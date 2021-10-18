УКР
Новини
7 431 51

Кум Путіна Медведчук - Зеленському: Я громадянин України, обмін у Росію не цікавить

Кум Путіна Медведчук - Зеленському: Я громадянин України, обмін у Росію не цікавить

Підозрюваний у державній зраді нардеп ОПЗЖ Віктор Медведчук заявив, що у нього тільки українське громадянство.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві політика на сайті ОПЗЖ.

"У мене не було і немає іншого громадянства, крім українського. Я - громадянин України і буду ним", - заявив він.

Медведчук вважає, що на нього чиниться "незаконний тиск", а Зеленський у своїй заяві порушив принцип презумпції невинності.

"Упевнений у своїй невинності і буду боротися за відновлення справедливості і торжество закону, а також за притягнення до кримінальної відповідальності всіх тих, хто займається злочинною організацією політично мотивованого кримінального переслідування і пред'явленням мені незаконних звинувачень.

Читайте також: Завдання Банкової - створити всі умови для об'єктивного та неупередженого судочинства, - Никифоров про справу Медведчука

Те, що Президент, ігноруючи конституційний принцип презумпції невинуватості, дозволяє собі міркувати про обмін, наочно демонструє, в яку правову і моральну прірву впала Україна, і фактично свідчить, що країна припинила своє існування як правова держава.

Крім того, вважаю, що Президенту не варто обтяжувати себе розглядом питання про обмін. Ця ідея неспроможна, і вона мене абсолютно не цікавить", - зазначив він.

Нагадаємо, 8 жовтня голові політради ОПЗЖ Віктору Медведчук повідомили про підозру у новій справі про державну зраду і фінансування тероризму. Прокуратура хотіла відправити його під арешт, як альтернативу пропонувала заставу в 1 млрд грн.

12 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня.

Автор: 

громадянство (1093) Зеленський Володимир (25227) Медведчук Віктор (1717) обмін (1272)
Топ коментарі
+7
Если бы это падло реально знало, что ему светят нары у параши,то не выделывалось бы. Ну а так конечно герой. Узник совести всратый.
показати весь коментар
18.10.2021 09:46 Відповісти
+6
Жаба гадюку
показати весь коментар
18.10.2021 09:43 Відповісти
+6
Сепар ты, а не украинец.
показати весь коментар
18.10.2021 09:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Жаба гадюку
показати весь коментар
18.10.2021 09:43 Відповісти
Едала
показати весь коментар
18.10.2021 09:51 Відповісти
Яка там жаба ы гадюка, вони жаби одного болота, обоє вороги України. Нарколига все робить по завданню *****, просто сциться і виконує його побажання поволі, тому що 25% можуть око на сраку натягнути, 73% хера його будуть захищати
показати весь коментар
18.10.2021 12:26 Відповісти
Только конченное быдло считает что власть не "крутит кино"
показати весь коментар
18.10.2021 09:44 Відповісти

