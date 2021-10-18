У Росії шестикласник влаштував стрілянину в школі, щоб "вирішити питання з однокласницею"
У Росії шестикласник влаштував стрілянину в школі з мисливської рушниці.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє Telegram-канал "112".
Інцидент стався в селищі Сарс під Перм'ю, де 12-річний учень Дмитро Губаєв приніс у школу батьківську "Сайгу" і встиг двічі вистрілити.
В результаті ніхто не постраждав, а самого підлітка затримали.
Прибулим поліцейським Губаєв сказав, що був злий на однокласників і вчителів і приніс карабін, щоб "вирішити питання з однокласницею".
"Вночі йому приснився Бог і підказав, що треба робити", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про стрілянину в Пермському державному університеті, в результаті якої постраждали 27 осіб і вісім загинули. Вогонь відкрив 18-річний студент Тимур Бекмансуров, який при цьому теж постраждав - йому ампутували ногу. На суді він повністю визнав свою провину.
Крім того, минулого тижня в Москві 17-річний Олександр Соболєв відкрив вогонь з автомата біля школи. Коли його затримали, виявилося, що зброя була страйкбольною.
Ну, рабам оружие ни к чему.
А в некоторых вещах и хуже.
Ассортимент в магазинах запредельный. Катсапам такое и не снилось.
Единственное, чего нельзя - боевые короткостволы и автоматический режим в карабинах.
Все остальное - только по размеру кошелька.
Или вы из "этих"?
у нас даже луки для спорта полулегальны(!) в то время когда во всех(!) странах европы и даже рф они свободны к ношению(транспортировке) даже на улице.
попробуй купи нож нормальный для леса, или даже оружие для самозащиты. Что, нельзя, только ружье можно? и то только в разобранном виде в сейфе хранить? кучу справок включая военкомат пройти? а потом та же самая ипанина каждые 3 года?
Плюс отсутсвие закона о самом оружии, дающее право мвд выдавать стволы как "награду" своим людям прям кормушка для коорупции. Некоторые депутаты(их и так все знают) являются действующими владельцами "наградных" пулеметов(с автоматическим режимом, т к другого там нет) !
И ЭТО вы называете нормальным законодательством?
1. Не из "мвд".
2. Нет ничего проще, чем собрать бумажки на оформление зеленки. В той же Испании принеси рекомендации минимум от трех стрелков Испанской стрелковой ассоциации.
У нас только 127/о, страховка, курсы на полчаса в Ибисе, рапорт участкового, что сейф видел. Все.
Никаких военкоматов (а что, проблема с военкоматом? Уклонист?)
3. В каком разобранном виде? Как можно быть настолько лузером? Откуда вы такие беретесь?
Сейф - от детей. Все. Держи рядом с собой - кто может запретить?
Нехрен путать право на самооборону с правом на оружие. Это разные вещи.
Случится - положу всех. И бандитов, и ментов, что придут арестовывать за превышение.
Все просто. Судьба.
Для 127/о военкомат не нужен. У меня никогда не требовали.
Местечковые требования психиатра - противозаконны.
Я знаю, зачем так иногда делают. Мол, обосновать, если "ограниченно годен".
Ну да. Ругаться с психиатром - себе дороже ))
И в чем проблема? Военного билета нет?
Отправляйся в любую частную клинику, что на сайте указывает выдачу этих справок. Цена вопроса - 400 грн. и 5 минут времени.
Это дешевле, чем делать два сертификата у психиатра с наркологом (каждая по 140, кажется), а потом ехать менять в поликлинику. Еще 200 грн. И очередь.
И пергидролевые врачихи с дурацкими вопросами ))
Пример
https://www.medspravki.kiev.ua/novosti/10-meditsinskaya-spravka-na-oruzhie-044-575-93-51-044-331-33-30-098-03-948-03-063-181-52-25?gclid=CjwKCAjw2bmLBhBREiwAZ6ugowzX8EoKWsad0cBo4XDxn6QmWtk9W_2zq-rIsy9w5rUhU9YxDCcTPhoCJBUQAvD_BwE
===========
Не представляю себя невооруженным. И не понимаю взрослых, адекватных, непьющих, не судимых по тяжким мужчин, не имеющих легального огнестрела. Это примерно как без мобильного телефона. Ну вот как? )))
Що усі?
Ні, тільки двое.
Та, це таке.
Не надо ЦензорНет выискивать мелкие блошки в жизни великой России.
С такой надеждой открвывал новость. И, на тебе, как тряпкой в рожу. В результате никто не пострадал, а сам подросток Источник:
Для таких новостей нужно установить барьер. Хотя бы 10 ...... личностей.
За меньшее и не отвлекать нас.