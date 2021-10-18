3 542 11
Невакциновані люди, які перехворіли на коронавірус, частіше переносять постковідний синдром. Він може тривати до року, - лікар
Люди, які захворіли на коронавірус і при цьому не були вакциновані, частіше переносять постковідний синдром. Він може тривати від місяця до року і має низку симптомів.
Про це заявив директор КНП "Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Євген Черенок під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"У людей, які природним шляхом перенесли коронавірусну інфекцію (не були вакциновані), часто спостерігається так званий постковідний синдром. Він може проявлятися місяці, півроку, рік після перенесеної хвороби", - розповів Черенок.
За його словами, симптомами постковідного синдрому можуть бути:
- утруднення дихання,
- порушення сну,
- задишка,
- труднощі при концентрації уваги і т. д.
"Тому краще щепитися і не допускати цієї патології", - резюмував Черенок.
