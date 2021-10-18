Весь персонал ресторанів, кафе, магазинів має бути вакцинований: у Львові посилили карантинні заходи

З 18 жовтня у Львові посилили карантинні заходи через зростання захворюваності COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради Львова, про це заявив мер Андрій Садовий.

"Субота-неділя не є критичним показником, але все одно динаміка поширення коронавірусу спостерігається негативна. В наших лікарнях збільшується кількість хворих, і ця тенденція має зростаючу динаміку. Так виглядає, що якщо ті дії, які ми відсьогодні вчиняємо в нашому місті, не дадуть результату, то обмеження будуть значно жорсткіші. Нагадаю, відсьогодні школярі перебувають на канікулах. Також ми достатньо жорстко прописали правила для ресторанів, кафе, магазинів – весь персонал має бути вакцинований. Потрібно ретельно дотримуватись маскового режиму в транспорті, в громадських місцях. Ми переходимо в режим життя з певними обмеженнями, але інших варіантів немає", – сказав мер Львова.

За словами мера Львова, на сьогодні міські лікарні зайняті десь на 52%.

"Ми готуємося до найгірших ситуацій, але краще, щоб така підготовка була марною", - сказав Садовий.