Закон про олігархів маю підписувати я. Буде подано коректний законопроєкт - зроблю це, - Разумков

Закон про олігархів має підписувати Дмитро Разумков.

Про це заявив сам ексспікер Верховної Ради в ефірі на телеканалі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Його маю підписувати я. Голова Верховної Ради, згідно з рішенням Конституційного Суду, підписує законопроєкт, засвідчуючи, що це саме той текст законопроєкту, який був прийнятий у стінах Верховної Ради в той чи інший день, коли він голосувався. На момент розгляду законопроєкту №5599, так званого закону про олігархів, головою Верховної Ради був ваш покірний слуга. З огляду на це - так", - сказав він.

При цьому Разумков не впевнений, що так і станеться.

"Але ми ж бачимо, як все відбувається, як воно голосувалося, з порушенням регламенту тощо. Чому досі не підписаний - є дві перешкоди. Перша: подано 12 постанов про блокування, причому минулого тижня вони були зірвані, тому що комітет повинен був їх розглянути на пленарному тижні й не затягувати процес, але цього не сталося. Думаю, це буде десь у вівторок. Друге: парламент у тому сумбурі й непрофесійному підході, який ми бачили, коли голосувався цей законопроєкт, проголосував одночасно три правки, які суперечать одна одній. Там є і РНБО, і НАЗК, і комісія при НАЗК. Тому коли буде поданий коректний законопроєкт, я його підпишу. Але якщо комітет, який уже намагався, буде виправляти те, за що голосувала Верховна Рада, то, вибачте, це вже інша історія, причому пов'язана з кримінальною відповідальністю", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми направимо на розгляд Венеціанської комісії проєкт закону про олігархів, який буде підписаний президентом, - Зеленський