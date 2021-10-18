УКР
18

Суд у Гаазі щодо захоплення українських кораблів: можливі три варіанти подальшого розвитку подій, - МЗС

В Арбітражному суді в Гаазі завершилися попередні слухання у справі України проти Росії щодо затримання РФ українських військово-морських кораблів і членів їхніх екіпажів 25 листопада 2018 року у Чорному морі.

Про деталі слухань, які тривали чотири дні, і позицію сторін розповіла директорка департаменту міжнародного права МЗС України Оксана Золотарьова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.ua.

Так, від України були присутні представники Міністерства закордонних справ, військово-морських сил, а також юридичні радники зі Сполучених Штатів, Нідерландів, Франції.

Суд у Гаазі щодо захоплення українських кораблів: можливі три варіанти подальшого розвитку подій, - МЗС 01

Делегація України в Арбітражному суді Гааги

За словами Золотарьової, сторони висловили свої позиції й тепер протягом пів року очікують рішення суду щодо юрисдикції. Справу або закриють, або почнуть слухати по суті. Або можливий третій варіант ㅡ об’єднають розгляд юрисдикції та справи по суті.

"Наша позиція дуже проста. Ми наголошуємо на тому, що коли наші кораблі вже поверталися в Одесу до місця дислокації, вони були затримані, потім почалось кримінальне переслідування. І все це, на нашу думку, є порушенням принципу імунітету військових кораблів, який є дуже важливим та користується повагою усього світу", — зазначила Оксана Золотарьова.

Вона додала, що Росія порушивши цей імунітет, порушила і суверенні права України та права наших військовослужбовців, а тому має бути притягнена до відповідальності.

Золотарьова наголосила на тому, що досі відкрита справа проти моряків в Росії грає Україні на руку: "Ми це трактуємо, як продовження порушення прав України та моряків".

Також читайте: Суд у Гаазі розпочне розгляд справи про захоплення Росією українських катерів 11 жовтня, - Кулеба

Російська сторона, за словами Золотарьової, наголошувала на кількох зауваженнях, просила їх підтримати і закрити справу, як таку, що не має юрисдикції.

"Вони наголошували на тому, що інцидент стосується військової діяльності та не може слухатися арбітражним судом. Ми ж наголошуємо на тому, що наші кораблі здійснювали мирний прохід і були затримані, їх судили і ще досі не закрили справи проти них. І це означає, що росіяни здійснюють правоохоронну діяльність, а не військову", — розповіла Золотарьова.

Ще одне зауваження РФ стосувалось того, що нібито кораблі "Бердянськ" та "Яни Капу" були затримані в територіальному морі до 12 мильної зони, а тому на них в повному обсязі не розповсюджується імунітет.

Україна ж наголосила на тому що, по-перше, це питання стосується розгляду справи по суті, а по-друге, за свідченнями наших моряків вони вже перетнули 12-мильну зону.

Окрім цього Росія наголошувала на тому, що нібито цей Арбітраж не може ухвалювати рішення щодо того, що РФ не виконала своєчасно рішення міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 року, а Україна нібито не виконала всі досудові процедури спору.

Україна проти цього заперечувала. "Ми ж своєчасно все виконали та запрошували РФ приєднатися до обговорення", — зазначила Золотарьова.

За її словами, Україна налаштована позитивно, але не береться робити будь-яких прогнозів. Після рішення щодо юрисдикції слухання по суті можуть тривати декілька років.

Також читайте: Справа про захоплення Росією українських кораблів в Керченській протоці: питання юрисдикції суду вирішать через кілька місяців

25 листопада 2018 року біля Керченської протоки у Чорному морі російські військові захопили українські катери "Бердянськ", "Нікополь", буксир "Яни Капу" та 24-х членів екіпажу — 22 моряків та 2 представників СБУ.

9 місяців українців утримували в російських тюрмах, не визнаючи військовополоненими, попри зобов’язання Міжнародного трибуналу з морського права негайно відпустити військових.

