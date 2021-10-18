Потрібно ввести єдині для всіх правила щодо відвідування ВР у зв'язку з COVID-19, - Стефанчук

Спікер Руслан Стефанчук вважає, що потрібно ввести єдині правила для відвідування парламенту депутатами, працівниками апарату та журналістами.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на Погоджувальній Раді ВРУ в понеділок.

Голова ВРУ нагадав, що є проєкт постанови про те, що доступ до парламенту можуть мати тільки ті, хто пред'явить документи про вакцинацію або ПЛР-тест.

За його словами, якщо постанова буде ухвалена, необхідно вказати чіткі терміни і порядок її реалізації.

Стефанчук зазначив, що ситуація з COVID-19 невтішна.

"Я прошу не просто дотримуватися елементарних норм, які передбачені, але ми, парламентарії, маємо дотримуватися і дистанції, і носити маски та обробляти руки. Прошу закликати ваші фракції і групи, щоб ми це питання вирішили на рівні Верховної Ради", - заявив спікер.

