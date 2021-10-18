"Слуга народу" на сьогоднішньому засіданні фракції обговорить проєкт держбюджету на 2022 рік, - Палійчук

Фракція "Слуга народу" обговорить на засіданні в понеділок проєкт держбюджету на 2022 рік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомила речниця фракції Юлія Палійчук.

"У понеділок, 18 жовтня, о 19:00 відбудеться засідання фракції "Слуг народу". Серед питань порядку денного - обговорення проєкту державного бюджету на 2022 рік", - написала Палійчук.

Раніше повідомлялося, що Рада планує найближчої середи, 20 жовтня, розглянути в першому читанні проєкт держбюджету на 2022 рік.

