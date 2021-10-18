УКР
Закон про олігархів маю підписувати я. Буде подано коректний законопроєкт - зроблю це, - Разумков

Закон про олігархів маю підписувати я. Буде подано коректний законопроєкт - зроблю це, - Разумков

Закон про олігархів має підписувати Дмитро Разумков.

Про це заявив сам ексспікер Верховної Ради в ефірі на телеканалі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Його маю підписувати я. Голова Верховної Ради, згідно з рішенням Конституційного Суду, підписує законопроєкт, засвідчуючи, що це саме той текст законопроєкту, який був прийнятий у стінах Верховної Ради в той чи інший день, коли він голосувався. На момент розгляду законопроєкту №5599, так званого закону про олігархів, головою Верховної Ради був ваш покірний слуга. З огляду на це - так", - сказав він.

При цьому Разумков не впевнений, що так і станеться.

"Але ми ж бачимо, як все відбувається, як воно голосувалося, з порушенням регламенту тощо. Чому досі не підписаний - є дві перешкоди. Перша: подано 12 постанов про блокування, причому минулого тижня вони були зірвані, тому що комітет повинен був їх розглянути на пленарному тижні й не затягувати процес, але цього не сталося. Думаю, це буде десь у вівторок. Друге: парламент у тому сумбурі й непрофесійному підході, який ми бачили, коли голосувався цей законопроєкт, проголосував одночасно три правки, які суперечать одна одній. Там є і РНБО, і НАЗК, і комісія при НАЗК. Тому коли буде поданий коректний законопроєкт, я його підпишу. Але якщо комітет, який уже намагався, буде виправляти те, за що голосувала Верховна Рада, то, вибачте, це вже інша історія, причому пов'язана з кримінальною відповідальністю", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми направимо на розгляд Венеціанської комісії проєкт закону про олігархів, який буде підписаний президентом, - Зеленський

+8
Вообще-то он депутат. При желании может подосрать слугам. Вопрос в том, будет ли он это делать или продастьсяв очередной раз.
Если эти твари будут грызть друг друга, я только "за".
18.10.2021 09:18 Відповісти
+8
Зелені наркомани створюють хаос, знищуючи інституції держави.
18.10.2021 09:21 Відповісти
+4
Скоро люба кухарка зможе підписувати закони, народовладдя в дії
18.10.2021 09:27 Відповісти
Дімон - ти зараз ніхто, і звати тебе ніяк. Твоя гординя все просрала.
18.10.2021 09:09 Відповісти
Вообще-то он депутат. При желании может подосрать слугам. Вопрос в том, будет ли он это делать или продастьсяв очередной раз.
Если эти твари будут грызть друг друга, я только "за".
18.10.2021 09:18 Відповісти
нет, это вы, зеплесень, все просрали. Димон давно от вас дистанцировался, и правильно сделал
18.10.2021 12:53 Відповісти
У цього теж почались фантомні болі після втрати влади )))
18.10.2021 09:18 Відповісти
Та ні. На відміну від пАпіного зеленого "юриста" він не катає істерики, а знає Закон.
18.10.2021 10:14 Відповісти
Та да.Повинен.За законом,за рішенням КСУ....BLA-BLA-BLA 😝
Вмикаємо турборежим !
https://lb.ua/news/2021/09/30/495181_ruslan_stefanchuk_v_tsiy_vr_ni.html Руслан Стефанчук: «В цій ВР ні одного закону не було прийнято в повній відповідності з Регламентом. Ні одного»
18.10.2021 09:18 Відповісти
Тобто сидіти мали б усі!
18.10.2021 09:28 Відповісти
Ні.Лише голова ВРУ.
"Стаття 78. Повноваження Голови Верховної Ради України
1. Голова Верховної Ради України на виконання повноважень, визначених Конституцією України:
1) веде засідання Верховної Ради з дотриманням вимог Регламенту;
3) підписує акти, прийняті Верховною Радою, чим засвідчує відповідність їх змісту прийнятим рішенням;
19) порушує перед відповідними органами, посадовими особами питання про відповідальність осіб за невиконання ними вимог, встановлених цим Регламентом, законами України "Про статус народного депутата України", "Про комітети Верховної Ради України", про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України;
25) звертається до суду з позовом про дострокове припинення повноважень народного депутата в разі невиконання ним вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності;,і т.д...."https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#Text ЗАКОН УКРАЇНИ Про Регламент Верховної Ради України
18.10.2021 10:39 Відповісти
Зелені наркомани створюють хаос, знищуючи інституції держави.
18.10.2021 09:21 Відповісти
Заблокований клоуном Конституційний суд - це диверсія проти держави, спровокована недієздатність однієї з гілок влади. Конституційна судова юрисдикція припинила свою роботу, у державі панує повний Законотворчий Хаос від шапіто - Квартал95, що більше схоже на спланований правовий тероризм у державі за завданням кремля
18.10.2021 11:33 Відповісти
Гібридна війна багатогранна.
18.10.2021 11:38 Відповісти
упертый или упоротый - вот в чем вопрос...
18.10.2021 09:24 Відповісти
Ха..Чет напомнило
18.10.2021 09:24 Відповісти
Скоро люба кухарка зможе підписувати закони, народовладдя в дії
18.10.2021 09:27 Відповісти
Не знаете работ Ленина? Фраза вырвана из контекста. Речь шла о образовании.
18.10.2021 09:42 Відповісти
Вариант «Любая кухарка может управлять государством», приписываемый В. И. Ленину, ему не принадлежит, но часто используется при критике социализма и советской власти. Используется также вариант «Любая кухарка должна управлять государством». Ленин имел в виду прежде всего, что даже кухарка как представитель широких масс трудящихся должна учиться управлять государством, должна быть вовлечена в государственное управление.
18.10.2021 20:46 Відповісти

