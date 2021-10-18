Закон про олігархів маю підписувати я. Буде подано коректний законопроєкт - зроблю це, - Разумков
Закон про олігархів має підписувати Дмитро Разумков.
Про це заявив сам ексспікер Верховної Ради в ефірі на телеканалі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.
"Його маю підписувати я. Голова Верховної Ради, згідно з рішенням Конституційного Суду, підписує законопроєкт, засвідчуючи, що це саме той текст законопроєкту, який був прийнятий у стінах Верховної Ради в той чи інший день, коли він голосувався. На момент розгляду законопроєкту №5599, так званого закону про олігархів, головою Верховної Ради був ваш покірний слуга. З огляду на це - так", - сказав він.
При цьому Разумков не впевнений, що так і станеться.
"Але ми ж бачимо, як все відбувається, як воно голосувалося, з порушенням регламенту тощо. Чому досі не підписаний - є дві перешкоди. Перша: подано 12 постанов про блокування, причому минулого тижня вони були зірвані, тому що комітет повинен був їх розглянути на пленарному тижні й не затягувати процес, але цього не сталося. Думаю, це буде десь у вівторок. Друге: парламент у тому сумбурі й непрофесійному підході, який ми бачили, коли голосувався цей законопроєкт, проголосував одночасно три правки, які суперечать одна одній. Там є і РНБО, і НАЗК, і комісія при НАЗК. Тому коли буде поданий коректний законопроєкт, я його підпишу. Але якщо комітет, який уже намагався, буде виправляти те, за що голосувала Верховна Рада, то, вибачте, це вже інша історія, причому пов'язана з кримінальною відповідальністю", - сказав він.
https://lb.ua/news/2021/09/30/495181_ruslan_stefanchuk_v_tsiy_vr_ni.html Руслан Стефанчук: «В цій ВР ні одного закону не було прийнято в повній відповідності з Регламентом. Ні одного»
"Стаття 78. Повноваження Голови Верховної Ради України
1. Голова Верховної Ради України на виконання повноважень, визначених Конституцією України:
1) веде засідання Верховної Ради з дотриманням вимог Регламенту;
3) підписує акти, прийняті Верховною Радою, чим засвідчує відповідність їх змісту прийнятим рішенням;
19) порушує перед відповідними органами, посадовими особами питання про відповідальність осіб за невиконання ними вимог, встановлених цим Регламентом, законами України "Про статус народного депутата України", "Про комітети Верховної Ради України", про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України;
25) звертається до суду з позовом про дострокове припинення повноважень народного депутата в разі невиконання ним вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності;,і т.д...."https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#Text ЗАКОН УКРАЇНИ Про Регламент Верховної Ради України
