Кабмін не планує запроваджувати загальнонаціональний локдаун через ситуацію з COVID-19, - "слуга народу" Радуцький
В Україні не мають наміру запроваджувати загальнонаціональний локдаун, попри ситуацію з коронавірусною інфекцією.
Про це заявив 17 жовтня в ефірі телеканалу "Інтер" народний депутат від "Слуги народу", глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"Загальнонаціонального локдауну прем'єр-міністр й уряд не планують. І для того є низка причин. Завдяки вакцинуванню вони на сьогодні можуть зробити так, щоб країна не йшла в локдаун. На сьогодні приблизно 8 млн людей мають одне щеплення, майже 6,5 млн отримали обидві вже дози вакцини проти COVID-19. І це дозволяє працювати країні в адаптивному карантині", – сказав нардеп.
За його словами, повного локдауну не вводитимуть навіть у п'яти областях України, які ввійшли в "червону" зону епідемічної небезпеки.
"Сьогодні на центральному рівні ми вводимо тільки "жовтий" рівень небезпеки – це рівень небезпечний, але вже на місцях влада вводить ті заходи, які відповідають стану захворюваності, наявності вільних місць і ліжок у лікарнях, забезпеченості пацієнтів киснем. І вони вже будуть адаптовані на місцях згідно ситуації в лікарнях і захворюваності вводити ті чи інші обмеження", – пояснив Радуцький.
Да и вообще, бабушка Беня сказала, что локдауны плохо сказываются на ЕГО бизнесе.
Показник надлишкової смертності - це і є реальні дані по всім померлим від ковіду. 100 тисяч - це населення таких міст як Кам'янець-Подільський чи Павлоград, але багато тупих обивателів ще вперто продовжують триматися антіваксерських нісенітниць.
https://www.facebook.com/100002651968332/posts/4216804488417908/ Євген Ярославський