Після тривалих переговорів, моряків повернули до України в рамках великого обміну полоненими. Згодом Росія повернула і судна. Однак кримінальну справу щодо моряків у РФ досі не закрили.

В Арбітражному трибуналі ООН слухатимуть справу України проти РФ щодо незаконного затримання українських військових кораблів та членів екіпажу.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року біля берегів окупованого Криму російські прикордонники обстріляли і захопили три українські військові кораблі, а також затримали 24 моряків. Військовослужбовців обвинуватили в незаконному перетині кордону Росії (покарання за цією статтею передбачає до шести років ув'язнення).

Міжнародний трибунал із морського права 25 травня 2019 року зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків і дати їм змогу повернутися в Україну, а також повернути кораблі.

Читайте також: Україна задавить Росію в суді в Гаазі красиво та згідно з міжнародним правом, - Кулеба

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, під час якого, зокрема, були звільнені 24 полонені моряки.

18 листопада 2019 прку в акваторії Чорного моря РФ передала Україні катери "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу". 20 листопада вони прибули в порт Очаків.

Арбітраж у Гаазі 11 жовтня 2021 року розпочав слухання у справі України проти Росії про затримання в листопаді 2018 року українських військових кораблів і моряків. Слухання стосуються попередніх заперечень, поданих російською стороною.

