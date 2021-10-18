УКР
В ОРДЛО катастрофа через COVID-19, вмирають по тисячі людей на день, - Гармаш

На окупованих територіях Донбасу катастрофічна ситуація з поширенням COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив представник ОРДЛО в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

"Захопити територію - це одне, але утримати її - зовсім інша справа. Така велика країна, як Україна, не може бути окупована. РФ доведеться вирішувати питання з владою, а ми бачимо, що вони не можуть утримати ОРДЛО. Там зараз катастрофа через COVID-19. Люди вмирають по тисячі на день в одному тільки "ДНР". Тисяча померлих на два мільйони населення - це величезні цифри. Тому Україну вони не втримають. Єдине, на що можуть сподіватися - прихід проросійської сили до влади, але цього не буде", - зазначив Гармаш.

Жителів ОРДЛО змушують робити щеплення російською вакциною Спутник-V, яка не зареєстрована ВООЗ.

+50
Это счастливая смерть в счастливой стране.Если бы они не окочурились в прекрасной республике их бы убили солдаты нато или биндеровцы угнали бы в рабство.
18.10.2021 12:06 Відповісти
+32
да и пихуй
18.10.2021 11:59 Відповісти
+23
об этом заявил представитель ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш. Источник: https://censor.net/ru/n3294315

Цензор, Гармаш - представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, а не представитель ОРДЛО. Я понимаю, что тексты писать - это не несогласных банить, но всё-таки напрягайте изредка извилины.
18.10.2021 12:07 Відповісти
Чем больше их там здохнет тем нам лучше!!
18.10.2021 14:05 Відповісти
Конкретно тебе чем будет лучше? Больше солнечного света и тепла получишь, материальньіх благ?
Чем?
18.10.2021 22:34 Відповісти
Цензор ! Гармаш не представник ОРДЛО !
18.10.2021 14:21 Відповісти
Вынужденные переселенцы с Донбасса - журналист https://www.facebook.com/sergiy.garmash/ Сергей Гармаш , блогер https://www.facebook.com/den.kazansky/ Денис Казанский , врач-травматолог https://www.facebook.com/k.libster Константин Либстер и юрист, глава ОО "Луганское землячество" https://www.facebook.com/profile.php?id=100004390697638 Вадим Горан , принимают участие в заседаниях политической подгруппы в трехсторонней контактной группе по Донбассу. Первые два - "от Донецка", последние - "от Луганска"

18.10.2021 16:27 Відповісти
Слева направо - Казанский, Либстер, Горан, Гармаш
18.10.2021 16:33 Відповісти
Вірно. Сорі. Це мене ОРДЛО перемкнуло на "ЛНР -ДНР".
20.10.2021 19:59 Відповісти
Редакція ... вибачаюсь !! Це мене "ОРДЛО" перемкнуло на "ЛНР -ДНР".
20.10.2021 20:00 Відповісти
Умирают в основном пенсы и хроники всякие. Они же не бойцы. Плюс на них еще деньги из бюджета надо тратить. И зачем их спасать лечить?
"Л" - логика
"С" - стратегия
С волками жить - по волчьи выть.
18.10.2021 16:20 Відповісти
