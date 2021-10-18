УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8143 відвідувача онлайн
Новини
9 553 63

Пєсков про вступ України в НАТО: Це вихід за "червоні лінії". РФ буде вживати активних заходів

Пєсков про вступ України в НАТО: Це вихід за

У Кремлі різко відреагували на можливість вступу України в НАТО. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що це стало б найгіршим сценарієм.

Про це він заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

За його словами, до переміщення російських військ до кордонів України "там проводилися масовані навчання НАТО, що проходили біля російського кордону".

Пєсков також прокоментував можливість вступу України в НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО фіксує посилення зловмисної діяльності Росії, тому "потрібно бути пильними", - Столтенберг

"Це сценарій, який виходить за "червоні лінії" національних інтересів Росії. Це той сценарій, який може змусити Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки", - заявив Пєсков.

Автор: 

кремль (534) НАТО (6724) Пєсков Дмитро (1738) росія (67319) членство в НАТО (1766)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+44
показати весь коментар
18.10.2021 11:21 Відповісти
+36
показати весь коментар
18.10.2021 11:15 Відповісти
+31
Вас кацапов не должно вообще беспокоить что происходит в Украине, везде свое ***** суете
показати весь коментар
18.10.2021 11:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
какие? сядете на бутылку?

"На сдачи на краповый берет, произошла очередная, но уже из ряда вон выходящая ситуация, переросшая в драку, которую разгоняли даже стрельбой из пистолета.
На одном из участков, где проходит марш-бросок, судьями «краповиками» было зафиксировано то, что чеченских участников не стесняясь подвозят на машине, пока остальные бойцы проходят контрольный участок в соответсвии с установленными правилами, равными для всех.
После чего судьями соревнований было принято решение о снятии со сдачи на берет участников из Чечни, в результате чего произошла драка, в которой не остались в стороне и рядовые бойцы вставшие на сторону старших боевых комрадов. Аргументы судейской стороны не ограничивались ситуацией с несоблюдением правил в виду подвоза на машине, судьи обратили внимание и на другие ранее не учётные ошибки при сдаче контрольных упражнений как, например, альп-штурм.
Конфликт не кончился днём соревнований, и продолжился уже на утро, когда спецназовцы узнали, что руководство соревнований встало на сторону нарушивших правило и нормы боевого братства участников. В связи с чем, бойцы внутренних войск отказываются выходить в краповом берете, который они получали потом и кровью, а не звонком откуда-то со стороны."
показати весь коментар
18.10.2021 11:14 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 11:15 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 11:21 Відповісти
Правду кажеш!
показати весь коментар
18.10.2021 11:40 Відповісти
Это те активные меры, для обеспечения собственной безопасности про которые говорил Письков?
показати весь коментар
18.10.2021 12:13 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 12:29 Відповісти
Извините за мою "образованность" но честно,ниччего не понял.Если можно ссылку или "росшифруйте", плз.🤔🙄
показати весь коментар
18.10.2021 11:41 Відповісти
Для Стрелка.
показати весь коментар
18.10.2021 11:42 Відповісти
все просто
что такое "краповый берет" знаешь? если нет погугли. это знак отличия для спецназовцев. экзамен на право его ношения очень серьезный. процент прошедших его примерно 5 из 40. иногда еще меньше.
так вот на очередном экзамене чечены вместо маршброска ехали на машинах. и им тоже дали береты.
показати весь коментар
18.10.2021 11:46 Відповісти
Дякую😐😔
показати весь коментар
18.10.2021 17:22 Відповісти
росшифровка одна)) письков помадкой нарисует меж булок красную линию и сядет на бутылку.
показати весь коментар
18.10.2021 14:30 Відповісти
У нас свої лінії. ПНХ.
показати весь коментар
18.10.2021 11:14 Відповісти
Вас кацапов не должно вообще беспокоить что происходит в Украине, везде свое ***** суете
показати весь коментар
18.10.2021 11:14 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 11:16 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 11:18 Відповісти
