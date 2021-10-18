Федерація кіберспорту України привітала команду з РФ з перемогою на чемпіонаті світу з Dota 2

Федерація кіберспорту України привітала російську команду Team Spirit з перемогою на світових змаганнях з Dota 2. За команду країни-агресора виступають два громадянина України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив ексрадник міністра молоді та спорту Павло Булгак.

"Рубрика "спорт поза політикою". Федерація кіберспорту України - філія російського кіберспорту в нашій країні? Відбулася абсолютна ганебна і зашкварна історія! Офіційно визнана державою Україна в особі Міністерства молоді і спорту кіберспортивна федерація на своїй фейсбук-сторінці вітає російську команду Team Spirit з перемогою на світових змаганнях з Dota 2 і отриманням понад 18 млн доларів призових", - йдеться в повідомленні.

"За цю російську команду під час війни і окупації Криму і Донбасу виступає двоє українців. Але це не привід для Федерації кіберспорту, яка представляє державу Україна, - вітати команду країни-окупанта з перемогою і співати дифірамби її учасникам, навіть якщо вони мають громадянство України. Моральна сторона заробітку цих хлопців - це окрема історія. Але це те саме, щоб Українська асоціація футболу вітала з перемогою в чемпіонаті Росії пітерський клуб "Зеніт" і Ярослава Ракицького, або з виходом російського клубу в Лігу Чемпіонів тощо", - додав Булгак.

За його словами, замість того, щоб займатися національно-патріотичним вихованням через популярний в молодіжному середовищі кіберспорт, Федерація просуває такий меседж - українська молодь може бути успішною, тільки виступаючи за російські кіберспортивні клуби.