33 680 людей, повністю імунізовані - 22 217 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 3127 осіб;
летальних випадків – 177;
одужало – 3421 особа.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 644 694 особи;
одужало – 2 329 418 осіб;
летальних випадків – 60 810;
проведено ПЛР-тестувань – 13 581 768.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 956 095 людей, з них отримали одну дозу – 7 956 093 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 490 162 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 446 255 щеплень.
97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні - невакциновані", - розповіли в МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Непорядок.
Где тут антиваксеры?
ЗЫ: выходные, аднака, закончились. Ждём новых рекордов.
Наразі на веб -сайті VAERS зареєстровано 16 766 смертей від вакцини від COVID.
Джонсон додав, що понад 5400 цих смертей сталися протягом 2 днів після введення вакцини.
https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/senator-ron-johnson-no-point-mandate-whatsoever-covid-vaccine-16766-deaths-10-months-video/
https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/colin-powell-dies-84-covid-complications-fully-vaccinated/
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-58957273
Нульовий (новоприбьівший "американець" на Цензор.нет), Цензор виклав цю новину тут: https://censor.net/ua/n3294405
"ворпрос в том что вакцина не может быть единственным универсальным средством от ковида"
Центр контролю і профілактики захворювань Міністерства охорони здоров'я США (CDC): вакцина проти COVID-19 в 11 разів знижує ризик смерті під час зараження коронавірусом
Невакциновані люди, які перехворіли на коронавірус, частіше переносять постковідний синдром. Він може тривати до року. Симптомами постковідного синдрому можуть бути:
утруднення дихання,
порушення сну,
задишка,
труднощі при концентрації уваги і т. д.
Україна - у п'ятірці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19
Минулого тижня від COVID-19 померли понад 2300 українців. Це на 22% більше, ніж тижнем раніше
У Херсоні лікарні майже на 100% заповнені COVID-пацієнтами