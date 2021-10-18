УКР
Спецпредставник ЄС з прав людини Гілмор прибув з першим офіційним візитом до України

Спецпредставник ЄС з прав людини Гілмор прибув з першим офіційним візитом до України

Спеціальний представник ЄС з прав людини Еймон Гілмор здійснює свій перший офіційний візит до України.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Києві починаю свій перший офіційний візит до України. Попереду - насичений день у цьому прекрасному місті", - написав спецпредставник ЄС з прав людини.

права людини (617) Євросоюз (14017)
Мабуть не просто так. Є на це причини.
показати весь коментар
18.10.2021 10:19 Відповісти
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова, Грузия сейчас на передовой в борьбе со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией, которая пытается навязать другим странам свою стадно-холуйскую модель государства и общества.


Исторически так сложилось, что русские как народ сформировались за счёт грабежа соседних народов, поэтому шовинистическая дурь их вполне устраивает на генетическом уровне и в их корыстных интересах. Это злобное племя всегда жило на отшибе цивилизации, и завидовало более успешным экономически и технологически странам.
А сейчас валенки пытаются гадить всему миру ради самоутверждения, таким образом пытаясь унизить другие страны, и тем самым приподнять свою самооценку в собственной мерзкой ксенофобско-хамоватой пропаганде. Но при таком мерзком поведении они ещё визжат по-свинячьи, жалуясь на "русофобию". От Срашки сейчас смердит фашистской вонью, ботоксный фюрер Путлер и свора его вертухаев подсаживают своё препарируемое население на иглу фашистской пропаганды, распространяя эту ксенофобскую блевотину по всему миру. Давно известно, что гэбня - это отмороженные мерзавцы. А сейчас, получив огромные деньги от впаривания в основном Западу сырья, они пускают эти деньги на убийства и провокации в этих же странах
показати весь коментар
18.10.2021 10:26 Відповісти
зєкодлан успішно втілює цю модель(((
показати весь коментар
18.10.2021 10:32 Відповісти
https://t.me/s/Sharpreview Міністр оборони США Ллойд Остін під час свого візиту до України має намір зробити заяву, що двері НАТО для Києва відкриті . Про це йдеться у заяві на офіційному сайті Пентагона.
Також в українській столиці будуть проведені консультації щодо можливого розміщення на авіабазі у Староконстантинові до 5 літаків F-15.
Окрім інших офіційних осіб проробляється питання зустрічі Ллойда з Порошенком - як лідером найбільшої опозиційної партії євроатлантичного спрямування.
показати весь коментар
18.10.2021 10:36 Відповісти
Ці самі "двері" вже оскомину набили. Найкраще рішення - це відкриття повноцінної американської авіабази, без оглядки на НАТО, в якому рулять німці та французи, що є гальмом вступу України у цю організацію.
показати весь коментар
18.10.2021 11:28 Відповісти
Порошенко помогает как может Украине на международном уровне .Потом зелеман припишет это своему "творчеству"
показати весь коментар
18.10.2021 12:24 Відповісти
 
 