Вариант «Любая кухарка может управлять государством», приписываемый В. И. Ленину, ему не принадлежит, но часто ...... Ленин имел в виду прежде всего, что даже кухарка........
18.10.2021 21:06 Відповісти
Між "повинен" і "насправді" в українському політикуму - різниця на недосяжну дистанцію; особливо - в прислуги уродів наркомана.
18.10.2021 09:28 Відповісти
Заскиглив хлопчик - забрали цукерку )
18.10.2021 09:42 Відповісти
Фантомные боли, зе-тыпил?
Тебя уже ДВА ГОДА грабит и ипёт Зелена Влада, а ты все думаешь, что то "старые боли от Порошенко".
18.10.2021 09:53 Відповісти
Закон має підписувати Беня рукою якогось зеленого Свинарчука. Йому пшієдно чия це буде рука, воно мстить за приватбанк, за укрнафту і те, що його Яценюк, Гройсман і Порошенко відірвали від сіськи України.
18.10.2021 10:04 Відповісти
Лізе "Беня" в президенти
Лізе "Беня" в президенти
Щоб забрати банк,
З ним з "кварталу"елементи,
Вова пре, мов танк.

Що робити вони знають,
"Студія" в бою,
Порошенка разом лають
Всі "палюси" в строю.

Ще є дама у запасі
В темі вже й Гордон,
Як "втирати" гарно масі,
Знає цей "Гвідон".

Вовіка "Квартал" побіг
Москалів лякати.
А Ху@ло у трясці зліг?
Щоб Рашу не здати?

Затремтіло враже військо,
Готові втікати.
Криворізьке це хлопчисько
Жарт на них спуткати.

Шиють шапку вже високу,
Щоб було всім видно,
"Гетьмана" і ззаду й збоку
Насправді ж - огидно.

Ви зробили разом браття,
Будете всі слуги...
Заберуть останнє шмаття,
"Беніні" хапуги.
10.01.2019 р.
Анатолій Березенський
18.10.2021 10:38 Відповісти
 
 