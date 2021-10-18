Федерація кіберспорту України привітала команду з РФ з перемогою на чемпіонаті світу з Dota 2
Федерація кіберспорту України привітала російську команду Team Spirit з перемогою на світових змаганнях з Dota 2. За команду країни-агресора виступають два громадянина України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив ексрадник міністра молоді та спорту Павло Булгак.
"Рубрика "спорт поза політикою". Федерація кіберспорту України - філія російського кіберспорту в нашій країні? Відбулася абсолютна ганебна і зашкварна історія! Офіційно визнана державою Україна в особі Міністерства молоді і спорту кіберспортивна федерація на своїй фейсбук-сторінці вітає російську команду Team Spirit з перемогою на світових змаганнях з Dota 2 і отриманням понад 18 млн доларів призових", - йдеться в повідомленні.
"За цю російську команду під час війни і окупації Криму і Донбасу виступає двоє українців. Але це не привід для Федерації кіберспорту, яка представляє державу Україна, - вітати команду країни-окупанта з перемогою і співати дифірамби її учасникам, навіть якщо вони мають громадянство України. Моральна сторона заробітку цих хлопців - це окрема історія. Але це те саме, щоб Українська асоціація футболу вітала з перемогою в чемпіонаті Росії пітерський клуб "Зеніт" і Ярослава Ракицького, або з виходом російського клубу в Лігу Чемпіонів тощо", - додав Булгак.
За його словами, замість того, щоб займатися національно-патріотичним вихованням через популярний в молодіжному середовищі кіберспорт, Федерація просуває такий меседж - українська молодь може бути успішною, тільки виступаючи за російські кіберспортивні клуби.
они набрали в состав тех "граждан снг" которым по каким то причинам отказали местные федерации. это что то меняет?
это кацапская команда
Это так не работает. Там не бывает сборных. Создалась команда. В неё набрали лучших русскоговорящих игроков каких сумели (при игре они должны постоянно общаться. Они должны без проблем друг друга понимать). Как оказалось, этот коллектив получился самым сильным в мире. В частности в финале победили киберспортивный вариант команды Пари Сен - Жермен. В котором играли китайцы.
я крайне редко пишу то что не могу подтвердить
После окончания TI5 на Дота-сцене появилась новая команда CIS Rejects. Состояла она из игроков СНГ, которым не удалось подписать контракты с организциями на новый сезон. Команде удалось достичь некоторых успехов, победив на ряде небольших онлайн-турниров. В ноябре состав сильно поменялся: в коллектив приходит Goblak, на позицю керри встаёт молодой игрок RAMZES666. Обновлённые CIS Rejects становятся сильнее и отбираются на первый крупный турнир - StarlLadder.
06 декабря 2015 года новая организация Team Spirit подписывает микс. Команда была известна своей неплохой игрой на квалификациях к крупным ивентам, однако на Ланах ребятам не удавалось занять высокие места. Лучшим их достижением можно назвать попадание на The Shanghai Major 2016, однако на самом турнире ребята заняли 13-16 место. После провала на открытых квалификациях к TI6, в августе 2016 года команда прекратила своё существование.
В декабре 2016 года начался новый период в истории тега. Была подписана пятёрка из известных игроков СНГ-региона. Команда выступала с переменным успехом, но на крупных турнирах лучшим успехом было 7-9 место на ESL One Birmingham 2018. В сентябре 2018 года коллектив провел ряд замен и ростер стал преимущественно европейским.
В 2021 году команда выиграла The International 10.
https://www.cybersport.ru/base/teams/team-spirit/team-spirit
"За команду страны-агрессора выступают два гражданина Украины. "
Наведіть приклади, коли ізраїльська спортивна федерація вітала з перемогою іранську. Або радянська - німецьку в період 1941-1945.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82 Олимпийское движение и политический протест
Еще вопросы есть?
а потом пригласил поиграть в футбол
не ну а чо. "не нада разжигать..."
Причому там прямо в грі можна розібратись, як легко знищуються кацапські Т-90 і інше "нєімєющєєаналогофф".
І головне - там реальний інтернаціонал. Кацапів небагато, їх можна і нужно гнобить як і чаті, так і в грі.
p.s. на правах реклами написано мною, дядьком за 40 років, в здравом умє
У липні 2021 року один з гравців із Великої Британії надіслав розробниками повідомлення на форумі, що зображення в грі танка https://uk.wikipedia.org/wiki/Challenger_2 Challenger 2 AESP має неточності. Гравець, представившись командиром такого танка, прикріпив фото документації справжньої військової техніки, що привернуло увагу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97 Міністерства оборони Великої Британії , адже документація виявилася https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F державною таємницею , хоча і з грифом «розсекречено». Модератор форуму повідомив, що потрібне підтвердження розсекречення, в іншому випадку гравцеві загрожує до 14 років позбавлення волі.
до тупих ніколи не дійде, що це головний наш ворог і своїми вітаннями ти тільки вкотре обливаєш себе лайном і чекай ножа в спину. дістали вже!
"Team Spirit, що сьогодні загалом зіграли 8 карт, кілька хвилин тому перемогли PSG.LGD з нереальним рахунком 3:2, незважаючи на втому і всі прогнози скептиків."
Чия команда Team Spirit, за яку так вболівала федерація кіберспорту України?
https://www.facebook.com/uesf.ua/?__tn__=-UC Федерація кіберспорту України
Егіду чемпіонів та $18 200 000 отримують... @team__spirit! До останньої хвилини гранд-фіналу ми боялися наврочити і не вписували цей тег!
Шалена гра! Шалений Мирослав @miradota Mira Колпаков! Незрівнянний Ілля @miposhqa Yatoro Мулярчук! Відсьогодні ці імена вивчать шанувальники Dota 2 у всьому світі. Ще довго PSG.LGD прокидатимуться від жаху серед ночі, згадавши цей фінал. Нас переповнюють гордість і вдячність за надвидовищну, найдраматичнішу гру евер!
The International 10 завершено. Це був дуже довгий день.
Team Spirit, що сьогодні загалом зіграли 8 карт, кілька хвилин тому перемогли PSG.LGD з нереальним рахунком 3:2, незважаючи на втому і всі прогнози скептиків.
Там еще за нашу украинскую NaVi, одну из сильнейших кибеорганизаций мира, играют москалики. Нужна новость и прилюдный обсер команды. Вот ребята миллионеры огорчатся то.
Это как?!
Может потому, что это полный бред, сказанный советником министра молодежи и спорта (хоть и "экс"), мы и имеем все эти зашквары с поздравлялочками?
Боюсь даже представить какие советы давал министру такой советник.
Вот это не понял. В составе Нави, когда она выиграла первый интернешнл, было 3 россиянина и 2 украинца. Но победа была отнесена к Украине насколько знаю.
