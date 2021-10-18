COVID-19 в Україні: за добу зафіксовано 9524 нові випадки, 177 людей померли, понад 3,1 тис. госпіталізовано

За минулу добу в Україні зафіксовано 9524 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 790, медпрацівників - 122).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"За добу 17 жовтня 2021 року в Україні:

зафіксовано 9524 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 790, медпрацівників – 122);

55 897 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 33 680 людей, повністю імунізовані - 22 217 людей.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3127 осіб;

летальних випадків – 177;

одужало – 3421 особа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна - у п'ятірці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 644 694 особи;

одужало – 2 329 418 осіб;

летальних випадків – 60 810;

проведено ПЛР-тестувань – 13 581 768.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 956 095 людей, з них отримали одну дозу – 7 956 093 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 490 162 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 446 255 щеплень.

97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні - невакциновані", - розповіли в МОЗ.









