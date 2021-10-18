Лікар Кіпшидзе про стан здоров'я Саакашвілі: Йому важко пересуватися. Потрібно скликати консиліум

Після 17 днів голодування Міхеілу Саакашвілі важко пересуватися, однак поки що він не потребує госпіталізації.

Про це заявив особистий лікар експрезидента Грузії Ніколоз Кіпшидзе, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на портал "Новости – Грузия".

Після відвідин Саакашвілі в тюрмі Кіпшидзе рекомендував вже в понеділок провести консиліум з приводу стану здоров'я колишнього глави держави.

"Його моральний стан хороший. Але він відчуває слабкість, він блідий, йому важко пересуватися. Однак його стан поки не вимагає госпіталізації. Моя порада і рекомендація - скликати консиліум раніше, ніж у вівторок", - сказав Кіпшидзе.

Водночас, як наголошується, лікарі які повинні обговорити стан Саакашвілі, планують відвідати його у вівторок.

