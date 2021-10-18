УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9100 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 332 13

Минулого тижня від COVID-19 померли понад 2300 українців. Це на 22% більше, ніж тижнем раніше, - Кузін

Минулого тижня від COVID-19 померли понад 2300 українців. Це на 22% більше, ніж тижнем раніше, - Кузін

Минулого тижня в Україні підтвердили понад 105 тис. нових випадків захворювання - це на 11% більше, ніж тижнем раніше.

Про це на брифінгу 18 жовтня повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санлікар країни Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".

"У нас надзвичайно стрімке поширення коронавірусної хвороби. Тільки за минулий тиждень було виявлено понад 105 тис. нових випадків захворювання - це на 11% більше, ніж тижнем раніше", - зазначив Кузин.

За його словами, в Україні зайняті 57% ліжок, призначених для лікування хворих на COVID-19.

Читайте також: Невакциновані люди, які перехворіли на коронавірус, частіше переносять постковідний синдром. Він може тривати до року, - лікар

"За минулий тиждень COVID-19 забрав життя 2307 осіб, що на 22% більше, ніж тижнем раніше. За весь час пандемії в Україні 52% летальних випадків серед хворих на COVID-19 довелося на вікову групу 70+. Ще 29% були зафіксовані серед українців віком 60-69 років", - повідомив головний санлікар.

Кузін зазначає, що на поширення хвороби в Україні впливає штам коронавірусу "Дельта". Його виявили вже в кожній області України, підтверджено 1847 випадків цього варіанту вірусу.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5420) смерть (6814) Кузін Ігор (316) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Самая эффективная мера по борьбе с короновирусом будет уход СН и зеленского из власти. И через пол года обстановка с вероятностью больше 73% стабилизируется.
показати весь коментар
18.10.2021 10:51 Відповісти
+1
возвращайте степашку) при нем не было вакцин и не было больных... но куртка была)
показати весь коментар
18.10.2021 10:56 Відповісти
+1
Не стоит так сильно радовать антиваксеров. Они и так все баяны от радости порвали.
показати весь коментар
18.10.2021 11:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Самая эффективная мера по борьбе с короновирусом будет уход СН и зеленского из власти. И через пол года обстановка с вероятностью больше 73% стабилизируется.
показати весь коментар
18.10.2021 10:51 Відповісти
возвращайте степашку) при нем не было вакцин и не было больных... но куртка была)
показати весь коментар
18.10.2021 10:56 Відповісти
Не стоит так сильно радовать антиваксеров. Они и так все баяны от радости порвали.
показати весь коментар
18.10.2021 11:08 Відповісти
2300. Интересно, сколько из них не привитых?
показати весь коментар
18.10.2021 11:10 Відповісти
Да, интересно. Очень!
показати весь коментар
18.10.2021 11:12 Відповісти
нисколько.
показати весь коментар
18.10.2021 11:38 Відповісти
Понятно. Все привитые.
показати весь коментар
18.10.2021 12:01 Відповісти
Кузін, то чому не лікуєте? А ви чого не помираєте?
показати весь коментар
18.10.2021 11:13 Відповісти
лечит. невакцинированных лечить сложнее - они и сами-то жить не хотят.
Как вылечишь того, кто не хочет выжить?
показати весь коментар
18.10.2021 11:39 Відповісти
помню статью весны прошлого 2020 года, когда эпидемия только начиналась. "Зеленский не допустит ошибки Порошенко". смысл такой - 5 лет бывший президент все делал для того, что бы украинцы не чувствовали войну - покупали евробляхи, летали на курорты, жрали, пили, спали, и только думали сердито, как же там липецкая фабрика поживает Свинарчуки проклятые. а в 2019 им захотелось сладенького. Зеленский учтет эту ошибку, сделает все, что бы эпидемия была страшной! именно в Украине самой сильной и ужасной в мире. что бы каждый хохол, который голосовал за него, боялся, дрожал от страха, умолял власть о помощи, и целовал от спасения руки призеденышу. беда консолидирует население вокруг власти, режиссёры клоуна это знают.
показати весь коментар
18.10.2021 11:38 Відповісти
Считать умеешь? Сложи "в столбик" и проверь
10.10 - 162
11.10 - 207
12.10 - 352
13.10 - 471
14.10 - 412
15.10 - 202
16.10 - 277
17.10 - 219
показати весь коментар
18.10.2021 12:42 Відповісти
 
 