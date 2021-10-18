Кум Путіна Медведчук - Зеленському: Я громадянин України, обмін у Росію не цікавить
Підозрюваний у державній зраді нардеп ОПЗЖ Віктор Медведчук заявив, що у нього тільки українське громадянство.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві політика на сайті ОПЗЖ.
"У мене не було і немає іншого громадянства, крім українського. Я - громадянин України і буду ним", - заявив він.
Медведчук вважає, що на нього чиниться "незаконний тиск", а Зеленський у своїй заяві порушив принцип презумпції невинності.
"Упевнений у своїй невинності і буду боротися за відновлення справедливості і торжество закону, а також за притягнення до кримінальної відповідальності всіх тих, хто займається злочинною організацією політично мотивованого кримінального переслідування і пред'явленням мені незаконних звинувачень.
Те, що Президент, ігноруючи конституційний принцип презумпції невинуватості, дозволяє собі міркувати про обмін, наочно демонструє, в яку правову і моральну прірву впала Україна, і фактично свідчить, що країна припинила своє існування як правова держава.
Крім того, вважаю, що Президенту не варто обтяжувати себе розглядом питання про обмін. Ця ідея неспроможна, і вона мене абсолютно не цікавить", - зазначив він.
Нагадаємо, 8 жовтня голові політради ОПЗЖ Віктору Медведчук повідомили про підозру у новій справі про державну зраду і фінансування тероризму. Прокуратура хотіла відправити його під арешт, як альтернативу пропонувала заставу в 1 млрд грн.
12 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня.
Можете только расстрелять по закону военного времени и не более.
Против юриста Медведчука должна выступать беззубая (зубы протёрли) команда юристов. Где она? А кого мы видим министр МВД, Генпрокурор? Президент, который надеется на обмен. Типа само рассосалось.
Всё правильно Медведчук говорит - нет на него управы.
Але головна проблема полягає в іншому: він - касапське падло. Втім, Зе-клоун - не менше падло.
2 Для того чтобы иметь обменный фонд необходимо вести активную разведывательную и диверсионную деятельность. Причем не только на фронте и в ОРДЛО, но и ловить шпионов в Украине.
3 Для того чтобы выполнить п.2 необходимо быть патриотом, президентом, главнокомандующим, приоритетно заниматься Армией, разведкой и контрразведкой,иметь Службу Безопасности, а не службуб бабла и т.п.
А т.к. у нас вместо всего этого клоун, то оно придумало "гениальный" ход: Можно никуя не делать, а взять и поменять Медведчука на всех. (так сказать, "и рыбку съесть и ....")
Я думаю, с его арестом какая то многоходовка.
Тебе знакомы такие высказывания: "Был бы человек, а статья найдётся" или "Отсутствие у вас судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."???
Как минимум, пройдет суд, его оправдают. После этого, больше никогда не имеют права судить по этим преступлениям. Становится белым и пушистым.