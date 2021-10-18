УКР
Потрібно ввести єдині для всіх правила щодо відвідування ВР у зв'язку з COVID-19, - Стефанчук

Потрібно ввести єдині для всіх правила щодо відвідування ВР у зв'язку з COVID-19, - Стефанчук

Спікер Руслан Стефанчук вважає, що потрібно ввести єдині правила для відвідування парламенту депутатами, працівниками апарату та журналістами.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на Погоджувальній Раді ВРУ в понеділок.

Голова ВРУ нагадав, що є проєкт постанови про те, що доступ до парламенту можуть мати тільки ті, хто пред'явить документи про вакцинацію або ПЛР-тест.

За його словами, якщо постанова буде ухвалена, необхідно вказати чіткі терміни і порядок її реалізації.

Стефанчук зазначив, що ситуація з COVID-19 невтішна.

"Я прошу не просто дотримуватися елементарних норм, які передбачені, але ми, парламентарії, маємо дотримуватися і дистанції, і носити маски та обробляти руки. Прошу закликати ваші фракції і групи, щоб ми це питання вирішили на рівні Верховної Ради", - заявив спікер.

Також читайте: Рада готує додаткові обмеження на відвідування українського парламенту, - постанова. ДОКУМЕНТ

А лучше повесить на этом клоповнике замок или забить гвоздями. Поверьте людям будет меньше вреда.
18.10.2021 11:25 Відповісти
Колыван про шпондернуться не упомянул и, видимо, не зря - многие из кловановых подпевал живуь там сыто и хорошо и на шпондеризацию ложили болт, не хотят че то. Интересно, а почему?
18.10.2021 11:27 Відповісти
Так вони тебе і послухають.
18.10.2021 11:29 Відповісти
Маска для отпихивания вирусов языком.
18.10.2021 15:44 Відповісти
голосуйте в діі)
18.10.2021 11:30 Відповісти
Из такой мордой Стефенчука да еще и в маске можно подитожить что не впускать обязаны только контролиющиеорганоы.
18.10.2021 11:34 Відповісти
Жирним свиням м'ясокомбінат!
18.10.2021 12:04 Відповісти
То есть, журналистов не пущать! Вашу мысль поняли...
18.10.2021 12:14 Відповісти
 
 