Гаага (318) Керченська протока (360) корабель (1622) МЗС (4247) Чорне море (1689)
Если поддержали кацапскую замануху про 12-мильную зону вокруг Крыма, то не импотенты, а предатели.
Спор о том где именно от берега произошло задержание катеров это фактически признание Крыма российским.
"Скромненькая" такая делегация ... за деньги налогоплательщиков по Нидерландам погулять. Подозреваю что на фото далеко не все "делегаты".
імпотенти
Если поддержали кацапскую замануху про 12-мильную зону вокруг Крыма, то не импотенты, а предатели.
не зря же возбудили уголовное дело по этому поводу против Порошенко. Такая себе многоходовочка.
В этом плане они уже перевозбудились. Дел десятки, если не сотни. А результата ноль!
Не просто так зебобики любят китайскую компартию. Согласно Марксу количество переходит в качество.
Та вот у них не переходит. Куча г@вна только увеличивается.
так і формалізується російська приналежність Криму
Именно.
Вариант только один: будут динамить лет сто.
Вы забываете, что у нас есть Зеленский, который чтобы не нервировать Путена и встретится с ним тупо закроет дело, после чего Путен его еще и продинамит (будет "Вагнергейт 2").
А если все делать по уму, то нихрена РФ динамить не сможет - на нее наложат штраф, в случаее невыплаты штрафа могут арестовать ее имущество (среди которого может оказаться и СП2). И она может сколь угодно не признавать юрисдикцию суда, но ее хотелки распространяются только на ее собственные территории, а в той же ЕС эту юрисдикцию признают и если будет решение ареста имущества РФ, то они его выполнят!!!
Спор о том где именно от берега произошло задержание катеров это фактически признание Крыма российским.
Там по суті розглядаються відаллення катерів від берегу, про принадлежність Криму там нічого.
Міжнародне право розсматрює затримання в нейтральних і материкових водах як основу для обвинувачень.
дописувач слушно зауважив - розгляд 12 мильної зони означає фактичне визнання юрисдикції расєї над Кримом
С зебобиками вероятность больше 73%, что дело закроют
Ну да, надо ж встретиться Путеным, а это дело его явно нервирует и если бы не оно то он бы уже встретился, кристально чистые глаза Заленскага, который сказал бы "Дядя Вова забери меня за долги" и закончил войну!
кацапурня було е і буде брехливою падлою треба тільки подивитись на брехливу харю ***** і все стае ясно більше такоі тупоі самозадоволеноі харі я не бачив
"Скромненькая" такая делегация ... за деньги налогоплательщиков по Нидерландам погулять. Подозреваю что на фото далеко не все "делегаты".
когда в деле нанимают адвокатов, важен конечный результат и стоимость услуг.Понятно, что в деле Украины против россии участвует международная компания, при этом в судебном разбирательстве участвуют сразу несколько адвокатов со своими помошниками и это вполне нормально как и то, что привлечены и украинские юристы и лица, непосредственно готовившие документы при переходе кораблей. Кроме того, думаете рассмотрение иска Украины к «грязьпрому» в Стокгольском Арбитраже проходило в меньшем составе? стоимость услуг была тоже не дешевой, но оно этого стОило.
Понимаю. Но в том-то и вопрос. В Стокгольме против газпрома, было изначально понятно за что боремся. Там были все вводные кто кому и сколько должен. И понятно, что с такими суммами исков, даже миллионы $ на юристов были оправданы. А тут, простите, за что боремся? За пиар "95 квартала"?
Все намного серьёзнее пиара 95 шапито.Смотрите шире- в случае признания юрисдикции суда начнётся сам судебный процесс и если Россия будет признана виновной то уже на международной арене будет признан факт пиратства (выражаясь простым языком) государством со всеми последствиями, вопрос безопасности Азовского и Чёрного морей, Керченский пролив и т.д. т.е.Украина получит огромные козыри во внешней политике при условии, что передвижная 95 цирковая группа их не проср... т
"Смотреть шире" и "строить воздушные замки" - это разные вещи. Мне кажется, что ваш пост про второе.
Очень сложно тягаться с РФ во внешней политике. Вернее, не с РФ, а с вагоном денег. "Хотите признать РФ пиратами? А газ по 3 000$ не хотите?" ...
Но я знаю точно где вагон денег не работает. Это на передовой. Когда орки начнуть ежедневно терять по десятку - два своих бойцов ... Захотят ли "шахтеры" служить? А может разбегаться начнут?
Вот ЭТО "козырь во внешней политике". Других "козырей" россия не признает.
Так может вместо дорогостоящей делегации с международными юристами, ценой в сотни тыщ.$, надо было, например современные снайперские комплексы купить на передовую ... Вместо приятных покатушек в Нидерланды ...
Если Украина проиграет в этом споре, то КТО получит "огромные козыри во внешней политике"?
«Воздушные замки» -так что и не надо было в суд подавать? Утереться и промолчать?Суд международный и без юристов, которые хорошо разбираются в международном праве своими силами не справиться, вон один юрЫст-международник ермак, как Вы думаете -можно ли с таким адвокатом идти в суд? Что касается вооружения армии, то «найвелычниший гавномер» старательно делает все, чтобы в этом направлении работа продвигалась медленно или вообще не велась и срыв оборонного заказа тому подтверждение.
Вам шашечки или ехать?
Если речь о "выиграть", то я очень сильно сомневаюсь. Если PR и создание видимости работы, то в суд подавать надо всегда. Но мой вопрос остался: Если Украина проиграет в этом споре, то КТО получит "огромные козыри во внешней политике"?
В стране беззакония, какие могут быть юристы или адвокаты? Это все договорняки-решалово. именно поэтому всегда нанимаются иностранные специалисты. Но тут есть нюанс. У них оплата почасовая. Поэтому даже если они все изначально понимают что выиграть шансов нет, кружить тебя будут до упора. А т.к. они изначально заинтересованы в максимально длительном "кружении", то будут убаюкивать: "шансы есть", "не все так однозначно", "бывали прецеденты" и т.п.
Когда все конкретно и понятно с цифрами (как например Нафтогаз против газпрома), то там другие расчеты: % от суммы иска. Причем как при проиграше, так и при выиграше. Просто % разный. Сильно разный.
За признания нарушения РФ международного права. Когда будет признано нарушение, следующий иск будет, на компенсацию ущерба (ремонт катеров, все выплаты, судовые издержки, все это умноженное на какое то число, чтобы анус болел...). Можно конечно было и совместить, но возможно дела по искам как раз и не входят в юрисдикцию суда в Гааге... А может в иске и имеется сумма?!! А то самого иска мы не видели, а рассуждаем тут!!!!
Так вот это и бесит! Напишите нормально план действий и ожидаемый результат. Но они этого не делают, т.к. могут обосраться и не готовы нести за это ответственность. Зато фоточку не забыли сделать.
Ни один адвокат не озвучит публично свой план действий в судебном процессе т.к. это только на руку другой стороне
Никого не интересуют детали и ссылки на законы. Но план должен быть озвучен, т.к. это создание видимости работы за счет налогоплательщиков уже достало.
Вы можете погуглить как Нафтогаз судился с газпромом в Стокгольме. Там все было понятно озвучено ДО начала процесса. И при этом никого не интересовало на основании каких международных законов, как шел процесс, кто и как возражал, какие предоставляли документы и доказательства своей позиции.
Дело или закроют, или начнут слушать по существу. Или возможен третий вариант - Так обещали же россию задавить.... Уже не факт? уже три варианта?
Тоже об этом подумала, что "народу" много, а КПД- НОЛЬ!!!
Оксана Золоторьова: "Мы подчеркиваем, что когда наши корабли уже возвращались в Одессу к месту дислокации, они были задержаны, затем началось уголовное преследование. И все это, по нашему мнению, является нарушением принципа иммунитета военных кораблей, который является очень важным и пользуется уважением всего мира" (с) - але чому вона не каже про те, що перед цим кораблі не були пропущені в Азовське море через Керченську протоку? Адже це також є порушенням конвенцій, навіть у військовий час!
Украина задавит Россию в суде в Гааге красиво и согласно международному праву, - Кулеба Источник:

