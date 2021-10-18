Разумков про свою відставку: Зі "слугами народу" велися жорсткі дискусії, зокрема, в Офісі Президента

До голосування за зняття спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова з депутатами від монобільшості велися жорсткі розмови.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Разумков заявив в ефірі "Україна 24".

"Наступного дня після того, як відбулося голосування, до мене підійшла велика кількість колег із монобільшості й, скажімо так, вибачалися за ту "зелену" кнопку, яку вони натиснули. А до цього з ними велися "дискусії" достатньо жорсткі - в різних інституціях, зокрема, в Офісі президента. Це ж не є таємницею - про це і в кулуарах всі говорять, і не лише в кулуарах. Я собі ніколи не дозволяв викликати когось із депутатів у кабінет і якось переконувати в такий, м'яко кажучи, ненормальний, на мій погляд, спосіб", - сказав ексспікер.

Нагадаємо, 7 жовтня Рада відправила Разумкова у відставку.