Это точно кацапская натура во всей красе! Какое мне нахер дело до того что происходит у соседа за забором, при условии что у меня в доме самого разруха с большой буквы?? И можно винить до всерачки что это все "они" (кто конкретно не понятно НО ОНИ!!!) мешают мне жить нормально!! А заняться своими проблемами недосуг, потому что все время надо смотреть за забор - а шо там у соседей.. И все эти закидоны про НАТО это бред сивой кобылы, никто бы не дергался в эту сторону, если бы вы себя вели как люди. А так у кого просить защиты?? Хоть НАТО вас попугает, хотя вам совершенно до сраки, но воняете вы не подетски!!
показати весь коментар
18.10.2021 11:23 Відповісти
"красную линию" рашист переступил в 2014 году,
показати весь коментар
18.10.2021 11:14 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 11:17 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 11:19 Відповісти
Саме так-кремлівський фашизм репетує про фашистів!
показати весь коментар
18.10.2021 11:49 Відповісти
_Нет, конечно. 2008. Даже раньше - подрывная деятельность в Крыму и после Тузла. А в 2010 - напали на ЕС и НАТО.
показати весь коментар
18.10.2021 11:34 Відповісти
В 2014-ом нам было до НАТО, как "на карачках до Луны".
И это не помешало вато-кацапам на нас напасть!
Даже больше, вато-кацапы планировали это нападение еще с 2010-го года, тогда о НАТО вообще никто не думал.
Так, что будем мы вступать в НАТО... не будем вступать - отношение и действия Рашки к нам это никак НЕ ИЗМЕНИТ!
показати весь коментар
18.10.2021 11:16 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A2%D1%83%D0%B7%D0%BB%D0%B0 Россія готувала напад задовго до 2010 року, почитайте хочаб про Тузлу
показати весь коментар
18.10.2021 12:02 Відповісти
Только повод будет, как и в 2014 году - "госпереворот", "хунта"!
показати весь коментар
18.10.2021 13:23 Відповісти
Ну вступает Украина в НАТО. Каким боком это касается кацапских ишаков? Ваши "национальные" интересы заканчиваются границами, в которых вас признает цивилизованный мир, товарищ туалетный ёршик.
показати весь коментар
18.10.2021 11:18 Відповісти
Принимайте активные меры по спасению народов Сибири в отношении которых вы создали ГЕНОЦИД и грабите ихние замли.
показати весь коментар
18.10.2021 11:19 Відповісти
Какое то рыжее чмо будет нам рассказывать что делать ? )))) Смешной
показати весь коментар
18.10.2021 11:23 Відповісти
надоели эти тошнотики со своими линиями, хз кому интересными
показати весь коментар
18.10.2021 11:24 Відповісти
знаємо ви вашу жостку рекцію, *******.есь і обісретеся, от і вся пі.дарососійська жостка реакція!
показати весь коментар
18.10.2021 11:25 Відповісти
Честно пофиг, сунетесь - получите по соске, вот и весь разговор.
показати весь коментар
18.10.2021 11:25 Відповісти
А Вы заметили что минишаговое продвижение Украины в НАТО происходит вопреки а не благодаря украинскому правительству.Из правительством Украины уже нормальные страны и общатся не хотят.
показати весь коментар
18.10.2021 11:26 Відповісти
Активно громыхнуть пуканами это- конечно будет мощно.
показати весь коментар
18.10.2021 11:30 Відповісти
Мааалчать! Мразь.
показати весь коментар
18.10.2021 11:30 Відповісти
Невже помідори почавлять?
показати весь коментар
18.10.2021 11:31 Відповісти
очередной высер из дурдки Параша...
показати весь коментар
18.10.2021 11:34 Відповісти
значить треба вступати
показати весь коментар
18.10.2021 11:36 Відповісти
- Людмила Прокофьевна, как вам натовские сапоги?
- Ужас, я бы такие не взяла.
- Значит хорошие сапоги, надо брать.
показати весь коментар
18.10.2021 11:41 Відповісти
Уйлостан 3 раза просился в НАТО при Уйле Владимировиче и был трижды послан.
Безопасность Украины в ее собственных руках. За нас никакие НАТО воевать не будут, это уже понятно. Тероборона на местах и ВСУ - наши военные приоритеты.
Не победив внутренних врагов, невозможно победить внешних. Навести порядок на газовом рынке, запретить все офшоры и пообщаться с олигархами в принципе о их жизни, ввести визовый режим с Уйлостаном и заняться повышением уровня благосостояния украинцев. И тогда, все клоаки Кремля увидят реальную разницу между уровнем жизни европейской страны и то, чем они выбрали для себя и своих детей. И тогда не нужно никого военным путем отвоевывать. Сами попросятся.
Все было возможно и реально еще 8 лет назад и возможно сегодня. Но наши президенты заняты своими офшорными делами, а не Украиной, к сожалению.
показати весь коментар
18.10.2021 11:47 Відповісти
Добавлю, что еще СССР просился в НАТО вскоре после создания, но получил отказ и создал Варшивский Договор.
показати весь коментар
18.10.2021 11:59 Відповісти
Если Украина не имеет права выбирать - то разве можно ее назвать независимой ? Кацапы это проговаривают своими высказываниями.
показати весь коментар
18.10.2021 11:53 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 12:00 Відповісти
