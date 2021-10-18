УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9100 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 779 27

Весь персонал ресторанів, кафе, магазинів має бути вакцинований: у Львові посилили карантинні заходи

Весь персонал ресторанів, кафе, магазинів має бути вакцинований: у Львові посилили карантинні заходи

З 18 жовтня у Львові посилили карантинні заходи через зростання захворюваності COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради Львова, про це заявив мер Андрій Садовий.

"Субота-неділя не є критичним показником, але все одно динаміка поширення коронавірусу спостерігається негативна. В наших лікарнях збільшується кількість хворих, і ця тенденція має зростаючу динаміку. Так виглядає, що якщо ті дії, які ми відсьогодні вчиняємо в нашому місті, не дадуть результату, то обмеження будуть значно жорсткіші. Нагадаю, відсьогодні школярі перебувають на канікулах. Також ми достатньо жорстко прописали правила для ресторанів, кафе, магазинів – весь персонал має бути вакцинований. Потрібно ретельно дотримуватись маскового режиму в транспорті, в громадських місцях. Ми переходимо в режим життя з певними обмеженнями, але інших варіантів немає", – сказав мер Львова.

За словами мера Львова, на сьогодні міські лікарні зайняті десь на 52%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найближчим часом "червона" зона карантину може бути і в інших областях, - головний санлікар Кузін

"Ми готуємося до найгірших ситуацій, але краще, щоб така підготовка була марною", - сказав Садовий.

Автор: 

карантин (18172) Львів (3130) Садовий Андрій (536) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Есть мнение, что перестаёт выделяться воздушно-капельным путём, так как есть сведения, что покойники заобычно не дышат.
показати весь коментар
18.10.2021 10:47 Відповісти
+3
а пусть мне ответят большие и маленькие люди топящие за вакцину-почему в список обязаловки не включены медики!
показати весь коментар
18.10.2021 10:43 Відповісти
+2
Похоже, что если те действия, которые мы с сегодняшнего дня вводим в нашем городе, не дадут результата, то ограничения будут значительно жестче. Источник:

А они всё равно не дадуд результата, и кто тогда виноват?
Пипец, вирус токо в магазинах, кахфе и ресторанах распространяется, а в забитых наглухо маршрутках не - места нехватает.
показати весь коментар
18.10.2021 10:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Болезнь сжигает людей за считанные дни. У кого организм покрепче, борется неделями из последних сил, кто-то преодолевает инфекцию, но потом восстанавливается очень долго. Других, особенно пожилых людей, забирает навсегда. Страшно, что проводить в последний пусть усопших не получается так, как хотелось бы, все происходит по строгим правилам и очень быстро.Прощаются с умершими на территории морга. Мы пока стояли и ждали, видели, как приезжают катафалки к моргу один за другим. Это конвейер и это очень жутко! Ты даже не успеваешь осознавать, что всех этих людей забрал вирус! Подъезжает машина, все, кто в ней - в защитных костюмах, перчатках, как в фильме ужасов. Гроб заносят в отдельное маленькое помещение, туда можно зайти только самым близким, 3-5 человек, не больше. На прощание отводится 2-3 минуты, приближаться к усопшему нельзя, затем везут на кладбище, где хоронят уже в закрытом гробу. Всё, как в тумане! Берегите себя и своих близких! Вирус не выбирает... Не дай Бог никому хоронить родных и друзей и пережить эти страшные минуты!»
показати весь коментар
18.10.2021 10:31 Відповісти
Ужоз нна!
показати весь коментар
18.10.2021 10:35 Відповісти
Я переболел этой херней и знаю что это такое на личном опыте
показати весь коментар
18.10.2021 10:38 Відповісти
Вот я какраз переболел, а вы - ну очень сомнительно.
показати весь коментар
18.10.2021 10:42 Відповісти
А что мертвые могут кого-то заразить, зачем устраивать этот цирк
показати весь коментар
18.10.2021 10:40 Відповісти
Могут
показати весь коментар
18.10.2021 10:41 Відповісти
Как?
показати весь коментар
18.10.2021 10:42 Відповісти
А ты думаешь, что вирус умирает вместе с человеком? Серьёзно?
показати весь коментар
18.10.2021 10:45 Відповісти
Есть мнение, что перестаёт выделяться воздушно-капельным путём, так как есть сведения, что покойники заобычно не дышат.
показати весь коментар
18.10.2021 10:47 Відповісти
Я не знал что покойники могут не только дышать, но еще чихать и кашлять
показати весь коментар
18.10.2021 15:24 Відповісти
красиво нарисовал...один только изьян в картинке-должны всё таки сжигать,а не закапывать.

