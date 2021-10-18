У Росії шестикласник влаштував стрілянину в школі, щоб "вирішити питання з однокласницею"

У Росії шестикласник влаштував стрілянину в школі з мисливської рушниці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє Telegram-канал "112".

Інцидент стався в селищі Сарс під Перм'ю, де 12-річний учень Дмитро Губаєв приніс у школу батьківську "Сайгу" і встиг двічі вистрілити.

В результаті ніхто не постраждав, а самого підлітка затримали.

Прибулим поліцейським Губаєв сказав, що був злий на однокласників і вчителів і приніс карабін, щоб "вирішити питання з однокласницею".

"Вночі йому приснився Бог і підказав, що треба робити", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про стрілянину в Пермському державному університеті, в результаті якої постраждали 27 осіб і вісім загинули. Вогонь відкрив 18-річний студент Тимур Бекмансуров, який при цьому теж постраждав - йому ампутували ногу. На суді він повністю визнав свою провину.

Крім того, минулого тижня в Москві 17-річний Олександр Соболєв відкрив вогонь з автомата біля школи. Коли його затримали, виявилося, що зброя була страйкбольною.