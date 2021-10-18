Стефанчук планує відвідати засідання фракцій і груп Ради: Хочу поговорити про питання, які турбують
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук вдячний тим депутатам, які підтримали його призначення на посаду.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на Погоджувальній Раді ВРУ в понеділок.
Стефанчук також подякував і тим нардепам, хто не голосував за його призначення.
Він підкреслив, що "хоче напроситися" на засідання фракцій і груп.
"Хочу прийти і поговорити про ті питання, які турбують", - додав спікер.
Стосовно цієї статті, в якій головний лейтмотив, що "Україна за останні роки втартила всі козирі", то вона дійсно доволі брутальна й несправедлива. Тим більше, що ряд тез носять характер повторів рашистських випадів. І б'ють у китайській статті не лише по корупції та розвалі економіки й зовнішньої політики за часів Зеленського (про це, звісно, найперше), але й в тренді рашен-пропагандісто луплять по нас за період від 2014 року. Посилання на цю статтю дуже радісно поширюють в Рашистані. Тому зловтішатися тут не слід. Адже Китай і РФ поки ще залишаються союзниками й геополітичні рішення узгоджують. Колись це закінчиться, але не зараз. І прокитайський крен зеленої корумпованої влади та готовність КНР проковтнути Україну з усіма нашими ресурсами, з якоїсь миті перестав задовольняти Кремль. От пів року задовольняв, коли ці тези наших нєдорослів нервували Захід та виставляли нас нікчемними недопартнерами. А зараз задовольняти перестав.
І такий удар по Зеленському з Піднебесної міг стати лише показовим меседжем, що Китай та РФ узгодили сфери розподілу своїх геополітичних апетитів. Для прикладу, нагадаю, що Москві аж свербить, щоб притиснути та взяти на повідок лідерів колишніх середньоазіатських республік та Казахстану із змінами керівництва та всієї їхньої політики. Але там гарантом виступив Китай. Кремль мусив погодитися з відверто китайським рішенням Душанбинського саміту ШОС (Шанхайська Організація Співробітництва, куди також входить і РФ, але явно домінує Китай), яким були дані гарантії цим центрально-азійським недемократичним країнам. І Путін не ризикнув туди пхати свого носа. А потім якось цей досвід вирішив використати Лукашенко і також почав інтеграцію в ШОС. Але членства не отримав, лише статус спостерігача, а також і гарантій не дістав. Москва чітко пояснила Пекіну, що це вже її сфера геополітичних інтересів. І в Пекіні з цим погодилися, а Луку з'їли без солі й перцю не китайці, а московці.
А тепер до наших зелених баранів. Чому Пуйло спершу не реагував на прокитайські настрої, а зараз раптом спохватився? Припускаю, що за останні тижні в нього появилося переконання, що він таки зуміє взяти під власний контроль Україну й без китайських грошей. На чому побудована така його самовпевненість, чітко визначитися не берусь. Але припускаю, що фатальний стан енергетичної сфери в позеленілій Україні подарував йому трохи додаткових козирів. За крайніх заходів карантину (чемпіони проти Ковіду хрєнові!) та у випадку енергетичного колапсу він може розраховувати на крайню поступливість цієї продажної влади та часткову нейтралізацію суспільства.
Я ці припущенняя пишу не для того, щоб розганяти паніку. Більше того, переконаний, що ми цьому чму не дамо здійснити зраду, а воно побоїться. Але просто треба враховувати всі особливості змін у геополітичній ситуації, щоб бути готовими до різних прикрих несподіванок.
Тарас Черновол