промашка у тебя вышла.
показати весь коментар
18.10.2021 10:41 Відповісти
Не неси херню
показати весь коментар
18.10.2021 10:42 Відповісти
Сжигать во дворе больницы или где? Или ты считаешь, что в каждом населенном пункте есть крематории?
показати весь коментар
18.10.2021 10:49 Відповісти
понимаю что не в каждом селе,но закапывать заразу которая попадёт в грунтовые воды,в колодцы,в реки,это тоже не разумно.

значит надо возить в крематорий,в ближайший.
показати весь коментар
18.10.2021 12:23 Відповісти
Ну тут такая тема: корона имеет довольно короткое время жизни (не как сибирка и прочая долгоиграющая дрянь). Думаю, что пока биоматериалы покойника попадут в грунтовые воды - вирус уже будет мертв.
показати весь коментар
18.10.2021 12:28 Відповісти
ну это никто не проверял,во первых.
а во вторых,вы можете думать что угодно,но это не является истиной!
показати весь коментар
18.10.2021 14:45 Відповісти
Ужастик из серии колонн военных грузовиков в Италии, перевозящих горы трупов в крематории весной прошлого года
показати весь коментар
18.10.2021 13:42 Відповісти
но пачимута дипутаты верховной рады не должны быть вакцинированы.
показати весь коментар
18.10.2021 10:31 Відповісти
как проверите?) про текучку официантов слышали?
показати весь коментар
18.10.2021 10:32 Відповісти
Похоже, что если те действия, которые мы с сегодняшнего дня вводим в нашем городе, не дадут результата, то ограничения будут значительно жестче. Источник:

А они всё равно не дадуд результата, и кто тогда виноват?
Пипец, вирус токо в магазинах, кахфе и ресторанах распространяется, а в забитых наглухо маршрутках не - места нехватает.
показати весь коментар
18.10.2021 10:37 Відповісти
плюсую вчора передавав передачу всі приміські маршрутки без масок або на бороді))) та і прості маски не дуже допомагають і там люди по годині проводять..... Магазини реально не критично, А на рахунок кафе ви не праві...
показати весь коментар
18.10.2021 10:57 Відповісти
а пусть мне ответят большие и маленькие люди топящие за вакцину-почему в список обязаловки не включены медики!
показати весь коментар
18.10.2021 10:43 Відповісти
Ой дурак!!! Медики первые в этом списке
показати весь коментар
18.10.2021 10:48 Відповісти
дурак тебя родил. а медиков в списке-нет!
показати весь коментар
18.10.2021 11:02 Відповісти
алежа, медиков убрали из списка, ибо работать итак некому, так что незачет, иди методичку со сказками поновой штудируй
показати весь коментар
18.10.2021 11:15 Відповісти
ІГНОРУЄМ ЗАКЛАДИ З ВХОДОМ ПО КОВІД СЕРТИФІКАТАМ
показати весь коментар
18.10.2021 11:18 Відповісти
Вакцинація добровільна, дебіли. Вимагання примусової вакцинації - порушення конституції України і є кримінальним правопорушенням.
показати весь коментар
18.10.2021 11:54 Відповісти
 
 