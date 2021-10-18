Пєсков про вступ України в НАТО: Це вихід за "червоні лінії". РФ буде вживати активних заходів
У Кремлі різко відреагували на можливість вступу України в НАТО. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що це стало б найгіршим сценарієм.
Про це він заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
За його словами, до переміщення російських військ до кордонів України "там проводилися масовані навчання НАТО, що проходили біля російського кордону".
Пєсков також прокоментував можливість вступу України в НАТО.
"Це сценарій, який виходить за "червоні лінії" національних інтересів Росії. Це той сценарій, який може змусити Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки", - заявив Пєсков.
Топ коментарі
+44 Роман с камнем
показати весь коментар18.10.2021 11:21 Відповісти Посилання
+36 Роман с камнем
показати весь коментар18.10.2021 11:15 Відповісти Посилання
+31 Олександр Полесов
показати весь коментар18.10.2021 11:14 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"На сдачи на краповый берет, произошла очередная, но уже из ряда вон выходящая ситуация, переросшая в драку, которую разгоняли даже стрельбой из пистолета.
На одном из участков, где проходит марш-бросок, судьями «краповиками» было зафиксировано то, что чеченских участников не стесняясь подвозят на машине, пока остальные бойцы проходят контрольный участок в соответсвии с установленными правилами, равными для всех.
После чего судьями соревнований было принято решение о снятии со сдачи на берет участников из Чечни, в результате чего произошла драка, в которой не остались в стороне и рядовые бойцы вставшие на сторону старших боевых комрадов. Аргументы судейской стороны не ограничивались ситуацией с несоблюдением правил в виду подвоза на машине, судьи обратили внимание и на другие ранее не учётные ошибки при сдаче контрольных упражнений как, например, альп-штурм.
Конфликт не кончился днём соревнований, и продолжился уже на утро, когда спецназовцы узнали, что руководство соревнований встало на сторону нарушивших правило и нормы боевого братства участников. В связи с чем, бойцы внутренних войск отказываются выходить в краповом берете, который они получали потом и кровью, а не звонком откуда-то со стороны."
что такое "краповый берет" знаешь? если нет погугли. это знак отличия для спецназовцев. экзамен на право его ношения очень серьезный. процент прошедших его примерно 5 из 40. иногда еще меньше.
так вот на очередном экзамене чечены вместо маршброска ехали на машинах. и им тоже дали береты.
И это не помешало вато-кацапам на нас напасть!
Даже больше, вато-кацапы планировали это нападение еще с 2010-го года, тогда о НАТО вообще никто не думал.
Так, что будем мы вступать в НАТО... не будем вступать - отношение и действия Рашки к нам это никак НЕ ИЗМЕНИТ!
- Ужас, я бы такие не взяла.
- Значит хорошие сапоги, надо брать.
Безопасность Украины в ее собственных руках. За нас никакие НАТО воевать не будут, это уже понятно. Тероборона на местах и ВСУ - наши военные приоритеты.
Не победив внутренних врагов, невозможно победить внешних. Навести порядок на газовом рынке, запретить все офшоры и пообщаться с олигархами в принципе о их жизни, ввести визовый режим с Уйлостаном и заняться повышением уровня благосостояния украинцев. И тогда, все клоаки Кремля увидят реальную разницу между уровнем жизни европейской страны и то, чем они выбрали для себя и своих детей. И тогда не нужно никого военным путем отвоевывать. Сами попросятся.
Все было возможно и реально еще 8 лет назад и возможно сегодня. Но наши президенты заняты своими офшорными делами, а не Украиной, к сожалению.
ВОРОГ МОГО ВОРОГА - МІЙ ДРУГ!
ДРУГ МОГО ВОРОГА - МІЙ ВОРОГ!
Ось це прислів'я вона дуже допомагає українцям розібратися хто дійсно Україні вірний друг з яким слід дружити і укладати любі договори, а хто наш лютий кривавий ворог окупант. Ворог якого слід нещадно знищувати і назавжди гнати зі своєю рідною але тимчасово окупованої української землі Криму і Донбасу, звільняючи її від нього.
Каждый месяц.
В собственных труселях!