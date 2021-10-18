УКР
Новини Відставка Разумкова
3 883 18

Разумков про свою відставку: Зі "слугами народу" велися жорсткі дискусії, зокрема, в Офісі Президента

До голосування за зняття спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова з депутатами від монобільшості велися жорсткі розмови.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Разумков заявив в ефірі "Україна 24".

"Наступного дня після того, як відбулося голосування, до мене підійшла велика кількість колег із монобільшості й, скажімо так, вибачалися за ту "зелену" кнопку, яку вони натиснули. А до цього з ними велися "дискусії" достатньо жорсткі - в різних інституціях, зокрема, в Офісі президента. Це ж не є таємницею - про це і в кулуарах всі говорять, і не лише в кулуарах. Я собі ніколи не дозволяв викликати когось із депутатів у кабінет і якось переконувати в такий, м'яко кажучи, ненормальний, на мій погляд, спосіб", - сказав ексспікер.

Нагадаємо, 7 жовтня Рада відправила Разумкова у відставку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон про олігархів маю підписувати я. Буде подано коректний законопроєкт - зроблю це, - Разумков

Автор: 

ВР (15193) відставка (1485) Разумков Дмитро (1528) Слуга народу (2847)
Топ коментарі
+16
Дима , не надо скулить, ты знал в какую крысиную помойку лезешь.
18.10.2021 09:37 Відповісти
+15
Ну і обрали владу ідіоти під час війни.
18.10.2021 09:40 Відповісти
+10
Одно и тоже скулит которую неделю, все равно забудут о нем если денег у Ахметова не выпросит.
18.10.2021 09:39 Відповісти
Дима , не надо скулить, ты знал в какую крысиную помойку лезешь.
18.10.2021 09:37 Відповісти
"ЖАБОГАДЮКІНГ " - як він є !!!
18.10.2021 09:46 Відповісти
И не говори.
Коломойский? Не, не слышал. Поверил в клоуна - президента. Не, ну а че? В сериале вон как он их ... одной левой!
18.10.2021 10:30 Відповісти
Одно и тоже скулит которую неделю, все равно забудут о нем если денег у Ахметова не выпросит.
18.10.2021 09:39 Відповісти
Ну і обрали владу ідіоти під час війни.
18.10.2021 09:40 Відповісти
Ти за Порошенка?
18.10.2021 10:11 Відповісти
Не вгадав.
18.10.2021 10:16 Відповісти
не ображайте ідіотів порівнюючи їх з тою тупоголовими пропі.даросійськими імбецилами що голосували за зелупу та його презекоМанду
18.10.2021 11:41 Відповісти
Кто-то видел хоть в одном ток-шоу, или интервью нормально дискутирующего моносбродовца? А это самые "умные" из них. О какой дискуссии Разумков вообще говорит?
18.10.2021 09:40 Відповісти
Все кто долез до корыта власти, так не хочется от него отрываться.
18.10.2021 09:40 Відповісти
Таки да, от корыта власти не шибко хоцццца Димону отрывать рыльце, хотя у его выводка и свое имеется, но властное побольшее будя, аднакось 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
18.10.2021 09:52 Відповісти
Вони прийшли "прибарахлиться", їх шеф привів на велику сцену.
18.10.2021 11:10 Відповісти
Дали підсрачника засланому козачку - шо ж ти зробиш
18.10.2021 09:57 Відповісти
Да конечно святоша,пропихнул закон против малого бизнеса переписанный у путина наверное папа римский,а не ты.
18.10.2021 10:07 Відповісти
боже, как жалко ломбардщика... был с охраной и на иждивении у государства а теперь все за свой счет....печалька у димона
18.10.2021 10:29 Відповісти
С "баранами" никто не дискутирует.Немного денег на пиво и жратву и "бараны" довольно блеют то,что нужно пастуху из ОП.
18.10.2021 11:06 Відповісти
Дмирик -тобі свідомому ригу і не знати про це? - не вірю!!!

Закатай вату і бігом з Ляшко,Смешко, Яценюком і Гройсманом корчити розумні пики у Ахметова.

18.10.2021 11:21 Відповісти
Якщо дійсно такі депутати вибачалися за результат свого голосування, то їх поведінка схожа на поведінку насравшого під чужими дверима і попрохавшого у господаря бумажку, підтерти зад.
18.10.2021 13:35 Відповісти
 
 