Можете только расстрелять по закону военного времени и не более.
показати весь коментар
18.10.2021 09:45 Відповісти
Если бы это падло реально знало, что ему светят нары у параши,то не выделывалось бы. Ну а так конечно герой. Узник совести всратый.
показати весь коментар
18.10.2021 09:46 Відповісти
это договорняк
показати весь коментар
18.10.2021 09:47 Відповісти
Серых, злобных волков берут такие же ужасные собаки волкодавы. А не диванные мопсы.
Против юриста Медведчука должна выступать беззубая (зубы протёрли) команда юристов. Где она? А кого мы видим министр МВД, Генпрокурор? Президент, который надеется на обмен. Типа само рассосалось.
Всё правильно Медведчук говорит - нет на него управы.
показати весь коментар
18.10.2021 09:53 Відповісти
Не хвилюйся Зеля віддавав за паребрік і громадян України.
показати весь коментар
18.10.2021 09:46 Відповісти
Цемах тому підтвердження!
показати весь коментар
18.10.2021 11:54 Відповісти
умыл нелоха)
показати весь коментар
18.10.2021 09:47 Відповісти
не України а Малоросії...
показати весь коментар
18.10.2021 09:49 Відповісти
Сепар ты, а не украинец.
показати весь коментар
18.10.2021 09:50 Відповісти
Он кусок говна.
показати весь коментар
18.10.2021 12:23 Відповісти
По доку ментам и Кива гражданин Украины, а по факту недоработка спецслужб или нет команды сверху.
показати весь коментар
18.10.2021 09:51 Відповісти
Кащей "кристально честнейший человек и украинец до глубины кости"... закройте его в погреб и пусть не вякает.
показати весь коментар
18.10.2021 09:53 Відповісти
Ага, тіпа не хоче )))
показати весь коментар
18.10.2021 09:53 Відповісти
Та сажайте этого фраерка на пожизненное! А то сидит на домашнем аресте ещё и куражится ****!
показати весь коментар
18.10.2021 09:55 Відповісти
на пожизненное в домашнем особняке ? вы что изверг, нельзя же так ?
показати весь коментар
18.10.2021 10:00 Відповісти
Пусть сидит в украинской тюрьме, патриот.
показати весь коментар
18.10.2021 09:55 Відповісти
Чому проти громадян України Медведчука, Коломойського, Зеленського не порушуються справи по суті злочинів, які вони здійснили. Приводів більш ніж вдосталь.
показати весь коментар
18.10.2021 09:55 Відповісти
хоть он и враг, но тут он формально прав. Необходимо соблюдать закон, даже в отношении такое субъекта как медведчук
показати весь коментар
18.10.2021 09:58 Відповісти
Мертвечука не для того сюда засылали...

