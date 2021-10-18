УКР
Кабмін не планує запроваджувати загальнонаціональний локдаун через ситуацію з COVID-19, - "слуга народу" Радуцький

Кабмін не планує запроваджувати загальнонаціональний локдаун через ситуацію з COVID-19, -

В Україні не мають наміру запроваджувати загальнонаціональний локдаун, попри ситуацію з коронавірусною інфекцією.

Про це заявив 17 жовтня в ефірі телеканалу "Інтер" народний депутат від "Слуги народу", глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Загальнонаціонального локдауну прем'єр-міністр й уряд не планують. І для того є низка причин. Завдяки вакцинуванню вони на сьогодні можуть зробити так, щоб країна не йшла в локдаун. На сьогодні приблизно 8 млн людей мають одне щеплення, майже 6,5 млн отримали обидві вже дози вакцини проти COVID-19. І це дозволяє працювати країні в адаптивному карантині", – сказав нардеп.

Також читайте: Минулого тижня від COVID-19 померли понад 2300 українців. Це на 22% більше, ніж тижнем раніше, - Кузін

За його словами, повного локдауну не вводитимуть навіть у п'яти областях України, які ввійшли в "червону" зону епідемічної небезпеки.

"Сьогодні на центральному рівні ми вводимо тільки "жовтий" рівень небезпеки – це рівень небезпечний, але вже на місцях влада вводить ті заходи, які відповідають стану захворюваності, наявності вільних місць і ліжок у лікарнях, забезпеченості пацієнтів киснем. І вони вже будуть адаптовані на місцях згідно ситуації в лікарнях і захворюваності вводити ті чи інші обмеження", – пояснив Радуцький.

+8
Бубоча на лыжах покататься хочет!
Да и вообще, бабушка Беня сказала, что локдауны плохо сказываются на ЕГО бизнесе.
показати весь коментар
18.10.2021 11:19 Відповісти
+3
https://ibigdan.livejournal.com/27409885.html Та ета абичний гріп! ©



Показник надлишкової смертності - це і є реальні дані по всім померлим від ковіду. 100 тисяч - це населення таких міст як Кам'янець-Подільський чи Павлоград, але багато тупих обивателів ще вперто продовжують триматися антіваксерських нісенітниць.

https://www.facebook.com/100002651968332/posts/4216804488417908/ Євген Ярославський
показати весь коментар
18.10.2021 11:34 Відповісти
+2
да делайте что хотите - эффективности НОЛЬ
показати весь коментар
18.10.2021 11:32 Відповісти
