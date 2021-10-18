УКР
Невакциновані люди, які перехворіли на коронавірус, частіше переносять постковідний синдром. Він може тривати до року, - лікар

Люди, які захворіли на коронавірус і при цьому не були вакциновані, частіше переносять постковідний синдром. Він може тривати від місяця до року і має низку симптомів.

Про це заявив директор КНП "Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Євген Черенок під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"У людей, які природним шляхом перенесли коронавірусну інфекцію (не були вакциновані), часто спостерігається так званий постковідний синдром. Він може проявлятися місяці, півроку, рік після перенесеної хвороби", - розповів Черенок.

За його словами, симптомами постковідного синдрому можуть бути:

  • утруднення дихання,
  • порушення сну,
  • задишка,
  • труднощі при концентрації уваги і т. д.

"Тому краще щепитися і не допускати цієї патології", - резюмував Черенок.

вакцина карантин COVID-19 коронавірус
Что угодно уже чешут.
а у меня постковидный синдром заключается в отсутствии желания выпить спиртного, даже безалкогольного пива
уже целый год мучаюсь этим синдромом а он все не проходит , вот какой коварный короновирус
Может длиться. А может и не длиться.

Вы главно проколитесь. А там видно будет.
Что угодно уже чешут.
Для дурнів то все природно. Все натурально , без хімії.
Підтверджую. В мене з усіх симптомів була віддишка і проблеми з диханням. Правда відносно бистро пройшло - десь до 2 місяців.
Может длиться. А может и не длиться.

Вы главно проколитесь. А там видно будет.
а у меня постковидный синдром заключается в отсутствии желания выпить спиртного, даже безалкогольного пива
уже целый год мучаюсь этим синдромом а он все не проходит , вот какой коварный короновирус
Ну это не дело, возьми себя в руки, преодолей, пусть друзья помогут или специалисты)
Співчуваю... А в мене навпаки. Бажання випити не було, а тепер від 0,7 ні в адном глазу і лібідо зашкалює. Жінка не знає що робити з тим злом і добром, що привалило вкупі. Хоч, скільки того життя!
когда уже будут новости по типу "У сборных по футболу больше шансов победить, если ее болельщики будут привиты", "Хочешь 25см и бентли? Сделай привику!" ?

просто уже начался поток треша..
Ця країна буде в сраці ще довго. Бо народ недалекий. Хочуть жити в нормальній країні а робити для того нічого не хочуть. "Суспільне благо. Ні не чув". Ну хочете сидіти без роботи і як бонус отримати ще і сувенір в легенях або джекпот - по рівній дорозі в крематорій. Ну то ок.
Ця країна має жити власним розумом: слухати своїх мудрих людей, а не всякий ВОЗ, і прочій навоз. Грип - він і в Африці грип. Треба посилювати свій імунітет, а не ослаблювати його якимись мутними уколами.
Родич мій. Ніколи не хворів. Як ви розповідав що вакцини зло і треба мати свій імунітет. Хоча "свій" це поняття доволі нечітке". Бо навіть частину антитіл від зараз ви отримали від материнського імунітету. Ну так перехворів він коронавірусом. За його словами ніколи так його не трусило. Запалення легенів. Вже дві неділі прошло як перехворів. А все хреново йому... Бахнуть з ноги свій імунітет. Ну так це дуже правильно. А може ще і зробити нову більш летальну мутацію вірусу. Щоб швидше поховати всіх оточуючих.