По словам Золотаревой, стороны выразили свои позиции и теперь в течение полугода ожидают решения суда по юрисдикции. Дело или закроют, или начнут слушать по существу. Или возможен третий вариант ㅡ объединят рассмотрение юрисдикции и по существу. Источник:

Це схоже на безхребетну позицію.
- Відстоювати інтереси України не плануємо, щоб не сердити мокшан. Хай вирішує суд.
Клюнули на замануху кацапів і фактично цією справою визнають Крим російським. Звичайно Арбітраж має закрити провадження і передати справу для подальшого розслідування в ДБР, яка "правдиво" побачила вину Попрошенко, що направив наші військові кораблі на "смерть" у "чужі води".
А ще наш Найвелічайший правитель ********** обміняв наших моряків на наших же громадян, чим частково підтвердив, що ми там щось порушили. Які вироці 73%-то такі і їх лідери і президенти.
Ніхто ні на яку "замануху" не клював! Йде системна здача інтересів держави по всім можливим напрямкам, фактично державна зрада!
Зря какой то.
Вот кто вас, дураков, за язык тянет то?
Міжнародний арбітраж - міжнародні закони.
Там розглядається сам факт затримання українських кораблів, а не про анексію Крима.
Що Крим Український в Гаазі знають і так. Кацапи вважають себе дуже хитрими і
розумними, маю надію нащі дипломати розуміють це.
Дипломати розуміють? А що вони розуміють, коли в Україні ДБР розслідує справу з ознаками злочину українських моряків і їх головнокомандувача? Вони мають враховувати те, що тут є кримінальна справа? Звичайно і це дуже шкодить прийняттю рішеня на користь України Міжнародним судом. У президента це знають? Звичайно і все роблять, щоб допомогти кацапам. Бізнес Зеленського на росії закрили, його компанії і рахунки в арешті? Ні, вони спокійно працюють. Робіть висновки.
Часи Зе клоунів це окрема розповідь. До Гааги відношення не має.
Суд для Зе клоуна буде у свій час.
У даному випадку стоїть питання про вільне судоходство у Азовському морі і Керченській протоці. З цього приводу повинно бути рішення суду. Зелебеня тоді промахав виконання рішення суду. Треба тепер не випустити москалів від судового рішення.
