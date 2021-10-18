Пєсков про вступ України в НАТО: Це вихід за "червоні лінії". РФ буде вживати активних заходів

У Кремлі різко відреагували на можливість вступу України в НАТО. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що це стало б найгіршим сценарієм.

Про це він заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

За його словами, до переміщення російських військ до кордонів України "там проводилися масовані навчання НАТО, що проходили біля російського кордону".

Пєсков також прокоментував можливість вступу України в НАТО.

"Це сценарій, який виходить за "червоні лінії" національних інтересів Росії. Це той сценарій, який може змусити Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки", - заявив Пєсков.