Стефанчук планує відвідати засідання фракцій і груп Ради: Хочу поговорити про питання, які турбують

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук вдячний тим депутатам, які підтримали його призначення на посаду.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на Погоджувальній Раді ВРУ в понеділок.

Стефанчук також подякував і тим нардепам, хто не голосував за його призначення.

Він підкреслив, що "хоче напроситися" на засідання фракцій і груп.

"Хочу прийти і поговорити про ті питання, які турбують", - додав спікер.

