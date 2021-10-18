УКР
Є небезпека "колапсу": поліція ФРН вимагає ввести контроль на кордоні з Польщею через біженців, що прямують за "білоруським маршрутом"

Є небезпека

У зв'язку зі збільшенням кількості біженців з так званого білоруського маршруту Німецька федеральна профспілка поліцейських виступає за введення тимчасового прикордонного контролю на кордоні між ФРН і Польщею.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Як пише газета Bild у понеділок, 18 жовтня, глава профспілки Гайко Теггац в листі до федерального міністра внутрішніх справ Хорста Зеехофера попередив про небезпеку "колапсу" на кордоні, оскільки кількість мігрантів, затриманих на кордоні, "зростає майже вибухово "вже кілька місяців.

За даними газети, Теггац вказав у листі міністру, що кількість виявлених нелегальних в'їздів через кордон з Польщею нині дорівнює відповідному показнику на австрійському кордоні в 2013 році. Профспілковий лідер заявив про "істотне додаткове навантаження" на німецьких поліцейських, а також про "значний ризик для здоров'я", бо рівень захворюваності на коронавірус SARS-CoV-2 в країнах, звідки прибувають мігранти, залишається дуже високим.

Також читайте: За 16 жовтня запобігли 524 спробам незаконного переходу мігрантами кордону Польщі з боку Білорусі

Теггац визнав у своєму посланні, пише Bild, що спільна проблема нелегалів не може бути вирішена навіть тимчасовим прикордонним контролем. За його словами, суть справи в тому, що білоруський "диктатор Олександр Лукашенко відповідає на санкції ЄС організованою державою контрабандою". Європа не повинна встрявати в подібні "ігри", попереджає глава профспілки поліції.

У травні білоруський правитель Лукашенко у відповідь на посилення санкцій Євросоюзу щодо Білорусі, оголосив, що Мінськ більше не планує перешкоджати мігрантам, які мають намір переправлятися з Білорусі на територію Польщі та держав Балтії. Після цього тисячі мігрантів - в основному з країн Близького Сходу і Африки - стали намагатися перетнути зовнішній кордон ЄС з боку Білорусі. Польща, Латвія і Литва стали зміцнювати свої кордони.

Згідно з відомостями німецької поліції, за період з серпня нинішнього року на територію Німеччини через Білорусь і Польщу нелегально проникли понад 4300 осіб. Головним чином це вихідці з Іраку, Сирії, Ємену та Ірану. Переважно вони прибувають в такі федеральні землі, як Бранденбург, Саксонія і Мекленбург - Передня Померанія.

Також читайте: Влада Німеччини розслідує причетність Лукашенка до організації нелегальної міграції, - BILD

Автор: 

+8
Проблема не в беженцах на границе с Беларусью, а в озабоченности, крайней обеспокоенности Европы от действий ***** в Сирии и в Украине. Через год-два добавиться еще результаты газовой войны от полезного для ЕС газа РФ. И другие проблемы, на которые еще не обратили внимание сегодня. Например коллапс мировой логистики.
показати весь коментар
18.10.2021 08:56 Відповісти
+5
А почему поляки не подвозят эту шоблу от белорусской границы к немецкой на автобусах, "понимающие Путина" обрадовались бы, а полякам меньше головняка 😁😁😁😁
показати весь коментар
18.10.2021 08:57 Відповісти
+4
капець, коли поляки почали жорстко діяти на білорусько-польському кордоні вони перші закукарікали про права людей. А тепер поляки я так розумію винуваті в тому що до німців почали прибувати непрохані гості.
показати весь коментар
18.10.2021 08:58 Відповісти
Северный Поток - 3

Guten morgen, Gans-ы !
показати весь коментар
18.10.2021 15:11 Відповісти
Мавзолейные бараны всегда действуют по шаблону...,гопники все давно проверили еще 2015 году в Сирии...
показати весь коментар
18.10.2021 09:06 Відповісти
https://youtu.be/xEIMiXAKe5w шантажисты путлера
показати весь коментар
18.10.2021 09:09 Відповісти
Не поспішайте...)))
показати весь коментар
18.10.2021 09:19 Відповісти
В субботу был в Дрездене и только одну бабу увидел в платке, что очень не типично для Германии. Может потому что саксонцы самые злые и противные из немцев и там очень сильны неонацистские настроения? В Нюрнберге, когда вылез с автобуса, то было впечатление, что попал на восточный базар, бабы в платках, носатые мужики..Знал бы Алоизыч.
показати весь коментар
18.10.2021 09:22 Відповісти
бундесьі,..скажите спасибо своей комсомолке шо способствлвала наводнению европьі беженцами
показати весь коментар
18.10.2021 09:28 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 09:35 Відповісти
Пока зелёный дурачок будет жевать сопли и заниматься "творчеством", а министр ВД будет ждать разрешения Арсена Борисовича обратиться по вопросу, в Киеве придётся строить лагеря для других беженцев. А ещё скулить и побираться с протянутой рукой по заграницам по привычной схеме. Это просто какой-то позор...
показати весь коментар
18.10.2021 09:47 Відповісти
Не панікуйте жирні європейці, для повного щастя вам потрібно дати дозвіл на побудову московитами ще однієї газової труби, щоб московити заробили гроші на мотузки і мило, для кожної вашої шиї. Вони потихеньку вас будуть давати і брехати, що ви щось не так робите і будуть носом тикати в те, що ви не пустили бідних терористів в Європу, яких пілготували на московії і при участі московії в Сірії, Авгані та інших "цивілізованих країніх".
показати весь коментар
18.10.2021 09:54 Відповісти
Підлість і дволикість старої європи вже вилазить їй боком.
показати весь коментар
18.10.2021 09:55 Відповісти
Дайте Меркель ружо, пуская границу охраняет.
показати весь коментар
18.10.2021 09:56 Відповісти
зі словом "колапс" треба більш акуратно...
показати весь коментар
18.10.2021 10:14 Відповісти
Друг з кремлівської мафії волод"я передає привіт смс (читайте написано на спинах)у нелегалів анжелці!!!!
показати весь коментар
18.10.2021 12:49 Відповісти
 
 