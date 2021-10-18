Спецпредставник ЄС з прав людини Гілмор прибув з першим офіційним візитом до України
Спеціальний представник ЄС з прав людини Еймон Гілмор здійснює свій перший офіційний візит до України.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в Києві починаю свій перший офіційний візит до України. Попереду - насичений день у цьому прекрасному місті", - написав спецпредставник ЄС з прав людини.
