Кабмін не планує запроваджувати загальнонаціональний локдаун через ситуацію з COVID-19, - "слуга народу" Радуцький

В Україні не мають наміру запроваджувати загальнонаціональний локдаун, попри ситуацію з коронавірусною інфекцією.

Про це заявив 17 жовтня в ефірі телеканалу "Інтер" народний депутат від "Слуги народу", глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Загальнонаціонального локдауну прем'єр-міністр й уряд не планують. І для того є низка причин. Завдяки вакцинуванню вони на сьогодні можуть зробити так, щоб країна не йшла в локдаун. На сьогодні приблизно 8 млн людей мають одне щеплення, майже 6,5 млн отримали обидві вже дози вакцини проти COVID-19. І це дозволяє працювати країні в адаптивному карантині", – сказав нардеп.

За його словами, повного локдауну не вводитимуть навіть у п'яти областях України, які ввійшли в "червону" зону епідемічної небезпеки.



"Сьогодні на центральному рівні ми вводимо тільки "жовтий" рівень небезпеки – це рівень небезпечний, але вже на місцях влада вводить ті заходи, які відповідають стану захворюваності, наявності вільних місць і ліжок у лікарнях, забезпеченості пацієнтів киснем. І вони вже будуть адаптовані на місцях згідно ситуації в лікарнях і захворюваності вводити ті чи інші обмеження", – пояснив Радуцький.