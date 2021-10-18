УКР
"Слуга народу" на сьогоднішньому засіданні фракції обговорить проєкт держбюджету на 2022 рік, - Палійчук

Фракція "Слуга народу" обговорить на засіданні в понеділок проєкт держбюджету на 2022 рік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомила речниця фракції Юлія Палійчук.

"У понеділок, 18 жовтня, о 19:00 відбудеться засідання фракції "Слуг народу". Серед питань порядку денного - обговорення проєкту державного бюджету на 2022 рік", - написала Палійчук.

Раніше повідомлялося, що Рада планує найближчої середи, 20 жовтня, розглянути в першому читанні проєкт держбюджету на 2022 рік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков про свою відставку: Зі "слугами народу" велися жорсткі дискусії, зокрема, в Офісі Президента

бюджет (3081) держбюджет (2485) Слуга народу (2847)
18.10.2021 09:25 Відповісти
18.10.2021 09:28 Відповісти
это очень страшно когда эти Сн что то обсуждают и делают они как их лидер бедоносцы не ждите ничего хорошего
18.10.2021 09:29 Відповісти
Для вас это не бюджет, а общак.
18.10.2021 09:35 Відповісти
А бюджет за что, он же ничего плохого вам не сделал ?!
18.10.2021 09:45 Відповісти
18.10.2021 09:46 Відповісти
18.10.2021 09:51 Відповісти
 
 