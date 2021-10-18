УКР
Коронавірус і карантин
COVID-19 в Україні: за добу зафіксовано 9524 нові випадки, 177 людей померли, понад 3,1 тис. госпіталізовано

COVID-19 в Україні: за добу зафіксовано 9524 нові випадки, 177 людей померли, понад 3,1 тис. госпіталізовано

За минулу добу в Україні зафіксовано 9524 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 790, медпрацівників - 122).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"За добу 17 жовтня 2021 року в Україні:

COVID-19 в Україні: за добу зафіксовано 9524 нові випадки, 177 людей померли, понад 3,1 тис. госпіталізовано 01 зафіксовано 9524 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 790, медпрацівників – 122);

COVID-19 в Україні: за добу зафіксовано 9524 нові випадки, 177 людей померли, понад 3,1 тис. госпіталізовано 01 55 897 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 33 680 людей, повністю імунізовані - 22 217 людей.

Також за минулу добу:

COVID-19 в Україні: за добу зафіксовано 9524 нові випадки, 177 людей померли, понад 3,1 тис. госпіталізовано 01 госпіталізовано – 3127 осіб;

COVID-19 в Україні: за добу зафіксовано 9524 нові випадки, 177 людей померли, понад 3,1 тис. госпіталізовано 01 летальних випадків – 177;

COVID-19 в Україні: за добу зафіксовано 9524 нові випадки, 177 людей померли, понад 3,1 тис. госпіталізовано 01 одужало – 3421 особа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна - у п'ятірці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

За весь час пандемії в Україні:

COVID-19 в Україні: за добу зафіксовано 9524 нові випадки, 177 людей померли, понад 3,1 тис. госпіталізовано 01 захворіло – 2 644 694 особи;

COVID-19 в Україні: за добу зафіксовано 9524 нові випадки, 177 людей померли, понад 3,1 тис. госпіталізовано 01 одужало – 2 329 418 осіб;

COVID-19 в Україні: за добу зафіксовано 9524 нові випадки, 177 людей померли, понад 3,1 тис. госпіталізовано 01 летальних випадків – 60 810;

COVID-19 в Україні: за добу зафіксовано 9524 нові випадки, 177 людей померли, понад 3,1 тис. госпіталізовано 01 проведено ПЛР-тестувань – 13 581 768.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 956 095 людей, з них отримали одну дозу – 7 956 093 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 490 162 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 446 255 щеплень.

97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні - невакциновані", - розповіли в МОЗ.

Топ коментарі
+3
Народ мре від грипу, а медики лікувати людей не хочуть; якось все це дивно виглядає...
показати весь коментар
18.10.2021 09:23 Відповісти
+2
А у нас профилактика и лечение добровольные. Если среди госпитализированных 98% НЕ вакцинированы, то кто им доктор?
показати весь коментар
18.10.2021 09:31 Відповісти
+1
почему в ветке про вакцинацию море троллей-антиваксеров, а в новости про количество заболевших и умерших - только тролли, рассказывающие что у нас нет медицины.
Непорядок.
Где тут антиваксеры?
показати весь коментар
18.10.2021 09:24 Відповісти
Народ мре від грипу, а медики лікувати людей не хочуть; якось все це дивно виглядає...
показати весь коментар
18.10.2021 09:23 Відповісти
А у нас профилактика и лечение добровольные. Если среди госпитализированных 98% НЕ вакцинированы, то кто им доктор?
показати весь коментар
18.10.2021 09:31 Відповісти
Зауважу, що не тільки від грипу, а й від звичайної, але часто смертельної пневмонії, яка була і раніше. Але зараз - тільки ковід! Ну що, Цензор - видаляй і далі коментарі, які не подобаються "політиці партії'!
показати весь коментар
18.10.2021 10:51 Відповісти
почему в ветке про вакцинацию море троллей-антиваксеров, а в новости про количество заболевших и умерших - только тролли, рассказывающие что у нас нет медицины.
Непорядок.
Где тут антиваксеры?
показати весь коментар
18.10.2021 09:24 Відповісти
А они ваще бывают? Можэт вас просто плющит?

ЗЫ: выходные, аднака, закончились. Ждём новых рекордов.
показати весь коментар
18.10.2021 09:44 Відповісти
Вот, что значит праздник! Никакая вакцинация не действует на вирус, как водка и шашлык! Может вместо прививок делать ПРИПИВКИ и ПРИКУСКИ?
показати весь коментар
18.10.2021 10:56 Відповісти
Сенатор Рон Джонсон: "Немає жодного сенсу робити вакцинацію обов'язковою для всіх- з вакциною від COVID у нас за 10 місяців було 16 766 смертей"
Наразі на веб -сайті VAERS зареєстровано 16 766 смертей від вакцини від COVID.

Джонсон додав, що понад 5400 цих смертей сталися протягом 2 днів після введення вакцини.

https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/senator-ron-johnson-no-point-mandate-whatsoever-covid-vaccine-16766-deaths-10-months-video/
показати весь коментар
18.10.2021 11:39 Відповісти
ТИСЯЧІ італійців протестують проти вимоги уряду щодо обов'язкової вакцинації для роботи

показати весь коментар
18.10.2021 11:41 Відповісти
А где новость что в Америке умер Колин Паувелл от короновируса будучи полностью вакцинированным ?

https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/colin-powell-dies-84-covid-complications-fully-vaccinated/
показати весь коментар
18.10.2021 19:34 Відповісти
Колін Пауелл помер від ускладнень Covid-19 у віці 84 років
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-58957273

показати весь коментар
18.10.2021 20:15 Відповісти
все умирают от осложнений . и молодые и старые . ворпрос в том что вакцина не может быть единственным универсальным средством от ковида , а ее сделали таковой .
показати весь коментар
18.10.2021 20:48 Відповісти
"А где новость что в Америке умер Колин Паувелл от короновируса будучи полностью вакцинированным ?"

Нульовий (новоприбьівший "американець" на Цензор.нет), Цензор виклав цю новину тут: https://censor.net/ua/n3294405

"ворпрос в том что вакцина не может быть единственным универсальным средством от ковида"

Центр контролю і профілактики захворювань Міністерства охорони здоров'я США (CDC): вакцина проти COVID-19 в 11 разів знижує ризик смерті під час зараження коронавірусом
Невакциновані люди, які перехворіли на коронавірус, частіше переносять постковідний синдром. Він може тривати до року. Симптомами постковідного синдрому можуть бути:
утруднення дихання,
порушення сну,
задишка,
труднощі при концентрації уваги і т. д.

Україна - у п'ятірці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19
Минулого тижня від COVID-19 померли понад 2300 українців. Це на 22% більше, ніж тижнем раніше

У Херсоні лікарні майже на 100% заповнені COVID-пацієнтами
показати весь коментар
18.10.2021 21:28 Відповісти
 
 