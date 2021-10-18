Путін може користуватися ротом Медведєва у всіх сенсах, - Гармаш про статтю експрезидента РФ про Україну
Велика війна після статті експрезидента РФ Дмитра Медведєва про Україну очікується менше.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив представник української делегації в Тристоронній контактній групі, журналіст Сергій Гармаш.
"Я думаю, що ротом Медведєва може користуватися тільки Путін. У всіх сенсах. Тому я думаю, що це був конкретний, чіткий, дипломатичний і політичний сигнал. Адресований він, я думаю, не тільки Вікторії Нуланд (заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд. - Ред.). Ми пам'ятаємо, що в ці дні якраз напередодні були прямі переговори Меркель і Макрона, які телефонували Путіну і, не знаю, вимагали чи просили все-таки про проведення Нормандського формату на вищому рівні. Я думаю, що таким чином була дана відповідь і тим, і іншим, що справді не буде саміту на вищому рівні як мінімум. У кращому випадку це буде зустріч міністрів закордонних справ, на якій Лавров заявить про те, що Україна нічого не виконала і немає сенсу зустрічатися президентам", - заявив Гармаш.
За словами Гармаша, якраз великої війни після цієї статті очікувати варто вже менше.
"У мене після цієї статті навпаки відлягло, тому що Медведєв чітко позначив, що, як він сказав: "Нам з васалами мати справу безглуздо. Справи потрібно вести з сюзеренами". Сюзереном вони називають США. Відповідно, якщо вони беруться воювати, то це буде для них війна з США. Водночас ми знаємо, що і російська сторона, і американська... До речі, сама Нуланд позитивно оцінила результати цих переговорів, тобто ні Америка, ні Росія зараз не зацікавлені в загостренні відносин одна з одною. Тому я думаю, що дійсно мова йтиме про статус кво і неприємності нам, скажімо так, будуть створюватися з боку так званих "ЛНР" і "ДНР" або ОРДЛО. Що власне вони й роблять зараз - ми це бачимо з подій навколо ОБСЄ - блокування їх роботи в Донецьку", - пояснив він.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв написав статтю про відсутність сенсу в переговорах з нинішнім керівництвом України. Він заявив, що президент Володимир Зеленський зрадив свою ідентичність і свою російську мову, а з "вивернутою навиворіт людиною" домовлятися не будуть.
