Минулого тижня від COVID-19 померли понад 2300 українців. Це на 22% більше, ніж тижнем раніше, - Кузін

Минулого тижня в Україні підтвердили понад 105 тис. нових випадків захворювання - це на 11% більше, ніж тижнем раніше.

Про це на брифінгу 18 жовтня повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санлікар країни Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".

"У нас надзвичайно стрімке поширення коронавірусної хвороби. Тільки за минулий тиждень було виявлено понад 105 тис. нових випадків захворювання - це на 11% більше, ніж тижнем раніше", - зазначив Кузин.

За його словами, в Україні зайняті 57% ліжок, призначених для лікування хворих на COVID-19.

"За минулий тиждень COVID-19 забрав життя 2307 осіб, що на 22% більше, ніж тижнем раніше. За весь час пандемії в Україні 52% летальних випадків серед хворих на COVID-19 довелося на вікову групу 70+. Ще 29% були зафіксовані серед українців віком 60-69 років", - повідомив головний санлікар.

Кузін зазначає, що на поширення хвороби в Україні впливає штам коронавірусу "Дельта". Його виявили вже в кожній області України, підтверджено 1847 випадків цього варіанту вірусу.