а когда эта курва поедет уже наконец-то домой,в село,трусами на базаре торговать?
показати весь коментар
18.10.2021 12:20 Відповісти
З цією "парасолькою" вже давно все зрозуміло, без діагнозу.
показати весь коментар
18.10.2021 13:26 Відповісти
А єтой паршивой уродке известно сколько стоит "финская модель"
показати весь коментар
18.10.2021 13:48 Відповісти
Ничего РФ сделать не сможет , оттого и блефует , говоря об "активньіх действиях".
показати весь коментар
18.10.2021 12:02 Відповісти
импорт бубль гума себе шо ли перекроют..макдака и джинсов..и перестануть мальборо сосать..ватодупые убогие..
показати весь коментар
18.10.2021 12:21 Відповісти
А Россия сколько "красных линий" уже перешла?
показати весь коментар
18.10.2021 12:25 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 12:30 Відповісти
Ну так треба робить як вони..."Ні Україне не може вступити в НАТО...реформ не має...Тому РФ ні чого боятись." Заява президента. А самі будем по реформувати армію приводити до стандартів НАТО....І завжди казати ні ми не в НАТО ..а самі будем туди йти...І потім раз і вступили. Все. А РФ хай пи...дить собі... Вона втратила і лице і довіру і все що може бути у держави як складової світу. Навіщо на дебілів звертати офіційну увагу... треба тільки бути готовим до сусідів відморозків- як Ізраїль
показати весь коментар
18.10.2021 12:36 Відповісти
ошибаешься
показати весь коментар
18.10.2021 13:49 Відповісти
Для того й високоточну зброю дають, а не памперси, щоб ішли в наступ, бо будемо сидіти в окопах ще 100 років. А якщо підемо в наступ, тоді й союзники підтримають з повітря. Треба відразу бомбити рашку, тоді рашисти не по тб відчують, що то є "войнушка". Може й імперські амбіції вщухнуть.
показати весь коментар
18.10.2021 14:00 Відповісти
Красные лини рашкостана заканчиваются периметром стен кремля и то ,только для тех кто смотрит скабаеву !
показати весь коментар
18.10.2021 13:15 Відповісти
На кремль відразу сто ракет послати. З ядерними боєголовками.
показати весь коментар
18.10.2021 14:03 Відповісти
Пішли ви на юх фашисти і нацисти сьогодення - московитська недоімперія. Нам вибирати кого любити, що їсти і з ким дружити. Худобі вже краще готуватися до обслуговування китайців, бо через років 5 вони будуть готові зайняти свої землі.
показати весь коментар
18.10.2021 13:18 Відповісти
"Красные линии", "активные меры". Какие меры? Украину бомбить будете? А почему Россия не принимает меры против стран Балтии? Они в НАТО и граничат с Россией.
показати весь коментар
18.10.2021 13:22 Відповісти
По всей видимости будут обратно накачивать сдутые "Искандеры" и "Тополя". Бомбить Воронеж стрёмно, из-за кривизны Земли могут "влупить" по Москве.
показати весь коментар
18.10.2021 13:29 Відповісти
Кстати, о птичках. Было время когда: ИНСОР, считающийся «мозговым центром» команды Д. Медведева опубликовал доклад «Россия XXI века». Предлагается вернуться к выборам губернаторов, допустить реальную многопартийность, расформировать МВД и ФСБ, вступить в Евросоюз и НАТО. - Институт Современного Развития - ИНСОР нарисовал будущее нашей страны: Россия вступит в НАТО. 3 февраля 2010 .20:39.
показати весь коментар
18.10.2021 13:32 Відповісти
Український народ, вже після тимчасової але окупації Українського Криму і частини Донбасу кривавими російськими фашистами загарбниками, чітко розібрався в тому хто наш лютий стратегічний кривавий ворог, яким виявилися прокляті кремлівські фашисти окупанти з ворожою паРаші і її союзники - сателіти і колонії типу колишньої Білоруської держави а тепер кацапської колонії кривавого диктатора ката луки. А хто нам вірний друг і союзник, так це точно що США, західні країни і НАТО. І України навіть підказує древнє і мудре арабське прислів'я:
ВОРОГ МОГО ВОРОГА - МІЙ ДРУГ!
ДРУГ МОГО ВОРОГА - МІЙ ВОРОГ!
Ось це прислів'я вона дуже допомагає українцям розібратися хто дійсно Україні вірний друг з яким слід дружити і укладати любі договори, а хто наш лютий кривавий ворог окупант. Ворог якого слід нещадно знищувати і назавжди гнати зі своєю рідною але тимчасово окупованої української землі Криму і Донбасу, звільняючи її від нього.
показати весь коментар
18.10.2021 13:39 Відповісти
Ещё один путинский гавноед-Песков, открыл свой поганый рот!
показати весь коментар
18.10.2021 13:42 Відповісти
Та мы знаем уже- венгры, макрон, меркель, нидерланды...
показати весь коментар
18.10.2021 15:38 Відповісти
Красные лини рашкостана рисуют ***** вроде машки захеровой, ********** и чмоньян.
Каждый месяц.
В собственных труселях!
показати весь коментар
18.10.2021 16:09 Відповісти
 
 