показати весь коментар
18.10.2021 10:13 Відповісти
просто Мертвечук козломордым в Москве не нужен) Поэтому никто его обменивать не будет
показати весь коментар
18.10.2021 10:15 Відповісти
Это первый облом украинской власти с Медведчуком. И в конечном итоге ничего не будет. У этого дела нет судебной перспективы.
показати весь коментар
18.10.2021 10:21 Відповісти
Ну, те, що, мовляв, в нього "не было и нет другого гражданства, кроме украинского" - це він бреше...
Але головна проблема полягає в іншому: він - касапське падло. Втім, Зе-клоун - не менше падло.
показати весь коментар
18.10.2021 10:25 Відповісти
1 Для того чтобы освобождать наших заложников, необходимо иметь "обменный фонд"
2 Для того чтобы иметь обменный фонд необходимо вести активную разведывательную и диверсионную деятельность. Причем не только на фронте и в ОРДЛО, но и ловить шпионов в Украине.
3 Для того чтобы выполнить п.2 необходимо быть патриотом, президентом, главнокомандующим, приоритетно заниматься Армией, разведкой и контрразведкой,иметь Службу Безопасности, а не службуб бабла и т.п.
А т.к. у нас вместо всего этого клоун, то оно придумало "гениальный" ход: Можно никуя не делать, а взять и поменять Медведчука на всех. (так сказать, "и рыбку съесть и ....")
показати весь коментар
18.10.2021 10:27 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 10:31 Відповісти
Кажется Зеленский испугался того что натворил. Какой обмен. Что он вообще несет.
показати весь коментар
18.10.2021 10:32 Відповісти
Кучмисты Леонид Данилыча, это Ылита УРКАины..., Ведмедчук сидел,Индюкович сидел....не сидел тьолько Зеля....
показати весь коментар
18.10.2021 10:35 Відповісти
мертвяк развлекается в зелёном шапито
показати весь коментар
18.10.2021 10:40 Відповісти
Адвокат и не стал миллиардером... долларовым...агентом КГБ Витю сделала сама система советская.....,а вот откуда миллиарды долларов посыпались на голову этого Штирлитца вопрос интересный
показати весь коментар
18.10.2021 10:41 Відповісти
сидел бы в кутузке., а так ...
показати весь коментар
18.10.2021 10:42 Відповісти
нас, очень даже интересует. Правда тебя бы туда отправить в виде собачьего корма, но такое уже
показати весь коментар
18.10.2021 10:47 Відповісти
Слышишь кум *****, а тебя вообще кто то спрашивает - что ты хочешь а что не хочешь??? В товарняк погрузим и поедешь ты гнойный в Пермский край там тебе ***** квартиру в бараке даст как куму! Нам главное сколько за тебя путлер наших пацанов отдаст а твои желания себе в жопу забей! Украинец он, мля…
показати весь коментар
18.10.2021 10:56 Відповісти
Никакой Путин никаких пацанов за Медведчука не даст, бросьте эти фантазии. Для России Медведчук отработанный материал, он там никому не нужен.
показати весь коментар
18.10.2021 12:08 Відповісти
Людмила а за Оксану путлер даст что нибудь
показати весь коментар
18.10.2021 12:22 Відповісти
Путин человек неженатый, может и соблазнился бы оксаниными прелестями.
показати весь коментар
18.10.2021 13:06 Відповісти
Вот и я думаю что путлер только из за этой самой Оксаны согласился на кумовство. А мертвечук с его кислой рожейтут совсем не при делах…. И нефтяную скважину путлер этой самой Оксане подарил а не её муженьку. Так что если менять на наших пацанов то только вместе с Оксаной за неё больше дадут! Как я прав?
показати весь коментар
18.10.2021 13:41 Відповісти
Ще би, в Дрогобицькій виправній колонії № 40 значно комфортніше ніж "Перм−36" - виправно-трудовії колонії суворого режиму для засуджених за «особливо небезпечні державні злочини» в селищі Кучино Чусовського району Пермської області, куди ця мразь разом з прокуром відправив Стуса..
показати весь коментар
18.10.2021 11:33 Відповісти
Мертвечук конечно еще та сволочь. Но нашей власти он не по зубам.
Я думаю, с его арестом какая то многоходовка.
показати весь коментар
18.10.2021 11:47 Відповісти
Какой ты наивный)))) При желании все можно оформить в один миг...ПРИ ЖЕЛАНИИ, которого очевидно нет и все это делается для показухи и отвлечения внимания .
Тебе знакомы такие высказывания: "Был бы человек, а статья найдётся" или "Отсутствие у вас судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."???
показати весь коментар
18.10.2021 12:05 Відповісти
100% многоходовка!
Как минимум, пройдет суд, его оправдают. После этого, больше никогда не имеют права судить по этим преступлениям. Становится белым и пушистым.
показати весь коментар
19.10.2021 09:31 Відповісти
Сперва пусть объяснит, как будучи сыном осужденного предателя ему удалось поступить и закончить юридический вуз в то время, когда для таких это было невозможно от слова "совсем"? Даже дальние родственники, осужденные по более мягким статьям, навсегда лишали возможности поступить в юридический вуз, служить в мвд, кгб, погранвойсках и тд.
показати весь коментар
18.10.2021 11:55 Відповісти
Кум йому пояснив що, Ростов не гумовий і не для того йому виділялася допомога аби там маєток купувати. Доведеться Медведчуку або робити "руSSкую весну ІІ" або сидіти в українській тюрмі за витрачені марно московські кошти.
показати весь коментар
18.10.2021 11:55 Відповісти
Так профессионально...с привычной быстротой... зеля не упустил случая облажаться ...
показати весь коментар
18.10.2021 12:04 Відповісти
срочно обменять вместе с усиком и ломаченко )))
показати весь коментар
18.10.2021 12:25 Відповісти
Я бы вместе с мертвечуком отдал бы зельца, ермака шифер каломыйского и всех слуг впридачу. Всеравно от хитрожопого кагала Украине толку никакого только вред!
показати весь коментар
18.10.2021 12:25 Відповісти
Ну тогда "вышка", за измену Родине в процессе антитеррористической операции.
показати весь коментар
18.10.2021 12:35 Відповісти
 
 