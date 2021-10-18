Суд у Гаазі щодо захоплення українських кораблів: можливі три варіанти подальшого розвитку подій, - МЗС
В Арбітражному суді в Гаазі завершилися попередні слухання у справі України проти Росії щодо затримання РФ українських військово-морських кораблів і членів їхніх екіпажів 25 листопада 2018 року у Чорному морі.
Про деталі слухань, які тривали чотири дні, і позицію сторін розповіла директорка департаменту міжнародного права МЗС України Оксана Золотарьова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.ua.
Так, від України були присутні представники Міністерства закордонних справ, військово-морських сил, а також юридичні радники зі Сполучених Штатів, Нідерландів, Франції.
Делегація України в Арбітражному суді Гааги
За словами Золотарьової, сторони висловили свої позиції й тепер протягом пів року очікують рішення суду щодо юрисдикції. Справу або закриють, або почнуть слухати по суті. Або можливий третій варіант ㅡ об’єднають розгляд юрисдикції та справи по суті.
"Наша позиція дуже проста. Ми наголошуємо на тому, що коли наші кораблі вже поверталися в Одесу до місця дислокації, вони були затримані, потім почалось кримінальне переслідування. І все це, на нашу думку, є порушенням принципу імунітету військових кораблів, який є дуже важливим та користується повагою усього світу", — зазначила Оксана Золотарьова.
Вона додала, що Росія порушивши цей імунітет, порушила і суверенні права України та права наших військовослужбовців, а тому має бути притягнена до відповідальності.
Золотарьова наголосила на тому, що досі відкрита справа проти моряків в Росії грає Україні на руку: "Ми це трактуємо, як продовження порушення прав України та моряків".
Російська сторона, за словами Золотарьової, наголошувала на кількох зауваженнях, просила їх підтримати і закрити справу, як таку, що не має юрисдикції.
"Вони наголошували на тому, що інцидент стосується військової діяльності та не може слухатися арбітражним судом. Ми ж наголошуємо на тому, що наші кораблі здійснювали мирний прохід і були затримані, їх судили і ще досі не закрили справи проти них. І це означає, що росіяни здійснюють правоохоронну діяльність, а не військову", — розповіла Золотарьова.
Ще одне зауваження РФ стосувалось того, що нібито кораблі "Бердянськ" та "Яни Капу" були затримані в територіальному морі до 12 мильної зони, а тому на них в повному обсязі не розповсюджується імунітет.
Україна ж наголосила на тому що, по-перше, це питання стосується розгляду справи по суті, а по-друге, за свідченнями наших моряків вони вже перетнули 12-мильну зону.
Окрім цього Росія наголошувала на тому, що нібито цей Арбітраж не може ухвалювати рішення щодо того, що РФ не виконала своєчасно рішення міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 року, а Україна нібито не виконала всі досудові процедури спору.
Україна проти цього заперечувала. "Ми ж своєчасно все виконали та запрошували РФ приєднатися до обговорення", — зазначила Золотарьова.
За її словами, Україна налаштована позитивно, але не береться робити будь-яких прогнозів. Після рішення щодо юрисдикції слухання по суті можуть тривати декілька років.
25 листопада 2018 року біля Керченської протоки у Чорному морі російські військові захопили українські катери "Бердянськ", "Нікополь", буксир "Яни Капу" та 24-х членів екіпажу — 22 моряків та 2 представників СБУ.
9 місяців українців утримували в російських тюрмах, не визнаючи військовополоненими, попри зобов’язання Міжнародного трибуналу з морського права негайно відпустити військових.
Після тривалих переговорів, моряків повернули до України в рамках великого обміну полоненими. Згодом Росія повернула і судна. Однак кримінальну справу щодо моряків у РФ досі не закрили.
В Арбітражному трибуналі ООН слухатимуть справу України проти РФ щодо незаконного затримання українських військових кораблів та членів екіпажу.
