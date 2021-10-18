УКР
Наступного року ми вийдемо з пандемії, але коронавірус не завершиться, - ВООЗ

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге припустив, що пандемія коронавірусу може завершитися у світі вже наступного року. Однак при цьому хвороба продовжить існувати.

"Я оптиміст, вважаю, що в наступному році ми вийдемо з пандемії, але, звичайно ж, коронавірус не закінчиться. І, можливо, нам доведеться з ним жити. Але ви знаєте, це як і з грипом. Є вакцини від грипу. Кожен рік вони злегка адаптуються під нові штами, і люди вакцинуються - і все нормально", - розповів Клюге, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, у кожній країні система охорони здоров'я має відігравати першочергову роль, щоб пандемія не повторилася.

"Якщо не буде охорони здоров'я і здоров'я, то не буде ні економіки, ні безпеки, ні соціального спокою. Потрібно інвестувати в охорону здоров'я", - закликав Клюге.

Також читайте: COVID-19 в Україні: за добу зафіксовано 9524 нові випадки, 177 людей померли, понад 3,1 тис. госпіталізовано

Він пояснив, що наразі світу необхідно, щоб 80-85% його населення було вакциновано від COVID-19.

"У 35 з 53 країн, які входять до Європейського регіону ВООЗ спостерігається плато по вакцинації, тобто кількість вакцинованих людей більше не росте", - зазначив глава європейського бюро ВООЗ.

Він додав, що ВООЗ провела дослідження поведінкових моделей населення, щоб зрозуміти, хто не хоче щеплюватися і з якої причини.

"Ми з'ясували, що люди не обов'язково категорично проти вакцинації. Швидше, у людей є питання, на які вони хочуть отримати відповіді. Наприклад, раніше вакцина розроблялася роками, а ця вакцина була розроблена дуже швидко, чи дійсно вона безпечна? Так, вакцини пройшли всі процедури перевірок, і вони безпечні", - резюмував Клюге.

ВООЗ (775) карантин (18172) пандемія (126) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
то есть ходить в наморднике и колоться шмурдяком надо будет и через 10 лет и через 20

что ж, это было ожидаемо
Сча антиваксеры взвоют, что не хотят умирать
Не отвлекайтесь!Не качайте мультики!Колитесь!До конца дней своих!
Сча антиваксеры взвоют, что не хотят умирать
18.10.2021 09:27 Відповісти
Вони вийдуть з пандемії, а нас так і залишать з лохдауном і Віктором Ляшко - другим Степашкою тільки вже в квадраті?...
Они не дают оленям вакцинироваться?
держат за руки не пускают вакцинироваться и носить маски.
Мыло попрятали, чтобы никто не смел мыть руки!
Навпаки! Це ви "олені" вже, я так розумію "вакцинувались". Яке щастя?! Нехай допомагає! Але! Яке вам діло, до розумних людей, що це - робити не хочуть!??
Век антиваксера не долог! Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров!
Нешановний, може вже зміните цю свою мантру, задовбали! Чи ви думаєте, що ніхто крім вас не спілкувався, з так званими "інфікованими ковідом"? Та вже у всіх був досвід, спостереження та аналіз всіх ціх маніпуляцій! Скільки б ви, не лили бруд, та не ображали противників цього експерименту, все більше людей "розплющують очі",та думать! А ви своїм ядом скоро захлинетесь!
А никто тебя не заставляет ни вакцинироваться, ни читать мои посты. Клеить ласты - личный выбор каждого антиваксера
Также можно и наоборот сказать 😉
Скажи наоборот...
Говорю,ты ж читай
Не кажіть "гоп"...
то есть ходить в наморднике и колоться шмурдяком надо будет и через 10 лет и через 20

что ж, это было ожидаемо
Не отвлекайтесь!Не качайте мультики!Колитесь!До конца дней своих!
