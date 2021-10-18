УКР
Лікар Кіпшидзе про стан здоров'я Саакашвілі: Йому важко пересуватися. Потрібно скликати консиліум

Лікар Кіпшидзе про стан здоров'я Саакашвілі: Йому важко пересуватися. Потрібно скликати консиліум

Після 17 днів голодування Міхеілу Саакашвілі важко пересуватися, однак поки що він не потребує госпіталізації.

Про це заявив особистий лікар експрезидента Грузії Ніколоз Кіпшидзе, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на портал "Новости – Грузия".

Після відвідин Саакашвілі в тюрмі Кіпшидзе рекомендував вже в понеділок провести консиліум з приводу стану здоров'я колишнього глави держави.

"Його моральний стан хороший. Але він відчуває слабкість, він блідий, йому важко пересуватися. Однак його стан поки не вимагає госпіталізації. Моя порада і рекомендація - скликати консиліум раніше, ніж у вівторок", - сказав Кіпшидзе.

Водночас, як наголошується, лікарі які повинні обговорити стан Саакашвілі, планують відвідати його у вівторок.

+12
Да ладно, худенькие старушки спокойно выдерживают строгий пост 40 дней на одних просфирах и воде, а тут здоровенный лось 2 недели на мёде и соках только прожил и уже помирает.

18.10.2021 09:47 Відповісти
18.10.2021 09:47 Відповісти
+12
куда ему в камере передвигаться? хай сидит на шконке
18.10.2021 09:48 Відповісти
+7
У Йульки осталась коляска. Пусть не жмет и отправит Мышку. Все поймут и оценят.

18.10.2021 09:50 Відповісти
18.10.2021 09:50 Відповісти
Рехформи в опасності.

Міхо, як не державному діячу, а простій людині, одуження.
18.10.2021 09:45 Відповісти
Та он и не больной. Это такая тенденция у публичных людей. Вот попади ты на кичу - голодай не голодай, дуркуй шо заболел - кому ты нужен?
18.10.2021 09:52 Відповісти
Так он похудел, или наоборот? Шота они темнят с матрасом.
18.10.2021 09:45 Відповісти
срочно в Шарите везите... а потом снова на кичу....
18.10.2021 09:46 Відповісти
Да ладно, худенькие старушки спокойно выдерживают строгий пост 40 дней на одних просфирах и воде, а тут здоровенный лось 2 недели на мёде и соках только прожил и уже помирает.
18.10.2021 09:47 Відповісти
Так здоровенный лось просто не привык так питаться, вот теперь и помирает как Карлсон...
18.10.2021 10:11 Відповісти
куда ему в камере передвигаться? хай сидит на шконке
18.10.2021 09:48 Відповісти
Под шконкой.
18.10.2021 09:54 Відповісти
У Йульки осталась коляска. Пусть не жмет и отправит Мышку. Все поймут и оценят.
18.10.2021 09:50 Відповісти
Добейте его чтоб не мучился! Вместе с украинской шлюхой!
18.10.2021 09:52 Відповісти
Ломает?
Вот это просил ему передать вот это
18.10.2021 09:54 Відповісти
И Корбан с Рудьковским передают.
18.10.2021 09:59 Відповісти
Ау.Лизка Ясько!Бросай своих зеленожопых друганов в Раде,прячь в рукава чурчхелу,насыпь в грелку борща и лети спасать любимого,а то у твоего Карлсона пропеллер прокручивается и ему трудно передвигаться.И еще грузинский Чарльз Хайдер стал очень бледен.
18.10.2021 10:05 Відповісти
Звичайно, що йому важко пересуватись. Спробуйте сходити в магазин, перебуваючи у тюремній камері.
18.10.2021 10:09 Відповісти
пиждежж))шашлыки жрет какие передвиги
18.10.2021 10:26 Відповісти
Йульку давно бачив? Як там вона, на костилях? При смерті? Чи скаче як коза?
18.10.2021 11:56 Відповісти
Не разводи антисемитизм. Будь толерантен !
18.10.2021 12:38 Відповісти
Юльке иеббальник на черепушку так натянуло, шо не узнать.
Круговая подтяжка. И круговая порука.
18.10.2021 12:37 Відповісти
Кажуть, що Саакашвілі раніше вживав психотропні речовини, тепер до них доступу не має, от здоров"я погіршилось
18.10.2021 16:58 Відповісти
кацапы и из прихвостни, ворюги с прихлебателями рады этой новости.
18.10.2021 20:37 Відповісти
 
 