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року біля берегів окупованого Криму російські прикордонники обстріляли і захопили три українські військові кораблі, а також затримали 24 моряків. Військовослужбовців обвинуватили в незаконному перетині кордону Росії (покарання за цією статтею передбачає до шести років ув'язнення).
Міжнародний трибунал із морського права 25 травня 2019 року зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків і дати їм змогу повернутися в Україну, а також повернути кораблі.
7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, під час якого, зокрема, були звільнені 24 полонені моряки.
18 листопада 2019 прку в акваторії Чорного моря РФ передала Україні катери "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу". 20 листопада вони прибули в порт Очаків.
Арбітраж у Гаазі 11 жовтня 2021 року розпочав слухання у справі України проти Росії про затримання в листопаді 2018 року українських військових кораблів і моряків. Слухання стосуються попередніх заперечень, поданих російською стороною.
А если все делать по уму, то нихрена РФ динамить не сможет - на нее наложат штраф, в случаее невыплаты штрафа могут арестовать ее имущество (среди которого может оказаться и СП2). И она может сколь угодно не признавать юрисдикцию суда, но ее хотелки распространяются только на ее собственные территории, а в той же ЕС эту юрисдикцию признают и если будет решение ареста имущества РФ, то они его выполнят!!!
Міжнародне право розсматрює затримання в нейтральних і материкових водах як основу для обвинувачень.
Очень сложно тягаться с РФ во внешней политике. Вернее, не с РФ, а с вагоном денег. "Хотите признать РФ пиратами? А газ по 3 000$ не хотите?" ...
Но я знаю точно где вагон денег не работает. Это на передовой. Когда орки начнуть ежедневно терять по десятку - два своих бойцов ... Захотят ли "шахтеры" служить? А может разбегаться начнут?
Вот ЭТО "козырь во внешней политике". Других "козырей" россия не признает.
Так может вместо дорогостоящей делегации с международными юристами, ценой в сотни тыщ.$, надо было, например современные снайперские комплексы купить на передовую ... Вместо приятных покатушек в Нидерланды ...
Если Украина проиграет в этом споре, то КТО получит "огромные козыри во внешней политике"?
Если речь о "выиграть", то я очень сильно сомневаюсь. Если PR и создание видимости работы, то в суд подавать надо всегда. Но мой вопрос остался: Если Украина проиграет в этом споре, то КТО получит "огромные козыри во внешней политике"?
В стране беззакония, какие могут быть юристы или адвокаты? Это все договорняки-решалово. именно поэтому всегда нанимаются иностранные специалисты. Но тут есть нюанс. У них оплата почасовая. Поэтому даже если они все изначально понимают что выиграть шансов нет, кружить тебя будут до упора. А т.к. они изначально заинтересованы в максимально длительном "кружении", то будут убаюкивать: "шансы есть", "не все так однозначно", "бывали прецеденты" и т.п.
Когда все конкретно и понятно с цифрами (как например Нафтогаз против газпрома), то там другие расчеты: % от суммы иска. Причем как при проиграше, так и при выиграше. Просто % разный. Сильно разный.
Вы можете погуглить как Нафтогаз судился с газпромом в Стокгольме. Там все было понятно озвучено ДО начала процесса. И при этом никого не интересовало на основании каких международных законов, как шел процесс, кто и как возражал, какие предоставляли документы и доказательства своей позиции.
- Відстоювати інтереси України не плануємо, щоб не сердити мокшан. Хай вирішує суд.
А ще наш Найвелічайший правитель ********** обміняв наших моряків на наших же громадян, чим частково підтвердив, що ми там щось порушили. Які вироці 73%-то такі і їх лідери і президенти.
Вот кто вас, дураков, за язык тянет то?
Там розглядається сам факт затримання українських кораблів, а не про анексію Крима.
Що Крим Український в Гаазі знають і так. Кацапи вважають себе дуже хитрими і
розумними, маю надію нащі дипломати розуміють це.
Суд для Зе клоуна буде у свій час.