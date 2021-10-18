УКР
За добу від коронавірусу в Києві померли 22 людини, виявили 416 нових випадків, - Кличко. КАРТА

За добу в Києві виявили 416 нових випадків захворювання на коронавірус (загалом 244 646), зафіксовано 22 летальні випадки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

Так, захворіли 239 жінок віком від 18 до 94 років, 143 чоловіки віком від 18 до 85 років, 15 дівчаток від 2 до 17 років і 19 хлопчиків від 1 місяця до 16 років.

Також зафіксовано 22 летальні випадки від вірусу (загалом 5686).

За добу до лікарень Києва госпіталізували 68 хворих на коронавірус і 343 пацієнти з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Крім того, 229 осіб подолали коронавірус (всього 224 570).

Читайте: Епідзонування України: п'ять регіонів відповідають "червоному" рівню епіднебезпеки, 14 - "помаранчевому", - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Дніпровському (99), Оболонському (88) та Дарницькому (62).

За добу від коронавірусу в Києві померли 22 людини, виявили 416 нових випадків, - Кличко 01

