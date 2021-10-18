Наступного року ми вийдемо з пандемії, але коронавірус не завершиться, - ВООЗ

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге припустив, що пандемія коронавірусу може завершитися у світі вже наступного року. Однак при цьому хвороба продовжить існувати.

"Я оптиміст, вважаю, що в наступному році ми вийдемо з пандемії, але, звичайно ж, коронавірус не закінчиться. І, можливо, нам доведеться з ним жити. Але ви знаєте, це як і з грипом. Є вакцини від грипу. Кожен рік вони злегка адаптуються під нові штами, і люди вакцинуються - і все нормально", - розповів Клюге, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, у кожній країні система охорони здоров'я має відігравати першочергову роль, щоб пандемія не повторилася.

"Якщо не буде охорони здоров'я і здоров'я, то не буде ні економіки, ні безпеки, ні соціального спокою. Потрібно інвестувати в охорону здоров'я", - закликав Клюге.

Він пояснив, що наразі світу необхідно, щоб 80-85% його населення було вакциновано від COVID-19.

"У 35 з 53 країн, які входять до Європейського регіону ВООЗ спостерігається плато по вакцинації, тобто кількість вакцинованих людей більше не росте", - зазначив глава європейського бюро ВООЗ.

Він додав, що ВООЗ провела дослідження поведінкових моделей населення, щоб зрозуміти, хто не хоче щеплюватися і з якої причини.

"Ми з'ясували, що люди не обов'язково категорично проти вакцинації. Швидше, у людей є питання, на які вони хочуть отримати відповіді. Наприклад, раніше вакцина розроблялася роками, а ця вакцина була розроблена дуже швидко, чи дійсно вона безпечна? Так, вакцини пройшли всі процедури перевірок, і вони безпечні", - резюмував Клюге.