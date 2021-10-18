УКР
Найближчим часом "червона" зона карантину може бути і в інших областях, - головний санлікар Кузін

Найближчим часом

У Міністерстві охорони здоров'я не відкидають можливості розширення "червоної" зони карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це головний санлікар Ігор Кузін заявив у ході брифінгу.

За його словами, зараз рівень захворюваності перевищено в більшості областей України.

"Ситуація, яка виникла в 5 областях - Херсонській, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській і Запорізькій. ... в цих регіонах була введена "червона" зона. Це сталося через легковажне ставлення до вакцинації. Ця ситуація не залишила іншого вибору... Не виключено, що найближчим часом "червоний" рівень може бути в інших областях", - зазначив Кузін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епідзонування України: п'ять регіонів відповідають "червоному" рівню епіднебезпеки, 14 - "помаранчевому", - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Головний санлікар зазначив, що зараз у кожного громадянина України є вибір - зробити щеплення або далі жити в режимі посиленого карантину.

карантин (18172) МОЗ (5420) Кузін Ігор (316) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Кузин пошел ты вместе с Ляшко в одно место. Задолбали уже.
18.10.2021 09:52 Відповісти
Ну тупо же
18.10.2021 10:23 Відповісти
Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров!
18.10.2021 09:52 Відповісти
Ну тупо же
18.10.2021 10:23 Відповісти
Простая истина всё равно истина. Не тупите, и не тупимы будете!
18.10.2021 11:07 Відповісти
Пена у рта - плохой признак! Даже у ярых поборников истины...
18.10.2021 13:44 Відповісти
Да - умирать от КОВИДа дело не приятное и не быстрое. И пена бывает. Антиваксерам приготовиться.
18.10.2021 13:49 Відповісти
Від сьогодні у нас червона зона.
18.10.2021 09:54 Відповісти
Ичо, чото поменялося?
18.10.2021 10:24 Відповісти
Не знаю. Ще нікуди не ходив.
18.10.2021 10:29 Відповісти
эпик прикрыли по билетам на вход говорят, рынки хз - сегодня понедельник,продуктовые как обычно, маршрутки забиты все без масок как то так.
18.10.2021 11:20 Відповісти
Играют в игры. Зон понавыдумывали, как в первом классе.
18.10.2021 09:55 Відповісти
Интересные у вас первые классы. Это где - на зоне?..
18.10.2021 09:59 Відповісти
У тебя какая зона? Шо молчишь?
18.10.2021 10:01 Відповісти
А у меня свобода!
18.10.2021 10:01 Відповісти
С какой области? Или продолжаем дурака лепить.
18.10.2021 10:03 Відповісти
Свобода маску носити.
18.10.2021 10:07 Відповісти
А не из области
18.10.2021 11:09 Відповісти
По Харькову и Области катится ковидный каток.Скорые -,как угорелые мотаются .Не пропустишь скорую,водитель скорой умышленно въедет в раздолбая,чтобы тот влетел на громадные бабки и лишение прав.Новости от близких и знакомых устрашающие.Больше всего заражаются молодые,которым грозит деменция и бесплодие.О стариках вообще разговоров нет,те прямо в ящик играют.Несколько волн пережил, а теперь эта зараза вплотную берется и за меня.Но я ей из под маски показываю дулю с маслом.
18.10.2021 10:13 Відповісти
Маска- у нас на работе многие чуть ли ни костюмы химзащиты надевали, и тоже заболели. Так что маска это не панацея.
18.10.2021 13:00 Відповісти
Головний санлікар зазначив, що зараз у кожного громадянина України є вибір - зробити щеплення або далі жити в режимі посиленого карантину.

..і.
18.10.2021 10:48 Відповісти
Черновицкая, Харьковская, Луганская, Черниговская, Сумская.
18.10.2021 12:34 Відповісти
На фоне массового отказа граждан от принятия граждан в медицинском эксперименте - власть решила искусственно нагнетать истерию и принудить людей в медицинскому эксперименту путем ограничения их прав ! Под девизом - нет согласия на участие в мед.эксперименте - нет и прав ни на что !
18.10.2021 18:44 Відповісти
 
 