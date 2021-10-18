В ОРДЛО катастрофа через COVID-19, вмирають по тисячі людей на день, - Гармаш
На окупованих територіях Донбасу катастрофічна ситуація з поширенням COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив представник ОРДЛО в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.
"Захопити територію - це одне, але утримати її - зовсім інша справа. Така велика країна, як Україна, не може бути окупована. РФ доведеться вирішувати питання з владою, а ми бачимо, що вони не можуть утримати ОРДЛО. Там зараз катастрофа через COVID-19. Люди вмирають по тисячі на день в одному тільки "ДНР". Тисяча померлих на два мільйони населення - це величезні цифри. Тому Україну вони не втримають. Єдине, на що можуть сподіватися - прихід проросійської сили до влади, але цього не буде", - зазначив Гармаш.
Жителів ОРДЛО змушують робити щеплення російською вакциною Спутник-V, яка не зареєстрована ВООЗ.
