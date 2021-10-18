Є небезпека "колапсу": поліція ФРН вимагає ввести контроль на кордоні з Польщею через біженців, що прямують за "білоруським маршрутом"

У зв'язку зі збільшенням кількості біженців з так званого білоруського маршруту Німецька федеральна профспілка поліцейських виступає за введення тимчасового прикордонного контролю на кордоні між ФРН і Польщею.

Як пише газета Bild у понеділок, 18 жовтня, глава профспілки Гайко Теггац в листі до федерального міністра внутрішніх справ Хорста Зеехофера попередив про небезпеку "колапсу" на кордоні, оскільки кількість мігрантів, затриманих на кордоні, "зростає майже вибухово "вже кілька місяців.

За даними газети, Теггац вказав у листі міністру, що кількість виявлених нелегальних в'їздів через кордон з Польщею нині дорівнює відповідному показнику на австрійському кордоні в 2013 році. Профспілковий лідер заявив про "істотне додаткове навантаження" на німецьких поліцейських, а також про "значний ризик для здоров'я", бо рівень захворюваності на коронавірус SARS-CoV-2 в країнах, звідки прибувають мігранти, залишається дуже високим.

Теггац визнав у своєму посланні, пише Bild, що спільна проблема нелегалів не може бути вирішена навіть тимчасовим прикордонним контролем. За його словами, суть справи в тому, що білоруський "диктатор Олександр Лукашенко відповідає на санкції ЄС організованою державою контрабандою". Європа не повинна встрявати в подібні "ігри", попереджає глава профспілки поліції.

У травні білоруський правитель Лукашенко у відповідь на посилення санкцій Євросоюзу щодо Білорусі, оголосив, що Мінськ більше не планує перешкоджати мігрантам, які мають намір переправлятися з Білорусі на територію Польщі та держав Балтії. Після цього тисячі мігрантів - в основному з країн Близького Сходу і Африки - стали намагатися перетнути зовнішній кордон ЄС з боку Білорусі. Польща, Латвія і Литва стали зміцнювати свої кордони.

Згідно з відомостями німецької поліції, за період з серпня нинішнього року на територію Німеччини через Білорусь і Польщу нелегально проникли понад 4300 осіб. Головним чином це вихідці з Іраку, Сирії, Ємену та Ірану. Переважно вони прибувають в такі федеральні землі, як Бранденбург, Саксонія і Мекленбург - Передня Померанія.

