Кум Путіна Медведчук - Зеленському: Я громадянин України, обмін у Росію не цікавить

Підозрюваний у державній зраді нардеп ОПЗЖ Віктор Медведчук заявив, що у нього тільки українське громадянство.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві політика на сайті ОПЗЖ.

"У мене не було і немає іншого громадянства, крім українського. Я - громадянин України і буду ним", - заявив він.

Медведчук вважає, що на нього чиниться "незаконний тиск", а Зеленський у своїй заяві порушив принцип презумпції невинності.

"Упевнений у своїй невинності і буду боротися за відновлення справедливості і торжество закону, а також за притягнення до кримінальної відповідальності всіх тих, хто займається злочинною організацією політично мотивованого кримінального переслідування і пред'явленням мені незаконних звинувачень.

Читайте також: Завдання Банкової - створити всі умови для об'єктивного та неупередженого судочинства, - Никифоров про справу Медведчука

Те, що Президент, ігноруючи конституційний принцип презумпції невинуватості, дозволяє собі міркувати про обмін, наочно демонструє, в яку правову і моральну прірву впала Україна, і фактично свідчить, що країна припинила своє існування як правова держава.

Крім того, вважаю, що Президенту не варто обтяжувати себе розглядом питання про обмін. Ця ідея неспроможна, і вона мене абсолютно не цікавить", - зазначив він.

Нагадаємо, 8 жовтня голові політради ОПЗЖ Віктору Медведчук повідомили про підозру у новій справі про державну зраду і фінансування тероризму. Прокуратура хотіла відправити його під арешт, як альтернативу пропонувала заставу в 1 млрд грн.

12 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня.