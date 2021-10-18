Суд у Гаазі щодо захоплення українських кораблів: можливі три варіанти подальшого розвитку подій, - МЗС

В Арбітражному суді в Гаазі завершилися попередні слухання у справі України проти Росії щодо затримання РФ українських військово-морських кораблів і членів їхніх екіпажів 25 листопада 2018 року у Чорному морі.

Про деталі слухань, які тривали чотири дні, і позицію сторін розповіла директорка департаменту міжнародного права МЗС України Оксана Золотарьова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.ua.

Так, від України були присутні представники Міністерства закордонних справ, військово-морських сил, а також юридичні радники зі Сполучених Штатів, Нідерландів, Франції.

Делегація України в Арбітражному суді Гааги

За словами Золотарьової, сторони висловили свої позиції й тепер протягом пів року очікують рішення суду щодо юрисдикції. Справу або закриють, або почнуть слухати по суті. Або можливий третій варіант ㅡ об’єднають розгляд юрисдикції та справи по суті.

"Наша позиція дуже проста. Ми наголошуємо на тому, що коли наші кораблі вже поверталися в Одесу до місця дислокації, вони були затримані, потім почалось кримінальне переслідування. І все це, на нашу думку, є порушенням принципу імунітету військових кораблів, який є дуже важливим та користується повагою усього світу", — зазначила Оксана Золотарьова.

Вона додала, що Росія порушивши цей імунітет, порушила і суверенні права України та права наших військовослужбовців, а тому має бути притягнена до відповідальності.

Золотарьова наголосила на тому, що досі відкрита справа проти моряків в Росії грає Україні на руку: "Ми це трактуємо, як продовження порушення прав України та моряків".

Російська сторона, за словами Золотарьової, наголошувала на кількох зауваженнях, просила їх підтримати і закрити справу, як таку, що не має юрисдикції.

"Вони наголошували на тому, що інцидент стосується військової діяльності та не може слухатися арбітражним судом. Ми ж наголошуємо на тому, що наші кораблі здійснювали мирний прохід і були затримані, їх судили і ще досі не закрили справи проти них. І це означає, що росіяни здійснюють правоохоронну діяльність, а не військову", — розповіла Золотарьова.

Ще одне зауваження РФ стосувалось того, що нібито кораблі "Бердянськ" та "Яни Капу" були затримані в територіальному морі до 12 мильної зони, а тому на них в повному обсязі не розповсюджується імунітет.

Україна ж наголосила на тому що, по-перше, це питання стосується розгляду справи по суті, а по-друге, за свідченнями наших моряків вони вже перетнули 12-мильну зону.

Окрім цього Росія наголошувала на тому, що нібито цей Арбітраж не може ухвалювати рішення щодо того, що РФ не виконала своєчасно рішення міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 року, а Україна нібито не виконала всі досудові процедури спору.

Україна проти цього заперечувала. "Ми ж своєчасно все виконали та запрошували РФ приєднатися до обговорення", — зазначила Золотарьова.

За її словами, Україна налаштована позитивно, але не береться робити будь-яких прогнозів. Після рішення щодо юрисдикції слухання по суті можуть тривати декілька років.

25 листопада 2018 року біля Керченської протоки у Чорному морі російські військові захопили українські катери "Бердянськ", "Нікополь", буксир "Яни Капу" та 24-х членів екіпажу — 22 моряків та 2 представників СБУ.

9 місяців українців утримували в російських тюрмах, не визнаючи військовополоненими, попри зобов’язання Міжнародного трибуналу з морського права негайно відпустити військових.

Після тривалих переговорів, моряків повернули до України в рамках великого обміну полоненими. Згодом Росія повернула і судна. Однак кримінальну справу щодо моряків у РФ досі не закрили.

В Арбітражному трибуналі ООН слухатимуть справу України проти РФ щодо незаконного затримання українських військових кораблів та членів екіпажу.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року біля берегів окупованого Криму російські прикордонники обстріляли і захопили три українські військові кораблі, а також затримали 24 моряків. Військовослужбовців обвинуватили в незаконному перетині кордону Росії (покарання за цією статтею передбачає до шести років ув'язнення).

Міжнародний трибунал із морського права 25 травня 2019 року зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків і дати їм змогу повернутися в Україну, а також повернути кораблі.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, під час якого, зокрема, були звільнені 24 полонені моряки.

18 листопада 2019 прку в акваторії Чорного моря РФ передала Україні катери "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу". 20 листопада вони прибули в порт Очаків.

Арбітраж у Гаазі 11 жовтня 2021 року розпочав слухання у справі України проти Росії про затримання в листопаді 2018 року українських військових кораблів і моряків. Слухання стосуються попередніх заперечень, поданих російською стороною.